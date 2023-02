Χρ. Εξάρχου: Η οδηγία CSRD, οι προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις και ο Ελληνικός Κώδικας Δημοσιότητας

Η κ. Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος ου QualityNet Foundation μιλά για την παρακολούθηση των πληροφοριών ESG για αλλά και για την ανάπτυξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Η χρήση των πλαισίων αναφοράς και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας CSRD αποτελεί πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις και δη τις ΜμΕ, οι οποίες παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες.

Η κ. Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του QualityNet Foundation, εξειδικευμένου Οργανισμού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, σε συνέντευξη που παραχωρεί στο Insider.gr μιλά για την παρακολούθηση των πληροφοριών ESG για αλλά και για την ανάπτυξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης που παραχώρησε η κ. Χρυσούλα Εξάρχου στο Insider.gr:

1. Σε τι φάση θεωρείτε ότι βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά στη χρήση πλαισίων αναφοράς και γνωστοποιήσεων, με γνώμονα την Ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD; Τυγχάνει να έχετε στη διάθεσή σας κάποια ποσοτικά στοιχεία για το εάν σημειώνουν πρόοδο ή για το ποιοι τομείς της οικονομίας είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις αυτές;

Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εδώ και χρόνια εξοικειωμένες με τη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με διεθνή πλαίσια αναφοράς. Για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής επίδρασης από τους επενδυτές και τις τράπεζες, βοήθησε πολύ η σύνδεση του ESG Reporting με την άντληση κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα και τους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα βοηθήσει στο να υπάρξει μια κοινή βάση στον τρόπο δημοσιοποίησης και μέτρησης της επίδρασης και, βέβαια, με το EU Taxonomy καθορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες παρακολούθησης για τους τομείς δραστηριότητας που θεωρούνται πιο σημαντικοί στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα, βλέπουμε τις μεσαίες εταιρείες, που είναι προμηθευτές των μεγάλων εταιρειών, να μπαίνουν στη διαδικασία παρακολούθησης των ESG πληροφοριών. Και, ασφαλώς, η μεγάλη πρόκληση είναι η ένταξη των ΜμΕ εταιρειών σε αυτή τη φιλοσοφία οργάνωσης και δημοσιοποίησης. Εξοικειωμένες με τις απαιτήσεις αυτές είναι οι περισσότερες εταιρείες που ανήκουν σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων, όπως για παράδειγμα τρόφιμα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατασκευές, ναυτιλία, ενέργεια και τεχνολογία. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν για την ώριμη, και σε βάθος, ενασχόλησή τους με την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και τη συστηματική καταγραφή της επιχειρηματικής τους επίδρασης, μέσω ESG κριτηρίων.

2. Πρόσφατα το QualityNet Foundation (QNF) βραβεύτηκε για την ανάπτυξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Τι σηματοδοτεί για εσάς αυτή η βράβευση;

Ήταν μια αναγνώριση της προσέγγισης με την οποία αναπτύχθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου, στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, η οποία αποτελείται από περίπου 98% ΜμΕ επιχειρήσεις. Η προσαρμογή αυτή έγινε σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development, καθώς και με Εθνικούς Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς. Είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου διαλόγου και διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και αποτελεί μέρος της Εργαλειοθήκης (Sustainability ToolBox) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE, για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η διάκριση αυτή ήταν μια επιπλέον αναγνώριση του ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, που διευκολύνει την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και τη δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους πυλώνες των ΕSG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Αυτό, δε, συμβαίνει σε μια εποχή που οι παγκόσμιες τάσεις τονίζουν όλο και περισσότερο τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.

3. Πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να καταγράψουν ΔΩΡΕΑΝ την επίδρασή τους στο Περιβάλλον, τη Διακυβέρνηση και την Κοινωνία, σύμφωνα με τα ESG κριτήρια, και να εκδώσουν ESG Report – Έκθεση μη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων. Θα μας περιγράψετε με λίγα λόγια τον τρόπο λειτουργίας του Κώδικα;

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα δραστηριότητας, στο να οργανώσουν την προσέγγισή τους στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάνοντας την υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών, διαδικασιών και δεικτών μέτρησης έναν απτό στόχο. Με λίγα λόγια, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης και καταγραφής της επίδρασης των επιχειρήσεων στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, μέσω της έκδοσης ESG - Sustainability Report. Μια εταιρεία, καθώς και οποιοσδήποτε οργανισμός, καλείται να απαντήσει σε 20 κριτήρια και 36 δείκτες GRI. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, αυξομειώνονται οι απαιτήσεις. Δηλαδή, μια μικρή εταιρεία καλείται να απαντήσει μόνο σε 5 κριτήρια και 5 δείκτες GRI, ενώ μια μεγάλη εταιρεία θα πρέπει να καλύψει το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών.

4. Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους; Πόσο επηρεάζονται οι προοπτικές κερδοφορίας, εκτός από τη σύνδεσή τους με τις αρχές ESG;

Καταρχάς υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, και δημιουργείται ένα πλαίσιο υποχρεωτικότητας από την ίδια την αγορά, είτε οι επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές, είτε συνεργάζονται με άλλους πελάτες που έχουν ήδη υιοθετήσει αντίστοιχες πολιτικές, που τους ζητούν πληροφορίες για την επιχειρηματική τους επίδραση. Με τη συμμετοχή τους στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και στο Sustainability Reporting, οι επιχειρήσεις αποκτούν μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της (εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους, τοπική κοινωνία, πολιτεία, ΚτΠ, κ.λπ.), με ταυτόχρονη δημιουργία καινοτόμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την καταγραφή των επιχειρηματικών επιδράσεων, μια εταιρεία μπορεί να οργανωθεί καλύτερα, να περιορίσει τους κινδύνους, να κάνει πιο αποτελεσματικές τις εσωτερικές της διαδικασίες και να βελτιώσει τις περιοχές στις οποίες επενδύει οικονομικά. Η συστηματική καταγραφή της επιχειρηματικής επίδρασης αυξάνει τις πωλήσεις και βελτιώνει την κερδοφορία της επιχείρησης, γιατί την κάνει να λειτουργεί με στοχοθέτηση και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της. Τέλος, οι επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας αποτελούν ήδη ένα σημαντικό κριτήριο στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επενδυτές και κάνουν την προσέλκυση επενδύσεων, και γενικά χρηματοδότησης, περισσότερο εφικτή.

5. Όλες οι επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ λαμβάνουν μια επιβεβαίωση/verification, ως SUSTAINABLE COMPANIES. Τι σημαίνει αυτό το verification και ποια είναι η προστιθέμενη αξία του;

Με τη συμμετοχή της μια εταιρεία παρουσιάζει τα ESG δεδομένα της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η διαδικασία αξιολόγησης και επιβεβαίωσης/verification προσφέρει στις συμμετέχουσες εταιρείες ένα Verification Letter με αναφορά των κριτηρίων και των δεικτών που έχουν συμπληρωθεί, ένα evaluation report με προτάσεις βελτίωσης των αναφορών τους, ενώ, τέλος, χορηγείται η ευρωπαϊκού επιπέδου σηματοδότηση της εταιρείας ως SUSTAINABLE COMPANY. Με τη σηματοδότηση των εταιρειών ως SUSTAINABLE COMPANIES αναγνωρίζεται δημοσίως η δέσμευσή τους σε βιώσιμες πολιτικές και στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών τους δεδομένων. Παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη σηματοδότηση όχι μόνο για την υποστήριξη της εταιρικής τους φήμης και της ένταξής τους σε Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών, αλλά και για την καλύτερη αξιολόγησή τους από τα πιστοληπτικά ιδρύματα, ως προς την παροχή κεφαλαίων ή την αξιολόγηση του ρίσκου από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τέλος, η σηματοδότηση υποστηρίζει την εκπαίδευση των ίδιων των καταναλωτών. Ως μια τέτοια καλή πρακτική μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα της LIDL Ελλάς, η οποία ενημερώνει και εκπαιδεύει για την υπεύθυνη κατανάλωση, κάνοντας χρήση της σηματοδότησης μέσα στο δίκτυο των καταστημάτων της.

Λίγα λόγια για την κ. Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο της QualityNet Foundation

Η κ. Χρυσούλα Εξάρχου είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του QualityNet Foundation, εξειδικευμένου Οργανισμού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Είναι μέλος ομάδων εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή (Climate Chance), τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Sustainable Finance) και την Ανάπτυξη Διαλόγου (Multi-Stakeholder Dialogue) σε Διεθνείς & Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, όπως το Global Forum for National SDGs Advisory Bodies, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το German Council for Sustainable Development και το European Network for Sustainable Development.

Έχει 25ετή εμπειρία στην εκπαίδευση και υποστήριξη των Οργανισμών για την υιοθέτηση και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ ως Πρόεδρος του QualityNet Foundation έχει εμπνευστεί και υλοποιήσει μεγάλα και εξειδικευμένα projects όπως το Sustainability Performance Directory, τα Bravo Sustainability & Dialogue Awards, τα Bravo Schools και η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020.