Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible “In Action”

Καθιερωμένη συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων για την ελληνική επιχειρηματικότητα, εναρμονισμένη με τις προκλήσεις του σήμερα.

Η περιβαλλοντική καινοτομία, η κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη ως επείγουσα πρόκληση και συνάμα ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο από τη μία πλευρά, και η ψηφιακή μεταρρύθμιση, ο τεχνοκρατικός μετασχηματισμός, η εικονική πραγματικότητα, καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη που συνθέτουν το μέλλον, διαμορφώνοντας μια νέα τεχνολογική επανάσταση, την 4η Βιομηχανική Επανάσταση από την άλλη μεριά ήταν τα πολύ σημαντικά θέματα για την επιχειρηματική κοινότητα που θίχτηκαν στο GRBossible “In Action”.

Το διήμερο φεστιβάλ που διοργάνωσε για πέμπτη χρονιά το skywalker.gr πραγματοποιήθηκε φέτος υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Περιφέρειας Αττικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Στη διάρκειά του οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον εκθεσιακό χώρο, παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά στα βιωματικά workshops επιχειρηματικότητας, σε ατομικές συνεδρίες στο corner υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, στα δύο συνέδρια με θέμα “Ιn Action onlife” για την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη και με θέμα “In Action online” για τις νέες επιχειρηματικές προοπτικές υπό το πρίσμα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, καθώς και στην απονομή βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2022.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου την πρώτη και τη δεύτερη μέρα ο κ. Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας skywalker.gr, καλωσόρισε το κοινό και, χρησιμοποιώντας έξυπνα το πηγαίο χιούμορ του, θέλησε να μεταφέρει το μήνυμα του μεγέθους της επιχειρηματικής προσπάθειας και των δυσκολιών της σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται στη σημερινή εποχή από τον νέο επιχειρηματία κατά τη δημιουργία επιχειρηματικού οφέλους.

Την έναρξη του συνεδρίου κατά την πρώτη ημέρα κήρυξε ο κ. Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βίντεο, ενώ χαρακτήρισε την καινοτομία ως «συναρπαστικές και βιώσιμες ιδέες που θα γίνουν κοινωνικά χρήσιμες». Αναφέρθηκε στον όρο περιβαλλοντική καινοτομία χαρακτηρίζοντάς την ως «επείγουσα πρόκληση ενός καλύτερου αύριο».

Την κεντρική ομιλία με θέμα: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και εξελίξεις στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο» έδωσε ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Ο κ. Βαρελίδης μίλησε για την κοσμολογία του περιβάλλοντος την τελευταία διετία και τις αλλαγές που απαιτούνται να εκτελεστούν άμεσα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρθηκε στην έλλειψη πλεονάσματος των φυσικών πόρων και έθεσε ως αντίβαρο τα καταναλωτικά πρότυπα που επικρατούν την τωρινή περίοδο. Μέσω της ομιλίας του αναφέρθηκε στο ότι οφείλουμε να συνδυάζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων με αυτές του πλανήτη. Όπως ο ίδιος τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει ένα σύστημα κανόνων για την ευημερία και το μέλλον της με βάση τους διαθέσιμους πόρους».

Το πρώτο πάνελ με θέμα: «Η Καινοτομία στην Αγροδιατροφή» παρουσιάστηκε αμέσως μετά με συντονιστή τον κ. Δημήτρη Μπανούση, Τεχνικό Σύμβουλο, Πράσινο Ταμείο. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν οι: κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Περιβαλλοντολόγος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο κ. Νίκος Λουδάρος, Ιδρυτής Composter και η κα Ευγενία Καραπάτσιου, Περιβαλλοντολόγος MSc, εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Ο κ. Μπανούσης χαρακτήρισε την παρουσία του ως συμβολή στη συσπείρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας και ως ευκαιρία για να κατατεθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες τους για αυτές τις προσεγγίσεις. Στη συνέχεια ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, τοποθετήθηκε λέγοντας: «H διοίκηση παραδοσιακά δεν στηρίζει την καινοτομία, έχει αδράνεια και χρονική υστέρηση. Η προσπάθειά μας είναι λοιπόν να συμβαδίζουμε με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και να προβλέπουμε τις ανάγκες του αύριο» ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, πήρε τον λόγο τονίζοντας το ότι: «Η συγκυρία αυτή την περίοδο για περιβαλλοντική καινοτομία είναι εκπληκτική. Η ανάγκη είναι τεράστια και οι δυνατότητες πάρα πολλές». Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Λουδάρος, εξήγησε το πώς η Composter κατάφερε να δημιουργήσει τους πρώτους κάδους για την περιβαλλοντική καινοτομία. Τέλος, η κα Ευγενία Καραπάτσιου ενημέρωσε το κοινό για τη ΔΙΑΔΥΜΑ, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονία και εξήγησε πως λειτουργούν τα κέντρα της, ενώ σημείωσε ότι: «Είμαστε πρωτοπόροι στη διαχείριση απορριμμάτων με 6 διαφορετικούς κάδους».

Στο πάνελ που ακολούθησε με θέμα: «Η Καινοτομία στην Αγροδιατροφή» συντονιστής ήταν ο κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος στα «Αγρονέα», ενώ συμμετείχαν οι ομιλητές: κ. Μιχάλης Στάγγος, Founder IDCG – Director EIT Food Hub Greece / Co-Founder - Partner, L Stone Capital, ο Δρ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, ο Δρ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής Βιοχημείας, ΓΠΑ, ο κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Smart Agro Hub και Διευθυντής προϊόντος της Centaur και ο κ. Δημήτρης Βολουδάκης, Γεωπόνος - Capacity Building Director ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Ακαδημίας Αθηνών. Ο κ. Μιχαηλίδης ενημέρωσε σχετικά με το θέμα της συζήτησης και ανέφερε ότι προϊόν της αγροτικής παραγωγής είναι περιορισμένο, κυρίως γιατί οι Έλληνες αγρότες δεν καινοτομούν. Τον λόγο πήρε ο κ. Δημήτριος Βολουδάκης, λέγοντας πως στα πανεπιστήμια γίνεται δουλειά με σκοπό να μεταλαμπαδευτεί η γνώση στους αγρότες, όμως η τεχνογνωσία αυτή δεν μεταφέρετε με επιτυχία στους αγρότες. Ο κ. Μανώλης Φλεμετάκης συνέχισε λέγοντας πως το κύριο πρόβλημα είναι ότι ξεχωρίζουμε την επιχειρηματικότητα με τον κόσμο της επιστήμης, ενώ η καινοτομία άργησε να μεταφερθεί στους αγρότες λόγο κακής επικοινωνίας. Στη συνέχεια ο κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, είπε πως αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι αγρότες συμβουλεύονται τους προμηθευτές τους κυρίως, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις με αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστή μεταφορά γνώσεων. Τον λόγο πήρε ο κ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, ο οποίος υπερθεμάτισε λέγοντας: «Οι απόφοιτοι έχουν πολλές και καινοτόμες ιδέες αλλά θα πρέπει να εισακουστούν. Με την κατάλληλη υποστήριξη οι αγρότες θα μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για να εξελίξουν τις καλλιέργειές τους».

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου έκλεισε με το πάνελ «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης στην Περιβαλλοντική Καινοτομία & στη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με συντονιστή την κα Σοφία Χύτου, δημοσιογράφο pagenews.gr, η οποία καλωσόρισε τους ομιλητές κ. Νικόλαο Κουλοχέρη, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών, κα Βαρβάρα Βασιλάκη, Σύμβουλο Καινοτομίας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, Project Manager EIT-Health Hub, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), κ. Σωτήρη Πετρόπουλο, Συνιδρυτή του HIGGS & Επίκουρο Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κ. Αλέξανδρο Καρύδη-Καρανδρέα, Co-founder & Partner, Sporos Platform και κ. Γιώργο Στασινόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο κ. Κουλοχέρης κίνησε το ενδιαφέρον του κοινού με μια σημαντική έρευνα της Eurostat η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση Πανευρωπαϊκά στον τομέα των καινοτόμων επιχειρήσεων με ποσοστό 73% στο σύνολο των νέων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι γίνονται βήματα να δοθούν πακέτα χρημάτων και με άλλα «εργαλεία» πέρα απ' τις τράπεζες. Στη συνέχεια η κα Βασιλάκη πήρε τον λόγο εξηγώντας με ποιο τρόπο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου υποστηρίζει μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για μεγέθυνση. Ο κ. Πετρόπουλος ενημέρωσε το κοινό για τη δραστηριοποίηση της HIGGS στο χώρο των ΜΚΟ και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με τη δημιουργία Εκκολαπτηρίων και Πράσινου Επιταχυντή αλλά και του νέου διαγωνισμού για την πράσινη καινοτομία με τον τίτλο: “Green Ideas Greece”. Ο κ. Στασινόπουλος μίλησε ειδικά για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, καθώς και για το τι πρέπει να γίνει στους πόρους του μέλλοντος και τις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρχουν στα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί μέχρι το 2027. Τέλος, ο κ. Καρύδης-Καρανδρέας αναφέρθηκε σε θέματα επενδυτικής στρατηγικής στην κυκλική οικονομία και στον τρόπο που «ξεκλειδώνει» μια τέτοια επένδυση.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου περιλάμβανε πάνελ ομιλητών σχετικά με την 4η βιομηχανική επανάσταση, το metaverse περιβάλλον και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στην ψηφιακή μετάβαση.

Μετά τον χαιρετισμό του κ. Δημήτρη Φυντάνη, Διευθυντή Επιχειρησιακής Συνέχειας, skywalker.gr, ο Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, πρόεδρος, Αλεξάνδρεια Ζώνης Καινοτομίας, απηύθυνε χαιρετισμό και ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, το δυναμικό της. Για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στην καινοτομία και τις καινοτόμες ιδέες και να τις μεταμορφώσουμε σε επιχειρήσεις και οικονομία». Μεταξύ άλλων είπε ότι «το μέλλον της χώρας είναι οι καινοτόμες ιδέες που γίνονται οικονομικό αποτέλεσμα», ενώ κλείνοντας ανέφερε την ανάγκη: «να κρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό εδώ και να το ενθαρρύνουμε να παράγει».

Ακολούθησε η κεντρική ομιλία του κ. Μιχάλη Δρίτσα, Διευθυντή του Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρ. Δήμα, αρμόδιου τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με θέμα: «Ψηφιακή Μεταρρύθμιση και Καινοτομία: Ο ρόλος της Πολιτείας». Ο κ. Δρίτσας ευχαρίστησε για την πρόσκληση εκ μέρους του υφυπουργού κ. Χρ. Δήμα ενώ τόνισε ότι «το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει έμφαση στην καινοτομία». Έγινε παρουσίαση με έμφαση στα εξής: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 σημειώνοντας ότι «η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στο θέμα του ανθρωπίνου κεφαλαίου, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο». Επεσήμανε το ρόλο της πολιτείας στα εξής σημεία: Την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την Ψηφιοποίηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον σημείωσε ότι «Ο αριθμός ψηφιακών συναλλαγών έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ μέσα από διαβούλευση η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει σε ένα καλό πλαίσιο».

Το πάνελ με θέμα την «4η Βιομηχανική Επανάσταση: Βιοτεχνολογία-Τεχνητή Νοημοσύνη-Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και συντονιστή τον κ. Παντελή Λάμπρου, Co-founder & CEO, Products & Investments, Business Management Consulting, ξεκίνησε με μια εισαγωγική ομιλία του κ. Λάμπρου τοποθετώντας την περίοδο που βρισκόμαστε ως τρίστρατο: πληροφορική, διεθνοποίηση αγορών και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η συζήτηση συνεχίστηκε με την ερώτηση του κ. Λάμπρου στον κ. Μιχάλη Δρίτσα: «Τι περιμένουμε οι άνθρωποι του οικοσυστήματος για την εξέλιξη του Elevate Greece;» O κ. Δρίτσας απάντησε λέγοντας ότι «το οικοσύστημα είναι αρκετά ευμετάβλητο και υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, όταν συνεργάζεσαι με τον ιδιωτικό τομέα. Το Elevate Greece είναι μία start-up από μόνη της με τη φιλοδοξία να μετατραπεί σε μία ανώνυμη εταιρία που θα στηρίζεται στα πόδια της. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Founder, Tech Lead AI and Me SMPC επισημαίνοντας: «Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του Elevate Greece είναι ότι εμπιστεύτηκε μια start-up για τη δημιουργία της. Το βασικό πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι τα χρήματα αλλά το στοίχημα να σε εμπιστευτούν μεγάλοι οργανισμοί». Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Λάμπρου, Professor of Enzyme Technology, Director & Head of the Laboratory of Enzyme Technology, Συνιδρυτής/CR&DO Τεχνοβλαστού Enzyceuticals πήρε το λόγο τονίζοντας ότι η Βιοτεχνολογία σήμερα αποτελεί το συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας, με στόχο την εφαρμογή γνώσεων για παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και έχει συνεισφέρει σημαντικά και στους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Ο κ. Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας NBG Business Seeds, μίλησε για τα έξυπνα ρομποτικά συστήματα της NBG Bussiness Seeds ενώ αναφέρθηκε και σε εταιρίες που εξαγοράστηκαν. Τόνισε το ότι έχουμε το σωστό timing, χρήματα και εταιρίες για να τραβάνε κεφάλαια από το εξωτερικό. Τέλος ο κ. Αθανάσιος Μαρκαντώνης, Professor of Enzyme Technology, Director & Head of the Laboratory of Enzyme Technology, Συνιδρυτής/CR&DO Τεχνοβλαστού Enzyceuticals, αναφέρθηκε στον Όμιλο Τεχνητής Νοημοσύνης Alcatlyst και παρέθεσε μεταξύ άλλων: «Για να οργανώσεις εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θέλει ένα έτος. Όλα όσα σχεδιάζει η ακαδημία δεν έρχονται απαραίτητα σε γνώσεις κοινωνίας, δημιουργούμε συνεργασίες και δεν μένουμε αδρανείς»

Η συζήτηση συνεχίστηκε με το πάνελ: «Metaverse – Νέο Ψηφιακό Δίκτυο Εικονικών Κόσμων» το οποίο συντόνισε ο κ. Γεώργιος Κουράκος, Managing Director at AMG Media | Forbes 30 Under 30 GR και με τους ομιλητές: κ. Γιώργο Μέγα, Σύμβουλο Καινοτομίας & Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ο οποίος ανέπτυξε την τοποθέτησή του σχετικά με το πώς στο ΕΚΤ ως σύμβουλοι καινοτομίας αξιοποιούν τις πληροφορίες που έρχονται από διάφορα reports, τον κ. Μάριο Ροΐδη, Σύμβουλο Καινοτομίας, Enterprise Europe Network - Hellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ο οποίος όρισε το Metaverse ως έναν χώρο εικονικής πραγματικότητας στον οποίο οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και αποτελεί την εξέλιξη του διαδικτύου κατά κάποιο τρόπο και επεσήμανε ότι το Metaverse μας προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες για κοινωνικές και επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, ενώ θα είναι αποτελεσματικό, ευέλικτο και λειτουργικό για όλους, τον κ. Ανδρέα Φίλια, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος παρουσίασε το project του Ψηφιακού Μουσείου, ένα project της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνδυάζει την εκπαίδευση και τον πολιτισμό με τη νέα τεχνολογία, την κα Ελισάβετ Νίκα, Συνιδρύτρια και Μanaging Director, Covariance, που παρουσίασε την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Covariance για τη νόσο του Πάρκινσον, η οποία έχει ως σκοπό τη βέλτιστη παρακολούθηση των ασθενών με Πάρκινσον, ενώ ανέφερε το ότι: «η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους γιατρούς να έχουν απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών τους και τέλος την κα Φανή Κλειδά, Κοινωνικός & Οργανωσιακός Ψυχολόγος (B.Sc., M.Sc., MBCT), η οποία έκανε μια κριτική κοινωνική προσέγγιση σε κάποιες διαστάσεις του Metaverse τονίζοντας ότι «όλη αυτή η νέα τεχνολογία έχουμε ήδη δει από έρευνες που έχουνε γίνει ότι προκαλεί αρκετά ψυχολογικά φαινόμενα που είναι δυσλειτουργικά και που αποτελούν μήτρες ψυχοπαθολογίας».

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή του πάνελ: «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης στην Ψηφιακή Μετάβαση» με συντονίστρια την κα Ιωάννα Ηλιάδη, Δημοσιογράφο armyvoice.gr, η οποία έδωσε αρχικά τον λόγο στον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο, Διευθυντή Τμήματος Επενδύσεων, ΕΑΤΕ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ουσιαστικά ο διαχειριστής των Ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων. Πλέον υπάρχουν 2,1 δισεκατομμύρια ελεύθερα για να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κλάδοι. Στη συνέχεια ο κ. Πέτρος Σταύρου, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος ανέφερε το ότι ξεκίνησε η νέα περίοδος το ΕΣΠΑ 2021-2027 με Budget 25 δισεκατομμύρια. Ο κ. Παναγιώτης Οικονόμου, Managing Partner Step Consulting, πήρε τον λόγο λέγοντας πως υπάρχουν παράπονα για δυσκαμψίες που επικρατούν στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. Ανέφερε επίσης ότι αυξάνονται πολύ οι μικρο- χρηματοδοτήσεις με κεφάλαια 5 έως 10 χιλιάδων ευρώ, για τα πρώτα βήματα μιας εταιρίας. Ο κ. Πέτρος Ποδάρας, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής πήρε τον λόγο και μίλησε για τις εμβληματικές δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, όπως η ανακατασκευή του πρώην λυσσιατρείου Αθηνών σε κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών και ενίσχυση επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Γιώργου Παναγόπουλου, Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο Πράξη: «Υπάρχουν πολλές προσκλήσεις για τα αυτόνομα ρομπότ με εστίαση στην πράσινη μετάβαση, ενώ υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον στους κβαντικούς υπολογιστές. Θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις νέες τεχνικές που θα τους ταιριάζουν για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους».

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου με την απονομή των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2022, τα οποία παρουσίασε η κα Βασιλική Μαγγλάρα, παρουσιάστρια στο STENT TV.

Τα Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2022 που δόθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Χρυσό Βραβείο Καινοτομίας στην εταιρία DNA Sequence SRL.

Το Βραβείο παρέλαβε η κα Νανά Παλαιτσάκη, Communication Manager στην DNASequence SRL.

Αργυρό Βραβείο Καινοτομίας στην εταιρία Cyrus A.E.

Το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Αθανάσιος Στούμπος, Co-Founder στην Cyrus A.E.

Αργυρό Βραβείο Καινοτομίας στην Yolt Labs.

Το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Σοφοκλής Κυρικλάκης, COO / Head of Producto-Founder στην Yolt Labs.

Αργυρό Βραβείο Περιβάλλοντος στην εταιρία Composter.

Το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Νικόλαος Λουδάρος, ιδρυτής της Composter.

Αργυρό Βραβείο Περιβάλλοντος στην εταιρία Cyclefi.

Το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Γεώργιος Στέγγος, CEO & Co-Founder στην Cyclefi.

Χάλκινο Βραβείο Παράδοσης στην εταιρία Campsaround.

Το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Κυριάκος Τσίγκρος, Co-founder & CEO στην Campsaround.

Χάλκινο Βραβείο Κοινωνικού Προσανατολισμού στην εταιρία Agrihost.

Το Βραβείο παρέλαβε η κα Στεφανία Τσινούλη, ιδρύτρια της Agrihost.

Οι τιμητικές διακρίσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:

Skywalker – Επιχειρηματικότητα

Στην κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, πρόεδρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για τις εταιρίες Vivodi Telecom και Fortius Finance.

Skywalker – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στον κ. Βασίλειο Μακιό, Γενικό Διευθυντή του Corallia, για την προσφορά και τη συμβολή του στην εξέλιξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Αποτελεσματική Δράση για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

Στην Uni.Fund για τις καινοτόμες και αποτελεσματικές δράσεις της για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Στην Startup Pathways για την υποστήριξη της ανθρωποκεντρικής επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό έργο της.

Αξιοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικής Τεχνογνωσίας

Στην Elevate Greece για τα εργαλεία, τις μεθόδους και τα προγράμματα που δημιούργησε για την υποστήριξη των ειδικών ελληνικών επιχειρηματικών αναγκών.

