Έλ. Μασκ: Κάλεσμα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς να εξετάσει τον αριθμό πραγματικών χρηστών του Twitter

Άλλο ένα «επεισόδιο» σημειώθηκε στο «σίριαλ» της απόκτησης του Twitter από τον Έλον Μασκ, καθώς ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος κάλεσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ να εξετάσει τους αριθμούς χρηστών του δικτύου.

Ο Μασκ, CEO της Tesla και της SpaceX, έγραψε σε μια ανάρτηση του στο Twitter την Τρίτη, «Το Twitter ισχυρίζεται ότι > 95% των καθημερινών ενεργών χρηστών είναι πραγματικοί, μοναδικοί άνθρωποι. Έχει κανείς αυτή την εμπειρία;»

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωρίζει εδώ και χρόνια τις «περίεργες» μετρήσεις του Twitter.

Ο Μασκ συμφώνησε να αγοράσει το Twitter τον περασμένο μήνα για 44 δισ. δολάρια, αλλά έκτοτε είπε ότι η συμφωνία βρίσκεται σε παύση καθώς λαμβάνει υπόψη του τα bots, τα spam αλλά και τα ψεύτικα accounts και ειδήσεις.

Οι επενδυτές ξεπουλάνε τις μετοχές λόγω ανησυχιών ότι ο Μασκ πρόκειται να εγκαταλείψει τη συμφωνία, κάτι που θα τον αναγκάσει να πληρώσει 1 δισ. δολάρια ως προμήθεια. Η μετοχή του Twitter έχει χάσει όλα τα κέρδη από τότε που ο Μασκ αποκάλυψε για πρώτη φορά το μερίδιο του 9% στην εταιρεία στις αρχές του περασμένου μήνα.

Στα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου φέτος, το Twitter αναγνώρισε ότι υπάρχει ένας αριθμός «ψευδών ή spam λογαριασμών» στην πλατφόρμα τουektim;vntaw ότι ο μέσος όρος των ψευδών ή ατόμων λογαριασμών αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% των ενεργών καθημερινών χρηστών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Twitter claims that >95% of daily active users are real, unique humans. Does anyone have that experience?

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022