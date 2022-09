Η DHL Express παραμένει η Νο. 1 Best Workplace ™ στην Ευρώπη για το 2022

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η εταιρεία βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας του Great Place to Work®

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η DHL Express, ο κορυφαίος πάροχος ταχυμεταφορών στον κόσμο, ανακηρύχθηκε ο καλύτερος χώρος εργασίας στην Ευρώπη στην ετήσια λίστα Great Place to Work® . Το Great Place to Work® και ο The Economist Group αναγνωρίζουν την αφοσίωση του Οργανισμού στους εργαζόμενούς του και την επένδυσή του σε μια ισχυρή κουλτούρα με προτεραιότητα τον άνθρωπο, που έχει τις ρίζες της στην εργασία με γνώμονα τις δίκαιες πρακτικές.

«Το βραβείο του Great Place to Work® είναι μια αξιοσημείωτη αναγνώριση των προσπαθειών και της αφοσίωσής μας στη δημιουργία ενός θετικού και δίκαιου χώρου εργασίας, από τον οποίο δεν περισσεύει κανείς. Ενώ είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για το επίτευγμα, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την περαιτέρω βελτίωση και να επενδύουμε σε ένα ακόμη καλύτερο περιβάλλον εργασίας για την ομάδα μας. Είμαστε μια εταιρεία που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και βάζουμε τους εργαζόμενούς μας στην καρδιά της επιχείρησής μας. Η κουλτούρα σεβασμού αποτελεί πάντα κυρίαρχη δύναμη για την παρακίνηση και την ικανοποίηση των εργαζομένων μας στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κουλτούρα φροντίδας, ειδικά μέσω των πρωτοβουλιών μας για την υγεία και την ευημερία», δήλωσε ο Alberto Nobis, Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπης DHL Express.

Στην DHL Express η αναγνώριση της εργασίας του κάθε ένα ξεχωριστά μέσα στον οργανισμό, έχει σπουδαία αξία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία επενδύει ετησίως σε πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν στους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα και ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν κοινωνικούς σκοπούς που τους ενδιαφέρουν – εκτός εταιρείας - με την πρωτοβουλία «DHL's Got Heart». Το πλαίσιο «DHL4All», το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας ένταξης για τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την εθνικότητα, την ικανότητα, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, αποτελεί ισχυρό μοχλό δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς πρακτικών. Μέσω του προγράμματος «Certified International Specialist» (CIS), οι εργαζόμενοι συστήνονται με την κουλτούρα της DHL Express ενδυναμώνοντας παράλληλα τις γνώσεις που χρειάζονται για να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον πελάτη κάθε μέρα.

«Η ανακήρυξή μας ως ο ‘Best Workplace™’ στην Ευρώπη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι ένα φανταστικό επίτευγμα των εργαζομένων μας στην DHL Express. Είμαι πολύ περήφανος για τις ομάδες μας και τη δουλειά που έχουν κάνει, ειδικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρατηρούμε ότι οι νέοι εργαζόμενοι εστιάζουν όλο και περισσότερο σε μια θετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας, καθώς και στην ευελιξία. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις προτιμήσεις επενδύοντας συνειδητά σε πολλές πρωτοβουλίες των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με εκτίμηση και ίσες ευκαιρίες στην DHL Express και θα κοιτάξουμε να καλλιεργήσουμε αξέχαστες στιγμές που έχουν σημασία για όλους», δήλωσε ο Alastair McCambridge, Ανώτερος Αντιπρόεδρος HR DHL Express Europe.

Οι εταιρίες για να θεωρηθούν the Best Workplace™ στην Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν στις εθνικές λίστες Best Workplaces™ του Great Place to Work. Εμπιστευτικά δεδομένα ερευνών που αξιολογούν την εμπειρία των εργαζομένων σε δείκτες όπως η εμπιστοσύνη, η καινοτομία, οι εταιρικές αξίες και η ηγεσία ποσοτικοποιούν την απόδοση κάθε εταιρείας. Οι εταιρείες αξιολογούνται επίσης ως προς τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας For All™ που περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ταυτότητα και το υπόβαθρό τους.

«Συγχαρητήρια στην DHL Express που ήταν για άλλη μια φορά ο Νο 1 Best Workplace™ στην Ευρώπη και που έδωσε προτεραιότητα στην ευημερία των υπαλλήλων της», δήλωσε ο Michael C. Bush, Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος της Great Place to Work®. «Κατά τη διάρκεια μιας απίστευτα δύσκολης περιόδου, αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν δίκαιους χώρους εργασίας παρέχοντας ευελιξία και υποστηρίζοντας τους υπαλλήλους τους μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες . Οι καλύτεροι χώροι εργασίας στην Ευρώπη ενσαρκώνουν την αποστολή του Great Place to Work® και κάνουν ένα εργασιακό περιβάλλο_ν, Best Workplace για όλους!».