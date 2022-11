O Έλον Μασκ, ο οποίος «τρέχει» ταυτόχρονα το Twitter, την Tesla, την SpaceX, την The Boring Co. και την Neuralink, εξήγησε πως «το μέγεθος των βασανιστηρίων που υποβάλλω τον εαυτό μου είναι σε άλλο επίπεδο, ειλικρινά».

Tην… καταπόνηση του από την πολλή δουλειά περιέγραψε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου B20 στην Ινδονησία, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με το G20.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης, είπε:

«Έχω πάρα πολλή δουλειά 'στο πιάτο μου', αυτό είναι σίγουρο», εξηγώντας παράλληλα πως, «Δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ να δουλέψω - από το πρωί έως το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα».

Ο νέος επικεφαλής της Twitter, όντως έχει πολλά να κάνει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς με το που ανέλαβε ανακοίνωσε πως θα απολύσει 3.700 εργαζομένους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Έκτοτε υπαναχώρησε σε ορισμένες από αυτές τις απολύσεις, ενώ έχει επίσης καταργήσει την τηλεργασία για την νέα του εταιρεία.

Ο Έλον Μασκ είναι επίσης γνωστό ότι κοιμάται στη δουλειά ή ακόμα και στο πάτωμα του εργοστασίου της Tesla.

Το πόσο δουλεύει ο Μασκ ήταν το θέμα της συζήτησης τη Δευτέρα στο B20. Έγινε ακόμα πιο σουρεαλιστικό από το σκοτεινό φόντο και τον αμυδρό φωτισμό του Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος, ντυμένος με ένα ινδονησιακό μπατίκ πουκάμισο που του έστειλαν οι διοργανωτές, είπε ότι είχε διακοπεί το ρεύμα στην τοποθεσία του, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε.

"I'm really working at the absolute most amount that I can work ... this is not something I'd recommend, frankly"

Elon Musk says he's navigating the challenges facing Tesla "with great difficulty"https://t.co/IrUWb0Usm1 #B20 pic.twitter.com/Mdl8htlUbr

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022