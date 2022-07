Dimand: Κατασκευάζει τα νέα γραφεία της PwC Ελλάδας – Επένδυση 55 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται το 2024

Ποιο είναι το νέο project που κατασκευάζει η εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων για λογαριασμό της PwC Ελλάδας. Η επένδυση, το ενοίκιο, η έκταση. Η «φιλοσοφία» της PwC Ελλάδας.

Επένδυση της τάξεως των 50 έως 55 εκατ. ευρώ (το ακριβές ύψος θα καθοριστεί προσεχώς με την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών) αναμένεται να αποτελέσουν τα νέα γραφεία της PwC Ελλάδας. Την ανάπτυξη του έργου που θα ολοκληρωθεί το 2024, έχει αναλάβει η DIMAND, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, με εξειδίκευση στα βιοκλιματικά κτίρια, που προ ημερών μόλις εισήχθη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χτες, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Moxy Athens City, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη μίσθωση των νέων υπερσύγχρονων γραφείων της στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ο υψηλού επιπέδου σχεδιασμός, οι αρχές βιωσιμότητας και ευεξίας που ενσωματώνονται, καθιστούν το κτιριακό συγκρότημα ως νέο αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς, με την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου ΑΣ.Π.Α. Design.

Η μίσθωση και η έκταση

Η συμφωνία μίσθωσης αφορά σε περίοδο 10 + 10 ετών, με το project να ανήκει κατά 100% στην εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, η οποία πάντως, όπως συνηθίζει, κατά την περίοδο κατασκευής θα αναζητήσει αγοραστή για το κτήριο καθώς δεν εισέρχεται σε τομείς εκτός βασικού προσανατολισμού (π.χ. στη μίσθωση ακινήτων).

Ειδικότερα, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που πρόσφατα απέκτησε μέσω της θυγατρικής της, Insignio Μ.Α.Ε., η DIMAND, πρόκειται να ανεγείρει κτίριο συνολικής επιφάνειας 22.550 τ.μ.. Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 65, στο Μαρούσι, και πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα LEED και WELL καθώς θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Να σημειωθεί, όπως αναφέρθηκε τόσο από πλευράς των Dimand (Δ. Ανδριόπουλος) - PwC Ελλάδας (Μ. Ψάλτης) όσο και από το γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο Τσαγκαράτου που έχει αναλάβει την αντίστοιχη δημιουργία, το project βρίσκεται στο πλέον «δυναμικό» τμήμα της Λ. Κηφισίας, από το ΟΑΚΑ και το εμπορικό κέντρο έως τον ΟΤΕ και τον κόμβο της Αττικής Οδού, κατά συνέπεια, το νέο κτήριο πρέπει να αποτυπώνει «δυναμική και κίνηση», όπως ο οδικός άξονας.

Ο κ. Ανδριόπουλος μάλιστα ανέφερε ότι σχεδόν από το 2007 βολιδοσκοπούσε το ακίνητο αλλά μόλις στα τέλη του 2021 κατάφερε να κλείσει συμφωνία (παλιότερα άνηκε στην Berkshire και ακολούθως στην οικογένεια Αντωνίου), με την «τύχη» να φέρνει την ίδια περίοδο την PwC Ελλάς να αναζητάει νέα «στέγη» για τους 1.700 εργαζομένους της (που μοιράζονται σε 3 διαφορετικά κτήρια, με τον κ. Ψάλτη να κάνει λόγο για περίπου 10% ετησίως αύξηση εργαζομένων δίχως απαραίτητα όλοι μαζί να βρίσκονται ταυτόχρονα στο κτήριο). Δηλαδή, οι δύο συμφωνίες έγιναν σχεδόν την ίδια περίοδο, αν και βέβαια χρειάστηκαν αρκετοί μήνες (5-6) για να προχωρήσουν Dimand και PwC στην τελική ευθεία.

Σημειώνεται ότι στο κόστος των 50-55 εκατ. ευρώ έχει προβλεφθεί και η άνοδος των τιμών στα υλικά, δηλαδή η αύξηση κατά περίπου 40% που καταγράφεται το τελευταίο 12μηνο, όπως ανέφερε και ο CEO της DIMAND, Δ. Ανδριόπουλος. Το κτήριο που θα αναπτυχθεί σε έκταση 11 στρεμμάτων θα έχει εμβαδόν περίπου 11 χιλ. τ.μ. ανωδομή αλλά και υπόγειους χώρους (π.χ. πάρκινγκ 240 θέσεων). Η περίοδος κατασκευής υπολογίζεται σε περίπου 18 μήνες από την έναρξη των εργασιών, αν και στην Dimand εκτιμούν ότι θα μπορούσε να γίνει και λίγο νωρίτερα. Μάλιστα, ήδη έχει απευθύνει πρόσκληση σε 4 τεχνικές εταιρείες για να δώσουν προσφορές για το έργο.

Ανταγωνιστικό ενοίκιο

Αναφορικά με το ενοίκιο οι δύο πλευρές δεν θέλησαν να δώσουν λεπτομέρειες αν και χαρακτήρισαν τη συμφωνία ικανοποιητική και συμφέρουσα και για τους δύο. Ωστόσο, ο κ. Ανδριόπουλος σημείωσε ότι το μίσθωμα είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες συμφωνίες που έγιναν πρόσφατα σε αυτή την hot περιοχή της Λ. Κηφισίας, φέροντας ως τέτοια παραδείγματα deals (όπως της Prodea κ.α.) σε επίπεδα 27 έως 29 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, «φωτογραφίζοντας» έτσι χαμηλότερο ενοίκιο. Το βασικό σενάριο κάνει λόγο για 1.000 θέσεις εργασίας με προοπτική αύξησης κατά 20% αν συνυπολογιστούν συνεργασίες, επισκέπτες, φιλοξενούμενοι κ.α.

Τι ανέφεραν Ψάλτης – Ανδριόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Ελλάδας, Μάριος Ψάλτης, σχολίασε: «Τα νέα γραφεία επιταχύνουν τη μετάβασή μας σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, απηχούν την έντονα αναπτυξιακή μας πορεία και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας στη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Παράλληλα, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας για κλιματική ουδετερότητα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αποτελεί για εμάς τιμή αλλά και μεγάλη πρόκληση το να αναπτύσσουμε ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της περιοχής που θα φιλοξενήσει τα στελέχη μιας κορυφαίας εταιρείας όπως η PwC. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ακόμα σύγχρονο βιοκλιματικό συγκρότημα που θα αποτελέσει τοπόσημο για την περιοχή και, παράλληλα, ένα περιβάλλον εργασίας αντάξιο των ανθρώπων της. Πρόκειται να αναπτύξουμε ένα κτίριο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις ενώ θα είναι πιστοποιημένο από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως συμβαίνει με τα κτίρια που αναπτύσσουμε».

Ντεμπούτο Dimand στο ΧΑ

Μια και ο λόγος για την Dimand, μόλις χτες η μετοχή της εταιρείας έκανε «ντεμπούτο» στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τιμή εκκίνησης τα 15 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €98,0 εκατ. περίπου (ήτοι κεφάλαια ποσού €97,5 εκατ. περίπου που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά και κεφάλαια ποσού €0,5 εκατ. περίπου από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων). Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €5,4 εκατ., τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €92,6 εκατ. περίπου και θα διατεθούν ως εξής: (α) ποσό €50,9 εκατ. περίπου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για την αποπληρωμή σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ολοσχερή προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων δανειακής σύμβασης με την TEMPUS συνολικού ποσού €50,6 εκατ. περίπου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την Εταιρεία έναντι συνολικού ποσού €0,3 εκατ. περίπου. (β) ποσό περίπου €28,0 εκατ. περίπου για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, (γ) ποσό περίπου €13,7 εκατ. περίπου για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η PwC καινοτομεί με τη νέα ευέλικτη εμπειρία εργασίας

Όπως ανέφερε χτες σε σχετική της ανακοίνωση η PwC, «το νέο κτίριο έρχεται να αναβαθμίσει το υβριδικό μοντέλο απασχόλησης που ήδη εφαρμόζει η εταιρεία δημιουργώντας έναν ευέλικτο, περιβαλλοντικά βιώσιμο, καινοτόμο και συναρπαστικό χώρο εργασίας που εστιάζει στην εμπειρία των εργαζομένων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας. Αυτή η εμπειρία βασίζεται στην ποικιλομορφία των χώρων (αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι συνεργασίας, χώροι χαλάρωσης κ.ο.κ.), στη δυνατότητα εναλλαγής της χρήσης τους ανάλογα με την ανάγκη των εργαζομένων και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να εργάζονται, να αλληλοεπιδρούν και να συγκεντρώνονται στις ζώνες του κτιρίου που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της εργασίας τους και στο έργο που έχουν να φέρουν εις πέρας. Στα νέα γραφεία προβλέπονται ακόμη ειδικά διαμορφωμένοι, συνεργατικοί χώροι φιλοξενίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά προγράμματα κ.α., υποστηρίζοντας ενεργά τη στρατηγική της εταιρείας για την παροχή ολιστικών λύσεων υψηλής ποιότητας».

Ο Μάριος Ψάλτης, συνέχισε : «Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Το ίδιο και η έννοια «γραφείο». Στην PwC περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Σχεδιάζουμε τους χώρους εργασίας του μέλλοντος ώστε να βελτιώσουμε την εργασιακή καθημερινότητα των ανθρώπων μας και να τους υποστηρίξουμε να εργαστούν με νέους τρόπους. Δημιουργούμε έναν ζωντανό, state of the art χώρο εργασίας, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο και εισάγουμε μια νέα, διαδραστική εμπειρία εργασίας. Προσφέρουμε στους συναδέλφους μας ένα ευχάριστο κι ευέλικτο περιβάλλον που προωθεί την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα. Στο νέο χώρο η σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ενδυναμώνεται με στόχο αφενός την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την αγορά και την κοινωνία αφετέρου την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, εκπληρώνοντας έτσι την παγκόσμια στρατηγική μας, The New Equation (Νέα Εξίσωση)».

Στρατηγικές προτεραιότητες της PwC

H εφαρμογή της στρατηγικής «Νέα Εξίσωση», προβλέπει την ενδυνάμωση της εταιρείας με νέες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς και την ανάπτυξη νέων οργανωτικών δομών που προάγουν τη συλλογική γνώση και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η δημιουργία γραφείων - δορυφόρων σε όλη την Ελλάδα με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών οικοσυστημάτων και την προσέλκυση και εξέλιξη του εγχώριου ταλέντου, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλα διεθνή έργα από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα, η PwC Ελλάδας δεσμεύεται στη μετεξέλιξη της εταιρικής της κουλτούρας σε ακόμα πιο ανθρωποκεντρική και ποικιλόμορφη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των εργαζομένων της μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε εκπαιδεύσεις, υποδομές και εργαλεία αλλά και την εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν την ευημερία των ανθρώπων και διευκολύνουν στην εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σχεδιασμός υψηλής αρχιτεκτονικής με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την ευημερία των ανθρώπων στο περιβάλλον της εργασίας με την υπογραφή της DIMAND

Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο αντικριστά κτίρια τεσσάρων επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 22.550 τ.μ. και θα διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ και άλλους βοηθητικούς χώρους. Μεταξύ των κτιρίων αναπτύσσεται ακάλυπτος χώρος πρασίνου, που θα λειτουργεί ως πυρήνας κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και ως χώρος ανάπαυλας για τους εργαζόμενους. Ειδική μέριμνα έχει υπάρξει για τον φωτισμό και αερισμό σε όλους τους χώρους εργασίας, ενώ έμφαση έχει δοθεί και στην ακουστική μελέτη προκειμένου να επιτευχθούν οι ιδανικές εσωτερικές συνθήκες. Στον ακάλυπτο χώρο και τη στέγη φιλοξενούνται κήποι με βλάστηση Μεσογείου.