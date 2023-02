MIG: Κοντά στο 12% το ποσοστό της «συμμαχίας» με επικεφαλής την οικογένεια Ηλιόπουλου

Σε 11,88% ανέρχεται το ποσοστό της οικογένειας Ηλιόπουλου στη MIG, μέσω νέων αγορών που πραγματοποίησε η Multiway Investments.

Στη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρεται πως, μέχρι τις 14 Φεβουαρίου, η Multiway Investments Ltd αύξησε το ποσοστό της στο 5,36%, το οποίο μαζί με το 5,48% της Ratio Holding και της Δ. Ηλιοπούλου, του 1% που κατέχει ο κ. Ηλίας Μπέζας και το 0,04% του κ. Γ. Κανελλόπουλου, σχηματίζει 11,88%.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η Τράπεζα Πειραιώς αναπροσάρμοσε το τίμημα της δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της MIG στα 0,217 ευρώ ανά μετοχή, από 0,1668 ευρώ που ήταν αρχικά, Και αυτό διότι, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, προχώρησε τη Δευτέρα σε νέες αγορές μετοχών της MIG με αποτέλεσμα το ποσοστό της να ανέρχεται πλέον στο 53,5%.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση:

«Ένεκα της συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 10 περ. α΄ του Ν. 3556/2007, την 15.2.2023 η εταιρία "Multiway Investments Ltd", ο κ. Αντώνης Κλεάνθους, η εταιρία "Ratio Holding Ltd", η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, ο κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος και ο κ. Ηλίας Μπέζας γνωστοποίησαν προς την Εκδότρια ότι από την 9.2.2023, ημερομηνία ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης της "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία" προς όλους τους μετόχους της Εκδότριας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, έως την 14.2.2023 η εταιρία "Multiway Investments Ltd" διενήργησε χρηματιστηριακώς τις παρακάτω συναλλαγές σε μετοχές της Εκδότριας:



Σημειώνεται ότι έως την 9.2.2023 η εταιρία «Multiway Investments Ltd» κατείχε 39.195.726 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,17% επί του συνόλου των

δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας».