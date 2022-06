Πώς η αλυσίδα σούπερ μάρκετ περνά από την εποχή του Βασίλη Σταύρου στην εποχή του Νίκου Λαβίδα. Ο ρόλος του Σοφοκλή Γιαννακού. Το διοικητικό κενό και το χρονικό των εξελίξεων των τελευταίων μηνών. Ποιο είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας στη σκιά της πληθωριστικής θύελλας που πλήττει τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ποια είναι τα αγκάθια του «αύριο».

Νέα σελίδα ανοίγει για την ΑΒ Βασιλόπουλος τους επόμενους μήνες, καθώς, όπως έγινε γνωστό, από τις 20 Αυγούστου καθήκοντα Brand President αναλαμβάνει ο Νίκος Λαβίδας. Ήταν 4 Φεβρουαρίου όταν, σαν κεραυνός εν αιθρία, ανακοινώθηκε η αποχώρηση από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ του Βασίλη Σταύρου που κατείχε τη θέση του Brand President από το 2018, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία 28 ετών στην ΑΒ Βασιλόπουλος.

Από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου και μπροστά σε πλήθος προκλήσεων, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ βρίσκεται επί της ουσίας χωρίς επικεφαλής, ενώ μετά την αποχώρηση του κ. Σταύρου, χρέη προσωρινού Brand President εκτελεί ο Jesper Lauridsen. Πρόκειται για τον Brand President Albert και Brand Leader για την περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, ο οποίος, πέρα από τις τρέχουσες αρμοδιότητές του, έχει αναλάβει την ευθύνη ως Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, με στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Από τις 22 Φεβρουαρίου, μάλιστα, μετά τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της αλυσίδας, νέος πρόεδρος της ΑΒ Βασιλόπουλος έχει οριστεί ο οικονομολόγος Σοφοκλής Γιαννακού.

Οι προκλήσεις της νέας διοικητικής ομάδας

Τον ερχόμενο Αύγουστο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Brand President, οι κ. κ. Λαβίδας και Γιαννακού θα πρέπει να βάλουν τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας και να χαράξουν με προσεκτικά βήματα την επόμενη μέρα της ΑΒ Βασιλόπουλος στη σκιά πληθώρας «αγκαθιών» για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Η πληθωριστική θύελλα που έχει κατακλύσει την εγχώρια αγορά έχει οδηγήσει σε μπαράζ ανατιμήσεων στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τους βασικούς προμηθευτές της οργανωμένης λιανικής να στέλνουν συνεχώς αυξημένους τιμοκαταλόγους προς τα σούπερ μάρκετ. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας που κανείς δεν ξέρει ως πότε θα διαρκέσει, οι καταναλωτές έχουν περιορίσει κατά πολύ τις αγορές τους – ακόμη και στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης – με αποτέλεσμα, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης που μεταφράζεται σε υποχώρηση πωλήσεων. Σε αυτό το θολό τοπίο, οι κ. κ. Λαβίδας και Γιαννακού καλούνται να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά και να καλύψουν τον χαμένο χρόνο ενός διοικητικού κενού αρκετών μηνών.

Πέραν των πληθωριστικών πιέσεων, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει τη διοικητική της ομάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το εγχώριο λιανεμπόριο τροφίμων και για έναν ακόμη λόγο. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο κλάδος μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Όσο προκύπτουν νέα δεδομένα, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις των καταναλωτών από έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η πανδημία του κορονοϊού, που λειτούργησε άλλωστε σαν επιταχυντής των εξελίξεων, θέτει προ των ευθυνών της την οργανωμένη λιανική, κρίνοντας ως επιτακτική ανάγκη την ισχυροποίησή της και κατ’ επέκταση τη μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ποιος είναι ο Νίκος Λαβίδας

Ο Nίκος Λαβίδας έχει διαγράψει μία μακρά πορεία στον κλάδο των τροφίμων, κατέχοντας θέσεις αυξανόμενης ευθύνης. Από το 2009 έως το 2010, εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Kraft Foods Hellas. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο δυναμικό της αλυσίδας σούπερ μάρκετ I&Σ Σκλαβενίτης, όπου μέσα από διαδοχικούς ρόλους, ξεκινώντας από τη θέση του Επικεφαλής Στρατηγικής και Ανάπτυξης έως και τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή συμμετείχε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας, αλλά και σε μια σειρά στρατηγικών εξαγορών που τελικά δημιούργησαν έναν σημαντικό παίκτη μεταξύ των αλυσίδων λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Πιο πρόσφατα, ο κ. Λαβίδας εργάστηκε στην Upfield ως Γενικός Διευθυντής υπεύθυνος για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αλβανίας καθώς και 10 ακόμη άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Wouter Kolk, Διευθύνων Σύμβουλος Ahold Delhaize Ευρώπης & Ινδονησίας, δήλωσε σχετικά: «Η τοποθέτηση του Νίκου Λαβίδα στο τιμόνι της ΑΒ Βασιλόπουλος, διακεκριμένης εταιρείας του Ομίλου μας, στον κλάδο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Η ΑΒ έχει ισχυρά θεμέλια, πρωταγωνιστεί στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υγιεινών επιλογών, ενώ διαθέτει και ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα πιστότητας. Με τον Νίκο επικεφαλής, η ομάδα της ΑΒ ενισχύεται δυναμικά, με ένα στέλεχος που διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κλάδο των τροφίμων. Ο Νίκος, με την εμπειρία και τις δεξιότητες, που αποδεδειγμένα διαθέτει είναι σε θέση να σταθμίσει τις στρατηγικές επιλογές και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να διασφαλίσουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελάτων της ΑΒ. Τον καλωσορίζω στον Όμιλο Ahold Delhaize και στην ΑΒ Βασιλόπουλος».

Ο Jesper Lauridsen, Brand President Albert Τσεχίας και Brand Leader για την περιοχή της Κεντρικής & Νότιας Ευρώπης (CSE) δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Νίκο στην ΑΒ Βασιλόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Brand President. Θα ενταχθεί σε μία δυνατή ομάδα με έμπειρα στελέχη στον κλάδο του λιανεμπορίου, με στόχο την καθημερινή εξυπηρέτηση εκατομμύρια πελατών».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Λαβίδας δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που κάνω ένα τόσο σημαντικό βήμα για να γίνω μέλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, μιας εταιρείας με τόσο ισχυρή κληρονομιά στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να ενώσω τις προσπάθειές μου με την ομάδα της ΑΒ σε αυτή τη συναρπαστική και φιλόδοξη πορεία προς την απρόσκοπτη ανάπτυξή της».

Στον νέο του ρόλο, ο Νίκος Λαβίδας θα ηγηθεί της ΑΒ Βασιλόπουλος και θα απευθύνεται στον Jesper Lauridsen.

Ποιος είναι ο Σοφοκλής Γιαννακού

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει ζήσει επίσης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας για 4 χρόνια. Σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και το Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είναι Ορκωτός Λογιστής και Fellow Member της ένωσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών/Λογιστής του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Certified Chartered Accountants-ACCA). Έχει εργαστεί για τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδας (Dealing Room) κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στη συνέχεια εργάστηκε στην KPMG (1996-2006) ως Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κλάδου και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Στρατηγικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Μετά από την KPMG, εργάστηκε για τη British American Tobacco Hellas A.E. (2006-2009) ως Financial Accounting and Tax Manager και Marketing Finance Manager.

Ο Σοφοκλής Γιαννακού βρίσκεται στην ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2009 οπότε και προσλήφθηκε ως Group Finance Director. Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε ως CFO για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας στην ευθύνη του εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η τελευταία θέση που κατείχε στην εταιρεία ήταν αυτή του Senior Vice President Finance & Chief Financial Officer.

Μεγάλο στοίχημα για την ΑΒ Βασιλόπουλος η μετάβαση από το σήμερα στο αύριο

«Η μετάβαση από το σήμερα στο αύριο είναι το μεγάλο στοίχημα» δήλωσε, μιλώντας πρόσφατα στο Food retail CEO Forum, ο VP IT Demand της ΑΒ Βασιλόπουλος, Δημήτρης Βαλινδράς.

Όπως εξήγησε, η γνωστή αλυσίδα έχει ήδη περάσει στην ψηφιακή εποχή, αφού ολόκληρο το οικοσύστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος μετασχηματίζεται. Το κεντρικό σύστημα ψηφιοποιείται, με τους σχεδόν 15.000 υπαλλήλους του ομίλου να είναι πλέον σε θέση να προβλέπουν τη ζήτηση στα καταστήματα, αλλά και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αναπλήρωσης των αποθεμάτων σε καταστήματα και αποθήκες. «Οι ψηφιακές τεχνολογίες μας έχουν βοηθήσει πολύ. Το σύστημα μας δείχνει πλέον τι πουλάει και τι όχι», σημείωσε ο κ. Βαλινδράς. «Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμη είναι πολλές. Εκπαιδεύουμε, ενημερώνουμε, θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, καθώς προσπαθούμε να μεταλλάξουμε όλο τον οργανισμό», πρόσθεσε ο ίδιος εξηγώντας πως η στήριξη της μητρικής εταιρείας Αhold Delhaize στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ενισχύσει τόσο την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, όσο και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μεγάλες αλλαγές έχουν σημειωθεί και στο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού, με το σύνολο των εργαζομένων να ενημερώνονται πλέον για την κατάσταση της μισθοδοσίας τους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Όπως άλλωστε έγραψε το insider.gr στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, παρουσιάζοντας στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της μητρικής εταιρείας Αhold Delhaize για το 2021, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτύσσει, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εταιρείες του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία, ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα αναπλήρωσης των αποθεμάτων στα καταστήματα, προκειμένου οι αλυσίδες να διατηρούν «γεμάτα τα ράφια τους». Οι ομάδες σε Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία ακολούθησαν το παράδειγμα άλλων εταιρειών της Αhold Delhaize, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και να περιοριστούν λάθη και ανεπάρκειες. Το σύστημα αναπλήρωσης των αποθεμάτων βασίζεται σε αλγόριθμους που προβλέπουν ποιες είναι οι ανάγκες του καταστήματος σύμφωνα με τις πωλήσεις και στέλνουν απευθείας στα κέντρα διανομής τις παραγγελίες. Όπως περιγράφεται στην έκθεση της Αhold Delhaize «η εφαρμογή του συστήματος αναπλήρωσης αποθεμάτων δίνει στον όμιλο τη δυνατότητα κατανόησης των απαιτήσεων που έχει η κάθε θυγατρική του», σε άμεση πάντα συνάρτηση με τη δύναμη της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μέσα σε αυτόν.

Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με γνώμονα το μέλλον της εργασίας, έχει πραγματοποιήσει τα πρώτα βήματα ώστε να γίνει ένας πιο ευέλικτος οργανισμός, υιοθετώντας την εργαλειοθήκη της Αhold Delhaize. Πρόκειται για μια εργαλειοθήκη που θα προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες του ομίλου, καθώς μέσα από την υιοθέτησή της θα μπορούν να αναθεωρήσουν ρόλους και δυνατότητες, αλλά και να εντοπίσουν κενά για το μέλλον.

Στις ανωτέρω δράσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος, μπορούν να προστεθούν κι άλλες. Η αλυσίδα, επιδιώκοντας τις καλύτερες πρακτικές, έχει προωθήσει λύση για να διατηρούνται φρέσκα τα προϊόντα της μέσα στα καταστήματα, ενώ ξεκίνησε και μια νέα υπηρεσία που ονομάζεται «ο προσωπικός σου διαιτολόγος είναι εδώ για σένα». Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχονται online συνδυασμοί γευμάτων που βασίζονται στη Μεσογειακή διατροφή, ενώ οι πελάτες μπορούν με ένα κλικ στο eshop της ΑΒ να αγοράσουν τα προϊόντα που απαρτίζουν τα γεύματα. Μάλιστα θα ανταμειφθούν για τις υγιεινές επιλογές διατροφής με κουπόνια από την αλυσίδα.

Ανεβάζει «στροφές» το ηλεκτρονικό κανάλι της ΑΒ Βασιλόπουλος

Αντιλαμβανόμενη τις νέες ανάγκες της εποχής και δη τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγοραστική συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή στη σκιά της πανδημίας, η AB Βασιλόπουλος δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό της κανάλι αγορών.

Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ αναμένεται να ρίξει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο AB Eshop, προωθώντας πλάνο επέκτασής του τα επόμενα χρόνια σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ενίσχυση της προσφοράς των υπηρεσιών του eshop στις πόλεις που ήδη δραστηριοποιείται, ενώ ο δεύτερος άξονας αφορά στην επέκτασή του σε νέα σημεία της χώρας όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.

Το AB Eshop ξεκίνησε το 2015, ως ΑΒ click2shop, από δύο αρχικά πόλεις. Καθοριστικά ωστόσο για την εξέλιξη και γιγάντωσή του αποδείχθηκαν τα χρόνια της πανδημίας. Μόλις την τελευταία διετία, το AB Eshop εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 25 πόλεις της Ελλάδας, εξυπηρετώντας χιλιάδες πελάτες καθημερινά, με παραδόσεις ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, με βασική φιλοσοφία οι πελάτες «να βρίσκουν πάντα όλα όσα χρειάζονται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Με ένα μόνο κλικ».

Οι στόχοι για το δίκτυο καταστημάτων

Λίγες ημέρες μετά την έλευση του 2022, η ΑΒ Βασιλόπουλος «γιόρτασε» τη συμπλήρωση 100 καταστημάτων των AB Shop & Go. Πρόκειται για μικρά καταστήματα πόλης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση των καθημερινών, έκτακτων ή συμπληρωματικών αγορών, προσφέροντας πολλές επιλογές μαζί με ταχύτητα αγορών και φιλική εξυπηρέτηση - και όλα αυτά στο πλαίσιο της γειτονιάς.

Πλέον η αλυσίδα φιλοδοξεί να διευρύνει περαιτέρω το δίκτυο καταστημάτων AB Shop & Go, βάζοντας πλώρη να φτάσει τα 250 την επόμενη τριετία. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλύψει την αγορά ευκολίας τουλάχιστον στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα πάντα με την ετήσια έκθεση της μητρικής, το 2021 η ΑΒ Βασιλόπουλος αύξησε στα 592 το δίκτυο καταστημάτων της, προσθέτοντας 49 νέα καταστήματα την περασμένη χρονιά.