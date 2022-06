Διπλά χρυσή η Novibet στα EGR Marketing & Innovation Awards 2022

Ακόμη μια χρονιά η Novibet κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κορυφαίες διοργανώσεις του κλάδου, δημιουργώντας πλέον το δικό της σερί σε διεθνείς διακρίσεις. Δύο χρυσά βραβεία και καθολική αναγνώριση των καινοτόμων πρακτικών marketing είναι ο απολογισμός της εταιρείας στα φετινά EGR Marketing & Innovation Awards που διεξήχθησαν στο Λονδίνο στις 14 Ιουνίου 2022.

Πιο συγκεκριμένα, η Novibet κατέκτησε το “χρυσό” στις κατηγορίες “Best Use of Brand Ambassador” και “Best CRM Campaign”, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ξεχώρισε στην κατηγορία “Innovation in Casino” αποσπώντας τον τίτλο “Highly Commended”, για την πρωτοποριακή εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει. Διακρίσεις τέτοιας κλίμακας συμβάλλουν καθοριστικά στο αυξημένο κίνητρο της ομάδας της Novibet και θέτουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για όλες τις εταιρείες του κλάδου.

Ο Βάσιας Μπέρκοβιτς, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Ακόμη μια σημαντική διάκριση σε διεθνές επίπεδο, που έρχεται ως επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και των καινοτόμων πρακτικών της Novibet. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι να βλέπουμε τις στρατηγικές επιλογές μας σε επίπεδο marketing, καθώς και πρωτοβουλιών πιστότητας των πελατών μας να καρποφορούν, να λαμβάνουν ευρεία αναγνώριση και να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο επιδραστικών ενεργειών του κλάδου. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να πρωτοπορούμε διαρκώς, τόσο για τους ανθρώπους μας, όσο και για τα μέλη μας».

Τα EGR Marketing & Innovation Awards 2022, επιβραβεύουν τις πιο καινοτόμες και δημιουργικές ενέργειες marketing στον κλάδο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας παγκοσμίως και διοργανώνονται μία φορά το χρόνο στο Λονδίνο. Η νέα διάκριση της Novibet έρχεται σε συνέχεια των διαδοχικών βραβεύσεων των τελευταίων ετών που αποδεικνύουν έμπρακτα την συνεχή ανοδική πορεία του brand σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης.

