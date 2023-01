Η περιουσία του Έλον Μασκ εκτινάχθηκε $11 δισ. όσο εκείνος κατέθετε στο δικαστήριο

Την ώρα που ο Έλον Μασκ έδινε τη δεύτερη κατάθεσή του στο Σαν Φρανσίσκο για το επίμαχο tweet του 2018 περί ιδιωτικοποίησης της Tesla, γινόταν πιο πλούσιος.

Η περιουσία του Μασκ αυξήθηκε κατά περίπου 10,6 δισ. δολάρια, στα 145,2 δισ. δολάρια, από όταν βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διήμερη αύξηση από τον Νοέμβριο. Από τις αρχές του έτους η περιουσία του Μασκ έχει ανακάμψει, όπως συνέβη και στους περισσότερους από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, καθώς οι αγορές ανακάμπτουν από ένα ταραγμένο 2022.

Ο 51χρονος Μασκ βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγές εξαιτίας μιας ανάρτησης στο Twitter που έκανε στον Αύγουστο του 2018, στην οποία ανέφερε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να ιδιωτικοποιήσει την Tesla στα 420 δολάρια, έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018