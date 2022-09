Με νέο σχεδιασμό και τρεις διακριτούς πυλώνες οι φετινές «Ημέρες Καριέρας»

Οι φετινές «Ημέρες Καριέρας» θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Τι θα περιλαμβάνουν και οι εταιρείες που θα συμμετέχουν

Με ανανεωμένο προφίλ, εμπλουτισμένο περιεχόμενο αλλά και νέο σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το κοινό οι φετινές «Ημέρες Καριέρας», το γνωστό event για την αγορά εργασίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί μετά από τρία χρόνια στις 8 και 9 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Στόχος για φέτος, όπως επισημαίνει στο isnider.gr ο εμπνευστής της διοργάνωσης και Διεθύνων Σύμβουλος του ανανεωμένου kariera.gr, κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης είναι να «χωρέσουν τα πάντα για την εργασία σε ένα διήμερο event», η δομή του οποίου και μόνο αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο εργασιακό τοπίο τα τελευταία τρία χρόνια.

«Έχουμε σχεδιάσει πολύ διαφορετικά τις φετινές Ημέρες Καριέρας του kariera.gr. Καταρχάς το φετινό event έρχεται μετά από τρία χρόνια πανδημίας και μεγάλων αλλαγών στα εργασιακά. Αυτό που κάναμε ήταν να αφουγκραστούμε εκ νέου τις επίκαιρες ανάγκες αλλά και τα προβλήματα των υποψηφίων και των εργοδοτών. Αξιοποιήσαμε όλα τα νέα δεδομένα που καταγράφουμε ως ο κατεξοχήν εργασιακός κόμβος στην Ελλάδα, και φτιάξαμε ένα διήμερο event που θα έχει απόλυτη χρηστική αξία σε όσους το παρακολουθήσουν» αναφέρει χαρακτηριστικά στο insider.gr ο κ. Βασιλειάδης.

Οι τρεις πυλώνες

Στις βασικές διαφορές που θα εντοπίσει όποιος επισκεφτεί τις «Ημέρες Καριέρας» φέτος σε σχέση με τα αντίστοιχα event προηγούμενων ετών, όπως εξηγεί ο κ. Βασιλειάδης, περιλαμβάνονται οι τρεις διαφορετικές αίθουσες. Οι τρεις αυτές αίθουσες έχουν τρεις διακριτούς πυλώνες: έναν χώρο Συνεντεύξεων και γνωριμίας των υποψηφίων με περιζήτητους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, μια αίθουσα με επιλεγμένους Κορυφαίους Εργοδότες για πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και τέλος μια αίθουσα αφιερωμένη σε πολύτιμες ευκαιρίες Εκπαίδευσης και Εξέλιξης».

Στην αίθουσα των συνεντεύξεων οι επισκέπτες του event θα μπορούν να κάνουν 1:1 συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιτυχημένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Λιανικής, της Εξυπηρέτησης Πελατών, του Supply Chain, των Logistics, των Κατασκευών, του Security, του Τουρισμού και του HoReCa κ.ά.

Στο Hall Top Εργοδοτών οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με Κορυφαίους Εργοδότες, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει για όσα προσφέρουν καθημερινά στους εργαζόμενούς τους.

Τέλος στον τρίτο χώρο θα βρουν τόσο το Lobby Ευκαιριών Εξέλιξης όσο και το Αμφιθέατρο Γνώσης. Στην πρώτη περίπτωση οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα, για upskilling και reskilling, που αφορούν εργαζόμενους, καθώς επίσης και προγράμματα για φοιτητές (π.χ. πρακτική άσκηση) και αποφοίτους, για τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας.

Όσοι επισκεφτούν το Αμφιθέατρο Γνώσης πάλι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάνελ με διακεκριμένους ομιλητές και να λάβουν μέρος σε διαδραστικά workshops, με σκοπό να ανακαλύψουν εξελίξεις και τάσεις της αγοράς εργασίας, να ενημερωθούν για τις δεξιότητες του σήμερα, να έρθουν σε επαφή με Κορυφαίους Εργοδότες και να πάρουν πολύτιμες συμβουλές για την εργασιακή τους ζωή.

Με τον τρόπο αυτό το event υπόσχεται λύση το βασικό πρόβλημα που εντοπίζει σήμερα η αγορά εργασίας «το να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη εργασιακή σχέση», όπως σημειώνει ο κ. Βασιλειάδης. Οι συνθήκες σήμερα έχουν αλλάξει. Η ανεργία μειώνεται ως προς το ποσοστό της, αλλά ποιοτικά υπάρχει ένα μεγάλο άλυτο πρόβλημα: δεν καταφέρνει να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, υπάρχει δηλαδή έντονη αδυναμία matching. Συνεχώς οι εργοδότες δηλώνουν πως δεν βρίσκουν άτομα με τις δεξιότητες που θέλουν. Επομένως, events όπως οι Ημέρες Καριέρας μπορούν δια ζώσης να βοηθήσουν τους υποψηφίους να μάθουν προς τα πού κινείται η αγορά και τι skills χρειάζονται, να τους καθοδηγήσουν έμπρακτα και να τους φέρουν σε γόνιμη επαφή με εργοδότες σε δημοφιλείς κλάδους, ώστε να βρουν άμεσα εργασία και να επιτευχθεί αυτό το επιτυχημένο matching».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό διήμερο event «Ημέρες Καριέρας» υποστηρίζουν ως υποστηρίζουν η Teleperformance Greece (Platinum Χορηγός), η Premier Capital Hellas (Gold Χορηγός) και η Coca-Cola Τρία Έψιλον(Gold Χορηγός). Όσο για τις εταιρείες που συμμετέχουν είναι οι: 24-7Intouch, ADAC Service Hellas Single Member S.A., AEGEAN, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Autohellas, AVIS, BRINKS, Campeón Gaming, Cepal Hellas Financial Services, Coca-Cola Τρία Έψιλον, DIAGEO, Dialectica, efood, Etraveli Group, Eurocatering A.E., EY, Finvasia, FOODPLUS S.A., G4S, GAP: Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, Hemmersbach, IMERYS, INGROUP,

INTERSPORT ATHLETICS, ISOMAT, JYSK, Kaizen Gaming, KONE, KORRES, KYVERNITIS TRAVEL GROUP, Lidl Ελλάς, MANDYNAMIC, Marks and Spencer Greece, Mazars, METRO AEBE, MSPS Α.Ε., MYTLINEOS Α.Ε., Nestlé, nm excellence through people, NOBACCO, Optima SA, PeopleCert, Phoenix Engineering, Premier Capital Ελλάς, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ McDonalds™, Prosperty, Public Group, PwC Greece, Regency Casino Mont Parnes, Salescode, Sani | Ikos Group, SARKK S.A., Spartan Security, Starbucks, Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ Μονοπρόσωπη ΑΕΕ, Teleperformance Greece, TTEC EMEA, Unilever Hellas, UNISON Facility & Human Solutions, V Group, WEBHELP, WEST SA, Würth Hellas SA, Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε., Κωτσόβολος, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Όμιλος ΟΤΕ, Πανεπιστήμια Κύπρου.