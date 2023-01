Όμιλος Fourlis: Το «αντίο» στην τουρκική αγορά και οι σχεδιασμοί της επόμενης μέρας

Τι οδήγησε στην αποεπένδυση από την Intersport στην Τουρκία. Το χρονικό της αποχώρησης και τα επόμενα βήματα.

«Σε λίγο καιρό θα έχουμε εξελίξεις…», δήλωναν λίγο πριν την εκπνοή του 2022 πηγές του ομίλου Fourlis στο insider.gr, επιβεβαιώνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, πως η απόφαση για αποχώρηση από την τουρκική αγορά είχε ήδη ληφθεί.

Μια απόφαση η οποία δεν ξάφνιασε την αγορά. «Η πιθανότητα απόσυρσης της Intersport από την Τουρκία έχει εξεταστεί, αλλά δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο. Πρόκειται για Plan B και όχι για Plan A», δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 η διοίκηση του ομίλου. Κι όμως χρειάστηκαν σχεδόν 13 μήνες για να καταστεί βασικό σενάριο η ολοκληρωτική «έξοδος» της Intersport από την τουρκική αγορά.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο όμιλος Fourlis προχώρησε σε συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας Intersport στην Τουρκία. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Intersport Atletik Mağazacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, δικαιοπάροχο του σήματος Intersport και The Athlete’s Foot στη Τουρκία, η οποία λειτουργεί δίκτυο 12 καταστημάτων. Αγοράστρια είναι ο όμιλος Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi, ενώ η συναλλαγή βασίζεται σε Enterprise Value 3 εκατ. ευρώ περίπου.

Γιατί αποσύρεται από την Τουρκία

Το «αντίο» στην τουρκική αγορά ήρθε μετά από 12 χρόνια. Ήταν το 2011 όταν ο όμιλος Fourlis έκανε την εμφάνισή του στη γείτονα, αποκτώντας τα δικαιώματα franchise για την ανάπτυξη του δικτύου της Intersport.

Κι όμως η επένδυση του ομίλου στην τουρκική αγορά πέρασε «από 40 κύματα», στη σκιά της περιδίνησης της τουρκικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι τζίροι που απέδιδε η τουρκική αγορά αποδεικνύονταν πολύ μικρότεροι έναντι των στόχων που κατά καιρούς τίθεντο.

Το «αντίο» στην τουρκική αγορά ήρθε με την πώληση 12 καταστημάτων, όταν στα τέλη του 2021 η Intersport διέθετε 23 καταστήματα, ενώ στην κορύφωση της δραστηριότητάς της στη γειτονική αγορά το δίκτυο ξεπερνούσε τα 30 καταστήματα. «Κλείνουμε καταστήματα για να περιορίσουμε τις απώλειες και κρατάμε σε λειτουργία μόνο τα κερδοφόρα καταστήματα, τα οποία λειτουργούν με πολύ καλύτερους οικονομικούς όρους», δήλωνε στα τέλη του 2021 η διοίκηση του ομίλου Fourlis.

H επόμενη μέρα στη λιανική αθλητικών ειδών

Πλέον η δραστηριοποίηση του ομίλου Fourlis στον κλάδο των αθλητικών ειδών περνά σε νέα βάση. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι στα τέλη του 2022 ο όμιλος ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας λιανικής The Athlete’s Foot (TAF) στην Ελλάδα. Η συμφωνία αφορά στην πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Sneakers Market Α.Ε., η οποία έχει το δικαίωμα χρήσης του σήματος The Athlete’s Foot και λειτουργεί δίκτυο 14 καταστημάτων στην Ελλάδα. Αγοράστρια εταιρεία είναι η TAF Global Holding, θυγατρική της Arklyz Group, η οποία έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του σήματος The Athlete’s Foot παγκοσμίως. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 4 εκατ. περίπου, το οποίο θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής (Closing of the transaction) στο τέλος Φεβρουαρίου 2023, βάσει όποιων προσαρμογών προβλέπει η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών.

Μετά από αυτές τις δύο συμφωνίες ο όμιλος Fourlis πέτυχε την αποεπένδυσή του από το εμπορικό σήμα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και από την Intersport (και The Athlete’s Foot) στην Τουρκία. Η επόμενη μέρα τον βρίσκει να επικεντρώνεται για τη δραστηριότητα λιανικής αθλητικών ειδών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, διαθέτοντας σήμερα ένα δίκτυο 106 καταστημάτων Intersport και e-commerce στις τέσσερις χώρες.

Το «στοίχημα» των Holland & Barrett

Την ίδια στιγμή, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, άνοιξαν τις πύλες τους πριν από μερικές ημέρες τα δύο πρώτα καταστήματα Holland & Barrett στην Ελλάδα «εγκαινιάζοντας» τη στρατηγική συνεργασία του ομίλου Fourlis με τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον κλάδο υγείας και ευεξίας (health & wellness).

Όπως είχε προαναγγείλει η διοίκηση του ομίλου, τα δύο πρώτα καταστήματα έκαναν την εμφάνισή τους επί ελληνικού εδάφους στις αρχές του 2023 και συγκεκριμένα στις περιοχές της Γλυφάδας και της Κηφισιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ανταπόκριση του κόσμου κρίνεται θετική, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς και μένουν πολλά να γίνουν, με πρώτο και βασικότερο στόχο την ολοκλήρωση της γκάμας του προϊοντικού χαρτοφυλακίου που φιλοξενούν τα καταστήματα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει και τρίτο κατάστημα στο The Mall Athens, ενώ ταυτόχρονα θα αρχίσει να «τρέχει» και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας. Τα επίσημα εγκαίνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα μέσα Φεβρουαρίου.

Η συνεργασία με τη βρετανική αλυσίδα Holland & Barrett εξασφαλίζει το εισιτήριο εισόδου της Fourlis στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των προϊόντων υγείας και ευεξίας, αποτελώντας ταυτόχρονα την αφετηρία για την έναρξη της τρίτης κατά σειρά δραστηριότητας λιανικής για τον όμιλο, πέραν του οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) και των αθλητικών ειδών (Intersport).

Στόχος της Fourlis είναι να αναπτύξει σε βάθος χρόνου ένα δίκτυο 120 φυσικών καταστημάτων στις αγορές της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας μέσω μιας Omnichannel στρατηγικής. Από το στόχο για τα 120 καταστήματα, τα 40 προβλέπεται να ανοίξουν στην Ελλάδα, τα 60 στη Ρουμανία και τα υπόλοιπα 20 στη Βουλγαρία. Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise), ενώ τα καταστήματα είναι μικρής έκτασης, αφού δεν ξεπερνούν τα 150 τμ. Με την είσοδό του στον κλάδο της υγείας και της ευεξίας ο όμιλος Fourlis διεκδικεί μερίδιο αγοράς σε διψήφιο ποσοστό από μια «πίτα» συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.