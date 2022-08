Siemens και Gazprom «ανταλλάσσουν» τραγούδια στο Twitter με φόντο την τουρμπίνα του φυσικού αερίου

Η Gazprom υποστηρίζει πως το εξάρτημα που λείπει από τον αγωγό της είναι ένας από τους λόγους για τις μειωμένες παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Σε μια... μουσική μάχη μέσα από το Twitter συνεχίζεται η κόντρα μέταξύ της γερμανικής Siemens και της ρωσικής Gazprom με φόντο την τουρμπίνα του φυσικού αερίου που αναμένει να λάβει η ρωσική εταιρεία ενέργειας.

Πρόκειται για ένα απαραίτητο κομμάτι του αγωγού Nord Stream για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία, όμως όπως αναφέρει το Bloomberg, δείχνει να έχει «κολλήσει» στη Γερμανία, καθώς οι χώρες εξετάζουν το αν το εξάρτημα υπόκειται στις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία ή όχι.

Από την πλευρά της, η Gazprom υποστηρίζει πως το εξάρτημα που λείπει από τον αγωγό της είναι ένας από τους λόγους για τις μειωμένες παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, η Siemens στράφηκε στο Twitter και ανήρτησε μια φωτογραφία του εξαρτήματος με την πρόταση της δημιουργίας μιας playlist στο Spotify για να του... κάνει παρέα. Το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ήταν το “So Lonely” από το συγκρότημα The Police.

Our famous turbine is still not where it should be. It’s standing around lonely at our site in Mülheim. Let’s do the poor thing a favor and create a @Spotify playlist. What should be included?

We'll start with "So Lonely" by the @ThePoliceBand ... what are your suggestions? pic.twitter.com/uVgvV8Jaza

— Siemens Energy (@Siemens_Energy) August 17, 2022