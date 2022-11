Η ΙΚΕΑ διακρίθηκε ξανά στα Social Media Awards 2022

Απέσπασε έξι βραβεία για την καμπάνια «Μια καινούρια καλύτερη μέρα, ξεκινάει από το σπίτι».

Η ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να διακρίνεται για τα εξαιρετικά αποτελέσματα και τις πρωτοβουλίες της, αποσπώντας σημαντικά βραβεία και στα φετινά Social Media Awards. Ανάμεσα σε περισσότερες από 400 υποψηφιότητες, κατέκτησε συνολικά 6 βραβεία για την καμπάνια «Μια καινούρια καλύτερη μέρα, ξεκινάει από το σπίτι», που αναδεικνύει τις μικρές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε όλοι, για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Η IKEA διακρίθηκε με έξι βραβεία (1 platinum, 2 gold, 2 silver και 1 bronze) στις εξής κατηγορίες:

Platinum βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Sales

Gold βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Sales

Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Retail for Best Use of Meta Family of Apps

Silver βραβείο στην κατηγορία Best in Retail for Best Use of YouTube

Silver βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Brand Awareness

Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of “YouTube for Action” Campaigns

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν την επιβράβευση συνεχούς προσπάθειας της ΙΚΕΑ, η οποία μέσω της επιτυχημένης στρατηγικής που ακολουθεί, καταφέρνει να δημιουργεί και να καινοτομεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταποκρινόμενη στις τάσεις της εποχής.

Τα Social Media Awards, από την Boussias Communications, συμπλήρωσαν τα 10 χρόνια και γι’ αυτό στη φετινή διοργάνωση βραβεύτηκαν τα Top 10 Social Media Agencies & Brands of the Decade, όπως αυτά προέκυψαν από το σύνολο των βραβείων που κέρδισαν από την έναρξη του θεσμού το 2013 έως και σήμερα. Η ΙΚΕΑ, κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα Top 10 Brands της δεκαετίας, ξεχωρίζοντας για την επιτυχημένη Social Media στρατηγική της.

Η Καρολίνα Μιζάν, Digital Marketing Executive IKEA, αναφέρει σχετικά με τη διάκριση:

«Για μία ακόμα χρονιά η Boussias και η κριτική επιτροπή μας τιμά με 6 Social Media Awards. Ως οι ειδικοί της ζωής στο σπίτι, προτείναμε μέσω της καμπάνιας “Μια καινούργια, καλύτερη μέρα ξεκινάει από το σπίτι” προσιτές και εύκολες λύσεις για μια πιο βιώσιμη καθημερινή ζωή στο σπίτι. Μία 360ο καμπάνια που κατάφερε να μεταφέρει εύστοχα και απλά το μήνυμα στο κοινό μας, αποδίδοντας σημαντικά αποτελέσματα και ξεπερνώντας τους αρχικούς μας στόχους.

Σημαντική διάκριση για εμάς αποτελεί και η θέση μας ανάμεσα στα Top 10 Social Media Brands of the Decade. Τα Social Media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας τόσο για branding ενέργειες όσο και για performance. Αυτή η αναγνώριση είναι μία πρόκληση για εμάς ώστε να προσπαθούμε να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τη στρατηγική μας, ανανεώνοντάς την με τα latest trends και best practices σε επίπεδο content production και media buying.»

