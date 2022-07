Eunice: Η επιστήμη και η αγορά δίνουν εισιτήριο άμεσης και ταχείας υλοποίησης του GAP ισχύος 2.000MW

Τα πλεονεκτήματα του έργου GAP ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου - Ελλάδας παρουσιάστηκαν στο 26th Economist Government Roundtable.

Τα ενεργειακά, οικονομικά, τεχνικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Κρήτη, που συγκεντρώνει το έργο «Greece Africa Power Interconnector» (GAP) παρουσιάστηκαν από τον κο Γιώργο Πεχλιβάνογλου, Αντιπρόεδρο του Ομίλου EUNICE , στις εργασίες του 26th Economist Government Roundtable, με τίτλο: «Antitheses, transformations, achievements in a changing world».

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, το μεγάλο ενεργειακό έργο ισχύος 2.000 μεγαβάτ (2GW) ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Αιγύπτου GAP, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ελληνικού ενεργειακού Ομίλου EUNICE είναι διεθνούς σημασίας, καθώς εξυπηρετεί τη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική.

αυτοχρόνως είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενταγμένο στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διαχειριστών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) για το 2022. Παράλληλα η χρηματοδότηση των οριστικών μελετών και της κατασκευής του GAP έχει προκαλέσει την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων μεγάλων χρηματοοικονομικών οίκων, ενώ η υλοποίηση του GAP προκρίνεται από το Atlantic Council, επίσημου τεχνικού συμβούλου της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Από τον Αντιπρόεδρο της EUNICE επισημάνθηκε ειδικότερα ότι «τα τεχνικά πλεονεκτήματα του GAP διασφαλίζουν τόσο την τεχνική και κατασκευαστική εφικτότητα, όσο και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, όπως επιβεβαιώνεται από το εξαιρετικά σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, που ήδη συγκεντρώνει το έργο».

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο GAP εξασφαλίζει τη συντομότερη και ασφαλέστερη διασύνδεση της Αιγύπτου από την περιοχή Mersa Matruh με την Ελλάδα στον Αθερινόλακκο Λασιθίου Κρήτης, με πόντιση καλωδίου μήκους μόλις 400 χιλιομέτρων, μέσω ασφαλούς διαδρομής από σεισμική άποψη στο πυθμένα της θαλάσσιας Μεσογείου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «η τεχνική επιστήμη και η αγορά δίνουν εισιτήριο άμεσης και ταχείας υλοποίησης του GAP».

-«Η εκμετάλλευση της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ και της στενής διακρατικής συνεργασίας των δύο χωρών, σε θέματα στρατηγικής και ενέργειας, αποτελεί μία ιστορική ευκαιρία για την υλοποίηση καινοτόμων έργων, τα οποία έχουν τη δυναμική να αλλάξουν τον ενεργειακό και τον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής», πρόσθεσε ο κος Πεχλιβάνογλου τονίζοντας ότι: «o όμιλος Eunice μέσω των έργων που αναπτύσσει καθώς και της τεχνογνωσίας που εισάγει στην αγορά γίνεται αρωγός σε αυτή την εθνική και διεθνή προσπάθεια».

-«Το διεθνούς σημασίας έργο διηπειρωτικής διασύνδεσης Greece Africa Power Interconnector (GAP) συνδέεται παράλληλα με το έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας του Ομίλου EUNICE, τον Southern Aegean Interconnector (SAI) ηλεκτρικό αγωγό διασύνδεσης Αττικής, Δωδεκανήσου και Κρήτης, ώστε ο σχεδιασμός να επιτρέπει τη βέλτιστη μεταφορά ενέργειας, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, και συνακόλουθα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια στην ελληνική επικράτεια και την Ευρώπη», τόνισε επίσης ο Αντιπρόεδρος της EUNICE, επισημαίνοντας ότι:

-«Σε μια περίοδο όπου ολόκληρος ο κόσμος αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, των μεταφορών, της γεωπολιτικής και ειδικότερα του ενεργειακού τομέα, προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές προκλήσεις, που σχετίζονται με την παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι εθνικές και διεθνείς διασυνδέσεις, όπου το συγκεκριμένο έργο GAP δημιουργεί την υποδομή παροχής ενέργειας προς τις Βαλκανικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε Ενεργειακό Κόμβο αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για τη χρήση και διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας», είπε ο Αντιπρόεδρος της EUNICE και υπογράμμισε κατά την ομιλία του στο 26th Economist Government Roundtable ότι:

Ειδικότερα:

Atlantic Council

«…the Greece-Africa Power Interconnector, is approved by EU regulatory authorities and is part of the ten-year development plan of the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).».

Deloitte

«Η Deloitte είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει σε αυτό το μοναδικό γεωστρατηγικό έργο και να προσφέρει την τεχνική της υποστήριξη αναλύοντας τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου.

Asso.subsea

«H Asso.subsea είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει σε αυτό το μοναδικό γεωστρατηγικό έργο και να προσφέρει την τεχνική της υποστήριξη παρέχοντας τεχνικά στοιχεία για την διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου»