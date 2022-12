Amazon: Βλέψεις να προσφέρει δορυφορικό Internet και στην Ελλάδα

Πρώιμες επαφές και με την χώρα μας για το project Kuiper έχει η Amazon.

Αυξάνει η κινητικότητα στους ελληνικούς αιθέρες με μια ακόμα αμερικανική εταιρεία να έχει εκδηλώσει πρώιμο ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί στην χώρα μας παρέχοντας Internet μέσα από δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Ο λόγος για την Amazon, και το πρότζεκτ Κuiper, το οποίο φιλοδοξεί να συναγωνιστεί την Starlink του Elon Musk.

Τις πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε εν μέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά την ομιλία του στο συνέδριο Digital Economy του SEPE, όταν αναφερθείς στις δομικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις ψηφιακές υποδομές της χώρας, στάθηκε στις τηλεπικοινωνίες. «Οι αλλαγές δεν έχουν μείνει μόνο στο στενό χώρο των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών. Στις Τηλεπικοινωνίες, επίσης, υπάρχει αυτή η διπλή εικόνα που ξέρετε. Στην κινητή τηλεφωνία να είμαστε κάπου 25η στον κόσμο, ενώ στη σταθερή να είμαστε 93η – 94η– 95η. Στην κινητή τηλεφωνία κάναμε την πιο καινοτόμο δημοπρασία φάσματος στην Ευρώπη και μία σίγουρα από τις πιο καινοτόμες στον κόσμο μέσα από τη δημιουργία του «Φαιστός» και το πώς επενδύουμε στο 5G. Στη σταθερή ξεκινήσαμε από 270 χιλιάδες γραμμές Fiber to the Home στο τέλος του 2019 για να είμαστε σήμερα 1,15 εκατομμύρια, από έναν παρονομαστή 4,8 εκατομμύρια δυνητικών γραμμών που θα καλυφθεί μέχρι το 2027 από τις ιδιωτικές επενδύσεις και από το Ultra Fast Broadband. Και εκεί τρέχουμε γρήγορα. Και εκεί ο ανταγωνισμός στην Τεχνολογία μπαίνει στην εξίσωση. Και εκεί βλέπουμε τη Starlink πλέον να ξεκινά να εκπέμπει στη χώρα μας και να ρυθμίζεται από την ΕΕΤΤ. Θα μπει και η Amazon» ανέφερε χαρακτηριστικά.

To γεγονός ότι η Amazon έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη χώρα μας δεν είναι νέο. Ωστόσο η μέχρι σήμερα δραστηριότητά της αφορούσε την Amazon Web Services, η οποία έχει προαναγγείλει την δημιουργία ενός local zone στην Ελλάδα και προχωρά και το καινοτόμο project για την δημιουργία του πρώτου «έξυπνου» νησιού παγκοσμίως στην Νάξο. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία έχει εκφράσει ανοιχτά το ενδιαφέρον της για να συνεργαστεί με πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για να εξάγει το Know how ενός smart island που θα αποκτήσει μέσα από το πρότυπο παράδειγμα της Νάξου σε άλλα νησιά και πόλεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr βέβαια το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού δεν περιορίζεται στις δραστηριότητές της Amazon Web Services και στις υπηρεσίες OTT συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω του Amazon Prime, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και αρκετό καιρό και στη χώρα μας. Eπεκτείνεται και στην παροχή δορυφορικού internet, μέσω των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς του ετοιμάζεται να εκτοξεύσει η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος το 2023

Project Kuiper: To αντίπαλο δέος της Starlink

Το Project Kuiper, το οποίο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με τους πρώτους δορυφόρους να αναμένεται να εκτοξευτούν στις ΗΠΑ στις αρχές του 2023, φιλοδοξεί να γίνει το αντίπαλο δέος της Starlink του Έλον Μασκ με την εταιρεία να ετοιμάζεται να προσφέρει ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω 3.236 μικρών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Η ιδέα του Project Kuiper ανακοινώθηκε από την Amazon το 2019 και η εταιρεία με έδρα το Σιάτλ υποσχέθηκε να επενδύσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο έργο ώστε να παρέχει ευρυζωνική σύνδεση σε προσιτή τιμή σε μη εξυπηρετούμενες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Έναν χρόνο αργότερα, έλαβε το πράσινο φως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για την εκτόξευση και λειτουργία συστοιχίας δορυφόρων χαμηλής τροχιάς. Η πρώτη αγορά στην οποία θα αναπτυχθεί το πρότζεκτ είναι οι ΗΠΑ ωστόσο διερευνά να επεκτείνει το εγχείρημα και σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων η Ινδία και 13 ευρωπαικές χώρες. Η εταιρεία μάλιστα έχει ήδη εξασφαλίσει έως και 83 εκτοξεύσεις από τρεις εμπορικές διαστημικές εταιρείες - την Arianespace, την Blue Origin και την United Launch Alliance (ULA).

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει η Amazon, το σύστημα Kuiper περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: τους προηγμένους δορυφόρους LEO, τα μικρά, προσιτά τερματικά πελατών και ένα ασφαλές, ανθεκτικό επίγειο δίκτυο επικοινωνιών. Μέσω αυτών η ευρυζωνική σύνδεση θα αποτελέσει στο μέλλον μέρος της οικογένειας προϊόντων και υπηρεσιών της Amazon, και με την βοήθεια του Project Kuiper οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτούν ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και χαμηλού latency σε προσιτή τιμή.

Αν αυτό επιτευχθεί θα αποτελέσει και την ειδοποιό διαφορά με την αντίστοιχη υπηρεσία που προσφέρει η Space X του Ελον Μασκ μέσω της Starlink.