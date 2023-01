Twitter: Το προσωπικό της εταιρείας μειώθηκε κατά 80% - Διαψεύδει ο Έλον Μασκ

Τον Νοέμβριο το προσωπικό της Twitter έφτανε τα 7.500 άτομα, με τον Μασκ να ξεκινά άμεσα μαζικές απολύσεις για την περικοπή εξόδων.

Σε μαζικές περικοπές προσωπικού της Twitter έχει προχωρήσει ο Έλον Μασκ από τότε που εξαγόρασε την αμερικανική πλατφόρμα των social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, που μίλησε με υπαλλήλους της Twitter, η εταιρεία έχει φτάσει να απασχολεί 1.300 εργαζομένους, αριθμός που είναι μειωμένος κατά περίπου 80% από τότε που ο Μασκ εξαγόρασε την Twitter τον Νοέμβριο του 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Τότε το προσωπικό της Twitter έφτανε τα 7.500 άτομα, με τον Μασκ να ξεκινά άμεσα μαζικές απολύσεις για την περικοπή εξόδων.

Ο Μασκ έχει «αποσπάσει» 130 άτομα για εργασία στην Twitter που προέρχονται από τις άλλες επιχειρήσεις στις οποίες είναι επικεφαλής (ESLA, SpaceX) όπως και στελέχη από επενδυτικά fund που απασχολούνται στην Twitter, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση του ιδιοκτήτη της εταιρείας, με τον Μασκ να αναφέρει σε tweet του πως «αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2.300 ενεργοί εργαζόμενοι στην Twitter.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι δουλεύουν με εμπιστοσύνη και σιγουριά, μαζί με αρκετές χιλιάδες εργολαβικών.

Λιγότεροι από 10 άνθρωποι από τις άλλες εταιρείες μου δουλεύουν στην Twitter» είπε ο Μασκ.

The note is incorrect. There are ~2300 active, working employees at Twitter.

There are still hundreds of employees working on trust & safety, along with several thousand contractors.

Less than 10 people from my other companies are working at Twitter.

