Amazon: Εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη μεταφορά του επιτραπέζιου Warhammer στην οθόνη

Ο όμιλος της Amazon ανακοίνωσε τη συμφωνία εξαγοράς των παιχνιδιών της Games WorkShop για τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά δικαιώματα της δεύτερης, όπως το δημοφιλές επιτραπέζιο Warhammer.

Σύμφωνα με το CNBC, η Amazon ανέφερε πως έχει έρθει σε «συμφωνία επί της αρχής» για τη μεταφορά των παιχνιδιών της βρετανικής εταιρείας σε τηλεόραση και σινεμά. «Ναυαρχίδα» των παιχνιδιών της Games Workshop είναι το Warhammer 40,000.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί.

Μετά από την ανακοίνωση του deal, η μετοχή της Games Workshop έφτασε να ενισχύεται άνω του 10% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Όπως μετέδωσε το Hollywood Reporter, η Amazon έχει συμφωνήσει με τον ηθοποιό Χένρι Καβίλ (γνωστός από τον ρόλο του ως Superman) για να πρωταγωνιστήσει και να είναι εκτελεστικός παραγωγός στη μεταφορά του Warhammer 40,000 στην οθόνη.

Περισσότερες συμφωνίες δεν έχουν γίνει γνωστές, με τη Games Workshop να αναφέρει πως θα δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πως η συμφωνία έρχεται μετά από την παραγωγή και την προβολή της σειράς The Rings of Power (που βασίζεται πάνω στο Lord of The Rings του Τζ. Τόλκιν) από το Amazon Prime.