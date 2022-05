Η SKY express σας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι να δείτε το ταξίδι αλλιώς

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της SKY express με κεντρικό μήνυμα “In with the new”, μας παρασύρει στη χαρά και την αίσθηση ελευθερίας που χαρίζει το ταξίδι σε αγαπημένους προορισμούς.

To “In with the new” δεν είναι απλώς μια υπογραφή. Είναι η φρέσκια πρόταση της αεροπορικής της νέας εποχής που μας καλεί να χαμογελάσουμε ξανά και να ζήσουμε νέες εμπειρίες ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Aυτα αναφέρει η SKY Express σε δελτίο Τύπου της, και απευθύνεται σε όσους επιλέγουν να βλέπουν τη ζωή αισιόδοξα, με νεανικό ενθουσιασμό. Που αναζητούν νέες προκλήσεις. Που δρουν με συνείδηση για το περιβάλλον και τους γύρω τους. Που θέλουν να ταξιδεύουν με τις δικές τους επιλογές.

Ταυτόχρονα, η SKY express αναδεικνύει την ευαισθησία της στην προβολή της χώρας και του τουριστικού της προϊόντος, αλλά και τη σταθερή δέσμευσή της σε ένα βιώσιμο μοντέλο αερομεταφορών. Σε έναν νέο τρόπο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Είναι η εξέλιξη της αεροπορικής εταιρείας που επενδύει συνεχώς, μεγαλώνει συνεχώς και σηματοδοτεί πλέον τη νέα εποχή των αερομεταφορών στη χώρα μας. Μια δυναμική πορεία που αποτυπώνεται στα ιδιαίτερης αισθητικής πλάνα από Ρώμη, Λονδίνο, Μήλο, Χανιά, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Αθήνα.

Για την απόδοση της νέας φιλοσοφίας της SKY express και την υλοποίηση της καμπάνιας εργάστηκε η έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα της διαφημιστικής εταιρίας Soho Square Athens, οι άνθρωποι της FILMIKI, ο σκηνοθέτης Matthew Dillon Cohen που απέδωσε το concept με τη ξεχωριστή του ματιά και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες τους. Στο τελικό αποτέλεσμα συνέβα-λε η μουσική επιλογή “Here On My Own” των u.n.p.o.c.

* Το λινκ του νέου spot της SKY express https://m.youtube.com/watch?v=T8DTN5aORzA&feature=youtu.be

Η καμπάνια θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να ξεδιπλώνεται στα παραδοσιακά και online media, αλλά και διεθνή ψηφιακά μέσα.