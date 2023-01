Νέα στελέχη στη διοικητική ομάδα της Attica Bank

Τη η θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) αναλαμβάνει η Βάλερυ Σκούμπα, ενώ τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) ο Γιώργος Κουρούμαλος.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας προχωρά η Attica Bank στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματός της που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2023 με στόχο τόσο την αναδιάρθρωση όσο και την ανάπτυξη της Τράπεζας με την υλοποίηση του νέου 3ετούς επιχειρησιακού της πλάνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) αναλαμβάνει από 16/01/2023 η κυρία Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα, ενώ τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) ανέλαβε από 02/01/2023 ο κ. Γιώργος Κουρούμαλος.

Η Attica Bank εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο στον κ. Νίκο Κουτσογιάννη, μέχρι σήμερα CFO, όσο και στον κ. Φραγκίσκο Ψύλλα, πρώην CRO, για τη συνεισφορά τους ως σήμερα στο έργο της Τράπεζας. Ο κ. Ψύλλαςθα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην AtticaBank από τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης για το προσεχές χρονικό διάστημα.

Συνοπτικά βιογραφικά

Βασιλική Σκούμπα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer)

Η κυρία Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer), με διεθνή και εγχώρια εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό χώρο και τον χρηματοοικονομικό τομέα. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Attica Bank τον Απρίλιο του 2022 ως Σύμβουλος Διοίκησης. Από το 2015 έως το 2021 κατείχε θέσεις ευθύνης στην HSBC ΕλλάδοςωςΓενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και παράλληλα, από το 2018 έως το 2020 ήταν Επικεφαλής Εποπτείας 9 καταστημάτων της HSBC Γαλλίας, ενώ έως και το 2021 ήταν Director στον τομέα Συγχωνεύσεων & Εξαγορών της HSBC Λονδίνου. Την περίοδο 1989-2014 εργάστηκε στη Citigroup Ελλάδος όπου από το 2009 κατείχε τη θέση της Chief Financial Officer. Είναι κάτοχος BSc in Accounting από το St. John’s University της Νέας Υόρκης και κάτοχος Diploma in Corporate Governance for NEDs από τοCorporate Governance Institute.

Γιώργος Κουρούμαλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων(Chief Risk Officer)

Ο κ. Γιώργος Κουρούμαλος, με εμπειρία 20 ετών στον τραπεζικό κλάδο, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer), προερχόμενος από την Τράπεζα Πειραιώς στην οποία κατείχε τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή, Επικεφαλής στη διαχείριση κεφαλαίων και τη στρατηγική κινδύνων. Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην αναμόρφωση του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων για τον όμιλο Πειραιώς, προκειμένου να καλύπτει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων και ενεργοποίησε μηχανισμούς κατανομής κεφαλαίων που βελτιστοποιούν τις σχέσεις κινδύνου-απόδοσης. Διαχειρίστηκε σημαντικά έργα στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής και εποπτικών ασκήσεων. Διαμόρφωσε επίσης τον οδικό χάρτη για την πλήρη ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς με έμφαση στους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Είναι κάτοχος Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering από το Imperial College του Λονδίνου και κάτοχος MBA από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.