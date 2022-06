ΕΧΑΕ: Rovida Holdings και RR Investment Company κατέχουν το 4,1891% των δικαιωμάτων ψήφου

Ποσοστό 4,1891% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας THE LONDON & AMSTERDAM TRUST COMPANY LTD κατέχουν πλέον οι ROVIDA HOLDINGS LTD and RR INVESTMENT COMPANY LTD.

Ποσοστό 4,1891% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας THE LONDON & AMSTERDAM TRUST COMPANY LTD κατέχουν πλέον οι ROVIDA HOLDINGS LTD and RR INVESTMENT COMPANY LTD, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 01.06.2022, όπως ενημέρωσε με γραπτή γνωστοποίηση της η εταιρεία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής: