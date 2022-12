Τράπεζα Πειραιώς: Περιοδεία της διοίκησης στα Ιωάννινα

Διήμερη περιοδεία στην περιοχή των Ιωαννίνων και συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, επιχειρηματίες και πελάτες πραγματοποίησε την Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου κλιμάκιο στελεχών της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Διήμερη περιοδεία στην περιοχή των Ιωαννίνων και συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, επιχειρηματίες και πελάτες πραγματοποίησε την Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου κλιμάκιο στελεχών της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Χαντζηνικολάου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ισχυρότατους δεσμούς με την περιοχή, καθώς έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά με μερίδιο άνω του 35%, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς έχει δημιουργήσει και λειτουργεί την τελευταία επταετία, μέσα στο Κάστρο των Ιωαννίνων, το Μουσείο Αργυροτεχνίας, ενώ πρόσφατα η Πειραιώς ανακοίνωσε τη δημιουργία κοινοπραξίας με τη γιαννιώτικη fintech εταιρεία NATECH, για την από κοινού δημιουργία της πρώτης αμιγώς ψηφιακής Τράπεζας στην Ελλάδα.

Κατά την διάρκεια του διημέρου τα στελέχη της Πειραιώς επισκέφθηκαν παραγωγικές μονάδες της περιοχής, ενώ συναντήθηκαν με δεκάδες επιχειρηματίες και πελάτες της Τράπεζας. Επίσης, συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, με τον οποίο εξέτασαν την προοπτική χρηματοδότησης του, υπό κατασκευή, Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της περιοχής, ενώ επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της NATECH στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαν με τους παράγοντες των Ιωαννίνων, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς επεσήμαναν ότι η περιοδεία στην περιοχή είχε ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών της τράπεζας, αλλά και τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης. Στην παρούσα συγκυρία και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, επενδύσεις σε τομείς όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, ο αγροδιατροφικός τομέας, δημιουργούν σημαντική αξία στις επιχειρήσεις λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης.

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου στις επαφές του με τους φορείς και τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, στο οικονομικό πεδίο υπάρχει αισιοδοξία ότι το 2023 η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη θετικό αναπτυξιακό βήμα. «Μετά από 12 χρόνια οικονομικών δυσκολιών, το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε πραγματική ανάπτυξη. Στην περιοχή της Ηπείρου ήλθαμε για να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τα επιχειρηματικά σχέδια των πελατών μας και να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε, διαμορφώνοντας ανάλογα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας». Ειδικά για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας ο Πρόεδρος της Τράπεζας σημείωσε ότι «η δημιουργία του ανοίγει σημαντικές προοπτικές για τη διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου και της πραγματικής οικονομίας, κάτι που στην χώρα μας αποτελεί διαρκές ζητούμενο».

Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε τόσο στη δυναμική της τοπικής οικονομίας, όσο και στον υποστηρικτικό ρόλο που παίζει η Τράπεζα Πειραιώς για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων των επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. «Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις και συμμετέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ηπείρου που αναμένεται να είναι εξαιρετική κατά τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε ότι «οι προοπτικές των επιχειρήσεων των Ιωαννίνων και γενικότερα της Ηπείρου στους τομείς της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας, των τεχνολογιών, αλλά και του τουρισμού είναι εξαιρετικές, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Υπογράμμισε δε τη σημασία του οικοσυστήματος τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί στα Ιωάννινα με την καθοριστική συμβολή του Πανεπιστημίου. «Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί την πρώτη αμιγώς ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Natech που ιδρύθηκε και εδρεύει στα Ιωάννινα» επισήμανε, ενώ για το Πάρκο Τεχνολογίας και Έρευνας σημείωσε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη ειλικρινής διάλογος με την Περιφέρεια, ώστε να φτάσουμε σε σημείο να πληρούνται τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση του έργου».

Στο κλιμάκιο της Τράπεζας κατά την διήμερη περιοδεία στα Ιωάννινα συμμετείχαν, επίσης, οι Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Retail Banking & Distribution Networks, Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Corporate & Investment Banking, Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Head of Large Corporate & Wholesale Products, Αντώνης Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής, Head of Commercial Banking, Άλκης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής, Head of Agricultural Banking, Μαρία Μαυροματάκη, Γενική Διευθύντρια Δικτύου Βορείου Ελλάδος, Σάββας Ελευθεριάδης Senior Director, CIB-Commercial Banking - Business Centers Southern & Western Greece Commercial Banking, Δημήτρης Κυριαζής, Senior Director Large Corporates, Νικόλαος Μάντζιος, Commercial Banking Director και Ιάκωβος Βλανιάδης, Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου.