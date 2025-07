Η EY Ελλάδος ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με 13 νέες και νέους Εταίρους

Η ΕΥ Ελλάδος ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με 13 νέες και νέους Εταίρους.

Οι νέες και οι νέοι Εταίροι προέρχονται από όλα τα τμήματα υπηρεσιών του οργανισμού και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. Ως η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, η EY δεσμεύεται να αναπτύσσει και να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που απαντούν με τρόπο προσωποποιημένο και καινοτόμο στις μοναδικές ανάγκες μετασχηματισμού των πελατών, δημιουργώντας προστιθέμενη και βιώσιμη αξία.

Μεταξύ των νέων εταίρων, πέντε είναι γυναίκες, αντανακλώντας τη δέσμευση της ΕΥ για ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης και στην ηγεσία του οργανισμού.

Πρόκειται για τις/τους:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Ελεονόρα Σέκα, Τριαντάφυλλος Σταυράκης, Εύη Κοκκοφίτη

Φορολογικές Υπηρεσίες: Αγγελική Γκλεζάκου, Χρήστος Μπούρκουλας, Ράνια Κρέιεμ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Γιάννης Μπαμπάλης, Αγγελική Δέλγα, Γιώργος Ζιαζιάς, Δημήτρης Μάντζαλης, Θωμάς Τσάβαλος

EY-Parthenon: Γιάννης Μπίτζης, Νίκος Μπρης

Καλωσορίζοντας τους νέους Εταίρους, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τα νέα στελέχη της διοικητικής μας ομάδας. Οι νέες και νέοι μας Εταίροι, με την αφοσίωσή τους στην ποιότητα και την καινοτομία, τη διαρκή τους δέσμευση στο κοινό μας όραμα και την προσφορά τους στους πελάτες μας, ενσαρκώνουν με συνέπεια τη φιλοσοφία της "All in" στρατηγικής μας, και επιβεβαιώνουν έμπρακτα τις μοναδικές, προσωποποιημένες επαγγελματικές διαδρομές που προσφέρει η EY. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μας για να διαμορφώσουμε μαζί με τους πελάτες μας το μέλλον με αυτοπεποίθηση».

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥ Ελλάδος έχει αναγνωριστεί, για μία ακόμη χρονιά, ως ένα από τα 10 κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα (με 250+ εργαζόμενους) στην Ελλάδα (Best WorkplacesTM Hellas 2025) από τον οργανισμό Great Place Τo Work® Hellas, και ως κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα (Top Employer 2025), από τον παγκόσμιο οργανισμό Top Employers Institute. Παράλληλα, για το 2025, η EY έχει πιστοποιηθεί και ως Great Place to Work® Certified™, Best WorkplaceTM in Professional Services & Consulting, Best WorkplaceTM for Women Hellas 2025, ενώ έχει διακριθεί και ως «Κορυφαίος Εργοδότης Ελλήνων από το Εξωτερικό» από την πρωτοβουλία BrainReGain - Ελληνισμός Εν Δράσει.