Credit Suisse: Καθησυχάζει η διοίκηση για τη ρευστότητα, την ώρα που αυξάνονται τα «πονταρίσματα» για τη χρεοκοπία

Η απόδοση στα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) της CS έφτασε έως και στο 23% πιθανοτήτων για την τράπεζα να κηρύξει χρεοκοπία στα ομόλογα της εντός των επόμενων 5 ετών.

Επιχείρηση «μαζέματος» στο πλήγμα της Credit Suisse σημειώνεται τη Δευτέρα, μετά από το μέμο που έστειλε ο CEO της ελβετικής τράπεζας, Ούλριχ Κέρνερ, προς τους επενδυτές και το προσωπικό της CS, ζητώντας περιθώριο λιγότερο των 100 ημερών για να παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της τράπεζας.

Το μέμο εστάλη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τους επενδυτές να αντιδρούν με μεγάλη ανησυχία απέναντι στις εξελίξεις, στέλνοντας προσωρινά και με το άνοιγμα των αγορών τη μετοχή της CS σε ιστορικό χαμηλό και σε απώλειες που έφτασαν ενδοσυνεδριακά το 12% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, προτού αυτές «μαζευτούν» στο -4% το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το Bloomberg, κατά το -12% της μετοχής η αξία της Credit Suisse έπεσε κάτω από τα 10 δισ. δολάρια, παράλληλα μαζί με μια αύξηση στο κόστος ασφάλισης για τη χρεοκοπία της τράπεζας, που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Από την πλευρά του, ο Κέρνερ αναγνώρισε πως η τράπεζα βρίσκεται μια «κρίσιμη στιγμή» και υποσχέθηκε για συνεχή ενημέρωση των υπαλλήλων μέχρι την παρουσίαση της νέας στρατηγικής, στις 27 Οκτωβρίου.

Στελέχη των αγορών αποδίδουν την αύξηση των CDS σε προσπάθεια αμφισβήτησης των κινήσεων της διοίκηση της τράπεζας, με εκπρόσωπο της CS να αρνείται να σχολιάσει σχετικά.

Η άνοδος στα CDS της τράπεζας χαρακτηρίστηκε ως «τρομακτική», με τον Μποάζ Ουάνστειν της Saba Capital, να συνιστά σε ανάρτηση του στο Twitter «πάρτε μια βαθιά ανάσα» και να συγκρίνει τις εξελίξεις με την περίοδο του 2011 - 2012, όταν τα ασφάλιστρα κινδύνου της Morgan Stanley ήταν διπλάσια από αυτά που είναι τώρα της CDS της Credit Suisse.

Oh my, this feels like a concerted effort at scaremongering. See my recent tweets. In 2011-2012 Morgan Stanley CDS was twice as wide as Credit Suisse is today. Take a deep breath guys. https://t.co/mEr2rPsCDP

— boaz weinstein (@boazweinstein) October 1, 2022