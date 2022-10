Με δύο νέα στελέχη η Polygreen ενισχύει τη διοικητική της ομάδα

Η Polygreen, η εταιρεία που προσφέρει καινοτόμες λύσεις στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας διεθνώς, ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με νέα στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους.

Ο Παντελής Τουρνής αναλαμβάνει Chief Financial Officer, ενώ People & Culture Director της εταιρείας αναλαμβάνει η Κυριακή Κατσανά.

Ο Παντελής Τουρνής, εργάστηκε για περισσότερα από 18 έτη σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο οικοδομικών υλικών και συμβουλευτικής, με εξειδίκευση στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη μελέτη οικονομικής απόδοσης.

Η Κυριακή Κατσανά, στην 14ετή επαγγελματική εμπειρία της έχει ασχοληθεί με θέματα προσέλκυσης και ανάπτυξης προσωπικού, βελτίωση της απόδοσης και διαμόρφωσης εταιρικής κουλτούρας σε χρηματοοικονομικές εταιρείες και στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Η ομάδα της Polygreen συνεχώς αναβαθμίζεται προκειμένου να οδηγήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τη διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας. Η διεύρυνση των πεδίων δραστηριοποίησης, μετά και τις πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις της, με την εξαγορά της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ και της ΠΕΡΜΕ Hellas, δημιουργούν την ανάγκη για ένα ακόμα πιο ολοκληρωμένο ηγετικό σχήμα, το οποίο συμπληρώνουν τα νέα στελέχη.

Φιλοδοξία της Polygreen είναι η ενσωμάτωση της πολυετούς και ποικιλόμορφης εμπειρίας των στελεχών της, στο φιλόδοξο πλάνο των παρεχόμενων υπηρεσιών της και η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών.

Η Polygreen εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που απαντούν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και συνδυάζει την ευελιξία μίας νεοφυούς επιχείρησης, με την τεχνογνωσία που διαχέεται στον όμιλο από τις υπόλοιπες εταιρίες που συμμετέχουν σε αυτόν. Βασική πλατφόρμα της Polygreen στην Ελλάδα είναι το Just Go Zero, το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και έχει ως στόχο τη μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς απόβλητα.

Στην Polygreen ονειρευόμαστε έναν βιώσιμο κόσμο, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και όλα αξιοποιούνται.