ΕΥ: Νέα δεδομένα και ευκαιρίες για τους εσωτερικούς ελέγχους δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία

Στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών – Institute of Internal Auditors (IIA) Greece – που διεξήχθη στην Αθήνα την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, συμμετείχε η ΕΥ, η οποία ήταν και Αργυρός Χορηγός της εκδήλωσης.

Το συνέδριο, με θέμα «Feel the Rhythm – νιώστε το ρυθμό», επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εσωτερικός έλεγχος στο σημερινό περιβάλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού, των εντεινόμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων και της στροφής προς τη βιωσιμότητα.

Την ΕΥ εκπροσώπησε ο κος Μιχάλης Πετροδασκαλάκης, Partner του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής του Internal Audit της ΕΥ στην περιοχή της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, ο οποίος εστίασε στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούν για τους εσωτερικούς ελέγχους οι αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Κατά την ομιλία του, με θέμα The Power of Analytics and Reporting in Internal Audit, ο κος Πετροδασκαλάκης αναφέρθηκε στη σημερινή εξέλιξη των βασικών λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου και περιέγραψε τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη αλλαγών. Όπως εξήγησε ο ομιλητής, την ώρα που αυστηροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο, και υπάρχει ανάγκη πρόσθετης κάλυψης από νέους και πιο σύνθετους κινδύνους, αλλά και πιο έγκαιρων αναφορών, η ελεγκτική διαδικασία πολλών επιχειρήσεων δεν παρακολουθεί τον ρυθμό της ψηφιοποίησης. Αναφερόμενος και στα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, 2022 Global EY Internal Audit and Internal Control Survey, τόνισε ότι καθοριστικοί παράγοντες για τον εσωτερικό έλεγχο του μέλλοντος θα είναι η τεχνολογία, το ανθρώπινο ταλέντο και το λειτουργικό μοντέλο.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο των analytics και των αναφορών στον κύκλο του εσωτερικού ελέγχου, τονίζοντας την ανάγκη μετάβασης σε μια προληπτική προσέγγιση, βασισμένη σε πληροφόρηση που θα αντλείται από τα δεδομένα, αλλά και μια δυναμική αποτίμηση των κινδύνων. Αναφερόμενος στις ψηφιακές αναφορές εσωτερικού ελέγχου, ο κος Πετροδασκαλάκης υπογράμμισε τη σημασία δυναμικών αναφορών οι οποίες θα παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με σχετικές πληροφορίες σε διαδραστικές μορφές.

Όπως εξήγησε ο ομιλητής, «βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης από ένα ετήσιο πλάνο ελέγχων που βασίζεται στο παρελθόν, σε μια διαρκή και δυναμική αποτίμηση των κινδύνων, από την επιλογή δειγμάτων προς έλεγχο, σε αυτοματοποιημένη εξέταση του συνόλου των δεδομένων, και, τελικά, σε μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου που θα συνεργάζεται στενά με την τεχνολογία (πχ. μηχανές, ρομπότ), αλλά και με τους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Σήμερα, οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου που προετοιμάζονται για το μέλλον, εστιάζουν στην καινοτομία και επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική και το μοντέλο λειτουργίας τους για την ψηφιακή εποχή».

Συμπερασματικά, ο κος Πετροδασκαλάκης τόνισε: «Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των Διοικήσεων και Επιτροπών Ελέγχου για κάλυψη μεγαλύτερου εύρους κινδύνων, πιο έγκαιρες αναφορές και ενασχόληση με τα πλέον πολύπλοκα θέματα που απασχολούν τις εταιρείες, καθιστούν τη μετεξέλιξη του Εσωτερικού Ελέγχου απαραίτητη. Η ενσωμάτωση τεχνικών και τεχνολογίας ανάλυσης δεδομένων σε όλο το φάσμα εργασιών του Εσωτερικού Ελέγχου – από τον σχεδιασμό ως την εκτέλεση και την αναφορά αποτελεσμάτων – παρέχει τη δυνατότητα στη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου να επικεντρωθεί στα ουσιαστικότερα θέματα, να καταρτίσει ένα δυναμικό πλάνο ελέγχων και να επικοινωνήσει τα αποτελέσματά της προς τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου με εύληπτο, ευπαρουσίαστο και συνοπτικό τρόπο».