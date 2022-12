Attica Bank: Στις 28 Δεκεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μηνου

Στις 28 Δεκεμβρίου η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Attica Bank.

H Attica Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2022 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2022, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο, αλλά στις 28 Δεκεμβρίου 2022.

Attica Bank: Νέα οργανωτική δομή και ενίσχυση με νέα στελέχη

Νωρίτερα, η τράπεζα ανακοίνωσε την αναμόρφωση της διοικητικής της δομής υιοθετώντας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα σύγχρονο και δυναμικό οργανόγραμμα από 1/1/2023. Παράλληλα, η τράπεζα ενδυναμώνει την εσωτερική οργάνωση και τη διοικητική ομάδα της, ώστε να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιό της που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία, παράλληλα με την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Στόχος του νέου οργανογράμματος είναι να απλοποιηθεί η διοικητική δομή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση της Τράπεζας, ακολουθώντας τις επιταγές της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα με την ενίσχυση της εκτελεστικής διοίκησης της Attica Bank, θα συσταθούν δύο πρόσθετες επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου: η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και η Επιτροπή ESG (Environment, Social, Governance).

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ανανεώνει την ανώτερη ηγετική της ομάδα, εντάσσοντας σε αυτή τέσσερα καταξιωμένα τραπεζικά στελέχη: την Δήμητρα Βουρνά, γενική διευθύντρια Λειτουργιών και Εργασιών (Chief Operating Officer), τον Κωνσταντίνο Φρυδάκη, γενικό διευθυντή Λιανικής και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Chief Retail and Digital Officer), την Ρεγγίνα Ασλάνογλου, γενική διευθύντρια Μετασχηματισμού (Chief of Staff and Transformation Officer), και τον Χρήστο Ηλιόπουλο, αναπληρωτή γενικό διευθυντή, επικεφαλής Project Finance (Deputy General Manager, Head οf Project Finance).

Η Τράπεζα προχωράει σε περαιτέρω αλλαγές διοίκησης και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου.