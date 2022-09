ΑΒΑΞ: «Άλλαξε χέρια» μετοχικό πακέτο 22,04% - Από την J&P στον Χρ. Ιωάννου

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού από τον Ελληνο-Κυπριακό όμιλο J&P. Συνολικό μερίδιο 33,326% ελέγχει έμμεσα η πλυερά του επικεφαλής του εγχώριου κατασκευαστικού ομίλου, Χρ. Ιωάννου.

Tέλος στη συμμετοχή του Ελληνο-Κυπριακού ομίλου Ιωάννου & Παρασκευαΐδη (J&P) στην ΑΒΑΞ «έβαλε» η μεταβίβαση πακέτου 31,8 εκατ. μετοχών, που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό 22,041% της ελληνικής εισηγμένης στο ΧΑ κατασκευαστικής εταιρείας, σε 2 σχήματα που βρίσκονται κοντά στην πλευρά του επικεφαλής και μετόχου του γκρουπ, Χρ. Ιωάννου.

Προ ολίγου μόλις, η ΑΒΑΞ γνωστοποίησε τις σχετικές συναλλαγές που έγιναν στις 31/08/2022, δηλαδή χτες.

Πλέον με τη νέα αυτή μετοχική κίνηση, μακράν ισχυρότερος μέτοχος στην ΑΒΑΞ καθίσταται η πλευρά του Χρ. Ιωάννου, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 33,326% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αν συνυπολογίσουμε και τα μέχρι πρότινος ποσοστά, δηλαδή οριακά κάτω του 33,3% (θα υπήρχε υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αν ξεπερνούσε συνολικά αυτό το όριο).

Όπως προκύπτει από τις συναλλαγές, η τιμή των δύο συναλλαγών έγινε στα 0,77 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι στα τρέχοντα περίπου επίπεδα διαπραγμάτευσης του τίτλου στο Χρηματιστήριο.

Την εξέλιξη αυτή πάντως είχε προαναγγείλει το insider.gr σε σχετικό του θέμα στις αρχές Ιουνίου, όταν τότε είχε «περάσει» από το ΧΑ ένα μικρότερο «πακέτο» μετοχών της τάξεως του 1,7% το οποίο το οποίο και κατέληξε, όπως σημείωναν πηγές της αγοράς, σε εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια. Μερίδιο που προέρχονταν από το χαρτοφυλάκιο της J&P Investments.

Οι ανακοινώσεις της ΑΒΑΞ

Προ ολίγου η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις από 31.08.2022 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τις κυπριακές εταιρείες “Joannou & Paraskevaides (Investments) Limited” και “CDSJ Holdings Limited” και τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι η κυπριακή εταιρεία JOANNOU & PARASKEVAIDES (INVESTMENTS) LIMITED μεταβίβασε την 31.08.2022 το σύνολο των μετοχών (31.810.000) που κατείχε στην Εταιρεία και τα αντιστοιχούντα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22,041% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ως εξής:

α) 20.676.500 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 14,327% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκαν στην κυπριακή εταιρεία «JCGH LIMITED» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 έμμεσα από τον κ. Χρήστο Ιωάννου (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd και STEJO Ltd), και

β) 11.133.500 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 7,714% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκαν στην κυπριακή εταιρεία «HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 έμμεσα από τον κ. Χρήστο Ιωάννου (μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας CDSJ Holdings Ltd).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ιωάννου σήμερα ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 33,326% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 48.096.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), ως εξής:

(1) ποσοστό 11,285% (αντιστοιχεί σε 16.286.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και CSME Holdings Ltd,

(2) ποσοστό 14,327% (αντιστοιχεί σε 20.676.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd, STEJO Ltd και JCGH Ltd, και

(3) ποσοστό 7,714% (αντιστοιχεί σε 11.133.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και Honeysuckle Properties Ltd.

Σε άλλη ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

(α) η κυπριακή εταιρεία «JCGH LIMITED» (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 31.08.2022 προέβη σε αγορά 20.676.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €15.920.905, και

(β) η κυπριακή εταιρεία «HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED» (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 31.08.2022 προέβη σε αγορά 11.133.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €8.572.795.