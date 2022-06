Η Kellogg διασπάται σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες - Ράλι για τη μετοχή

Σχέδιο διάσπασης σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες ανακοίνωσε η Kellogg Co., με τη μετοχή της εταιρείας να ενισχύεται πάνω από 4%, ενώ προσυνεδριακά έφτασε και το +8%.

Οι τρεις εταιρείες θα είναι: η Global Snacking Co., η οποία θα αντιπροσωπεύει 11,4 δισ. δολάρια σε πωλήσεις και θα περιλαμβάνει τα δημητριακά, τα noodles, τα κατεψυγμένα προϊόντα πρωινού και τα σνακς, η North America Cereal Co., με πωλήσεις 2,4 δισ. δολαρίων που θα περιλαμβάνει τα δημητριακά σε ΗΠΑ, Καναδά και Καραϊβική και η Plant Co., αξίας περίπου 340 εκατ. δολαρίων, με επίκεντρο την MorningStar Farms που επικεντρώνεται στα φυτικά προϊόντα.

Η διάσπαση θα πραγματοποιηθεί μέσω spin-offs αφορολόγητων με ονόματα των νέων επιχειρήσεων που θα καθοριστούν. Η Kellogg λέει ότι η κίνηση έρχεται μετά από έναν μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου της που θέτει κάθε ξεχωριστή επιχείρηση σε θέση να επικεντρωθεί καλύτερα στα δυνατά σημεία και τις προτεραιότητές της.

Παράλληλα, ο Steve Cahillane θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Global Snacking, η οποία θα περιλαμβάνει τα Cheez-It, Pop-Tarts και τα Rice Krispies Treats.

H North America Cereal θα περιλαμβάνει τα Frosted Flakes, Froot Loops, Mini-Wheats και βραχυπρόθεσμα θα στοχεύει στην ανάκαμψη της κερδοφορίας αλλά και του μεριδίου αγοράς, έπειτα από τη δύσκολη χρονιά του 2021.

Η απόσχιση της North America Cereal Co. αναμένεται να προηγηθεί της Plant Co., αλλά και οι δύο θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023. Η μετοχή της Kellogg έχει σημειώσει άνοδο 4,8% έως τώρα φέτος.