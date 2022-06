Υπό ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί η καινοτόμα πλατφόρμα ναύλωσης σκαφών. Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας.

«Business of the future» χαρακτήρισε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, την πλέον πρόσφατη συνεργασία του στην Ελλάδα, το easyBoat.com, που αποτελεί μέλος του easy family of brands. Πρόκειται για μια καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών για ναύλωση σκαφών αναψυχής οπουδήποτε στον κόσμο.

Το easyBoat.com επιτρέπει στους πελάτες να συγκρίνουν τιμές ναύλωσης για την ίδια κατηγορία σκάφους - έως 100 πόδια σε μήκος - που προσφέρεται από διαφορετικούς ιδιοκτήτες/διαχειριστές, στο ίδιο λιμάνι επιβίβασης, βοηθώντας τους να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα.

Στα 3.000 ευρώ ο μέσος ναύλος την εβδομάδα για 4 καμπίνες

Διαθέτοντας εμπειρία επτά ετών στον επαγγελματικό τουρισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του easyBoat.com, Αλέξανδρος Νάστος, μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου, από τα κεντρικά γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation στην Αθήνα, ανέφερε πως η πλατφόρμα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά στην ιδιοκτησία, αποσαφηνίζοντας μάλιστα πως σε αυτήν εντάσσονται επαγγελματίες ιδιοκτήτες σκαφών και όχι ιδιώτες. Ο μέσος ναύλος για τέσσερις καμπίνες ανέρχεται περίπου στα 3.000 ευρώ την εβδομάδα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η αξία της παγκόσμιας αγοράς ενοικίασης σκαφών αναψυχής τοποθετείται στα 15 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξησή της στα επίπεδα των 27 δισ. ευρώ έως το 2027.

«Δεν θέλω να γίνω ο Ντόναλντ Τραμπ της Κύπρου»

Ερωτηθείς για την πολύπλευρη δράση του Stelios Philanthropic Foundation και δη στην Κύπρο, ο Sir Χατζηιωάννου ξεκαθάρισε πως αυτό που επιιθυμεί είναι ειρήνη στο νησί, ενώ δεν τον αφορά καθόλου να γίνει «ο Ντόναλντ Τραμπ της Κύπρου».

«Δεν είναι πολιτικός και αυτό είναι κάτι που δεν με αφορά», εξήγησε μεταξύ άλλων για να επαναλάβει πως το ίδρυμα είναι εκεί για όποιον έχει ανάγκη.

Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Sir Χατζηιωάννου ανακοίνωσε ότι επιστρέφει φέτος, μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας, ο θεσμός Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, ο οποίος διοργανώνεται για 13η χρονιά, προκειμένου να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Φέτος, ο θεσμός προσφέρει έπαθλα (δωρεά σε μετρητά) συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε τρεις νικητές και συγκεκριμένα: 50.000 ευρώ στον πρώτο νικητή, 30.000 ευρώ στον δεύτερο και 20.000 ευρώ στον τρίτο.

Τα 13α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1982 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 30.000 ευρώ το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Συμπεριλαμβανόμενης της φετινής διοργάνωσης, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece θα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με 1,02 εκατ. ευρώ από το 2008 έως σήμερα.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά online, μέσα από τη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation.