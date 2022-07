PeopleCert: Εξαγορών συνέχεια από τον πρώτο ελληνικό μονόκερο και στο βάθος... decacorn

Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης και οι προοπτικές για τη συνέχεια.

Σε αλλαγή σχεδίων με στόχο τον δεκαπλασιασμό της αποτίμησής της μέσα στην επόμενη δεκαετία, προχωρά η PeopleCert. Εγκαταλείποντας τα σχέδια για είσοδο στο χρηματιστηριακό ταμπλό, λόγω χαμηλών αποτιμήσεων, η εταιρεία, η οποία κατέγραψε μια σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών μέσα στην χρονιά, στρέφεται στην εξαγορά άλλων εταιρειών που θα ενισχύσουν την ηγετική της θέση στον τομέα των πιστοποιήσεων ή θα της δώσουν το τεχνολογικό προβάδισμα σε επιμέρους τομείς.

Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης

Μάλιστα, όπως επεσήμανε, ο ιδρυτής και διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Βύρων Νικολαΐδης, σε δημοσιογραφική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, η PeopleCert βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με κάποιες εταιρίες, ώστε να προχωρήσει στην πρώτη εξαγορά εντός του 2022.

Πέρα από τις εξαγορές βέβαια, η εταιρεία στοχεύει να διατηρήσει και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της βρετανικής AXELOS Limited, και μέσα από οργανική ανάπτυξη και είσοδο σε νέες αγορές. «Συνεχίζοντας με ρυθμό ανάπτυξης 40% στοχεύουμε σε ενίσχυση του δικτύου μας με στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορά εταιρειών, είσοδο σε νέες αγορές αλλά και αυτοματοποίηση και αποδοτική λειτουργία των operations μας» τόνισε ο κ. Νικολαϊδης.

Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει και όλα τα προϊόντα που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στην τεχνολογική υπεροχή που θα απαντά και στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η διεξαγωγή απρόσκοπτων εξετάσεων παγκοσμίως και η υιοθέτηση modules που σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις αντιμετωπίζουν καίρια ζητήματα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, όπως πχ το sustainability.

Το παραπάνω θα επιτευχθεί μέσω του σύγχρονου technology hub που έχει δημιουργήσει η PeopleCert στην Ελλάδα το οποίο με την βοήθεια των ΙΤ professionals και experts προωθεί και διακινεί ψηφιακά τα προϊόντα της. Σημειωτέον ότι η εταιρεία αριθμεί πλέον πάνω από 1000 εργαζόμενους με το 80% αυτών να απασχολούνται στην Ελλάδα. «Οι εργαζόμενοι είναι η πιο σημαντική μας επένδυση και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους» όπως εξήγησε ο κ. Νικολαϊδης.

«Στόχος μας είναι η PeopleCert να συμβάλλει στη φήμη της Ελλάδας ως κεντρικού επενδυτικού προορισμού και παγκόσμιου τεχνολογικού hub βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης. «Μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σ΄ένα παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Με τη βοήθεια της PeopleCert οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κρατικοί οργανισμοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και τη λειτουργικότητά τους, όπως άλλωστε κάνει το 82% των Fortune 500 εταιρειών που έχει υιοθετήσει το ITIL παγκοσμίως», συμπλήρωσε ο CEO του Ομίλου, ξεκαθαρίζοντας ότι επιθυμία της PeopleCert είναι να συμβάλλει αισθητά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, εάν ωστόσο βρεθούν ευήκοα ώτα.

Από unicorn... decacorn

Όλα τα παραπάνω δε, έχουν ως στόχο τον δεκαπλασιασμό της αποτίμησης της PeopleCert μέσα στα επόμενα 8-10 έτη, ώστε από unicorn να μετατραπεί σε decacorn (σ.σ. εταιρεία με αποτίμηση άνω των 10 δισ.).

Να θυμίσουμε ότι η εξαγορά της Axelos τον Ιούλιο του 2021 έναντι τιμήματος 450 εκατ. ευρώ (380 εκατ. στερλίνες), η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη που πραγματοποίησε ελληνική εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια, εκτίναξε την αποτίμηση της PeopleCert άνω του 1 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την κι επισήμως τον πρώτο ελληνικό μονόκερο.

Η επιχειρηματική συμφωνία της εξαγοράς της βρετανικής Axelos από την PeopleCert αναδείχθηκε από την Bank of America και τα Global Banking &Finance Awards ως το καλύτερο Deal of the Year Greece 2022, επιβεβαιώνοντας, όπως τόνισε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης ότι η εταιρεία κινείται στρατηγικά στη σωστή κατεύθυνση απαντώντας στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Σήμερα ο Όμιλος διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο μεθοδολογιών βέλτιστων πρακτικών παγκοσμίως στη διαχείριση έργου (PRINCE2) καθώς και στη διαχείριση IT και ψηφιακών υπηρεσιών (ITIL) και διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες αξιολογώντας επαγγελματικές και γλωσσικές δεξιότητες.