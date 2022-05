Μασκ: Η συμφωνία με το Twitter «δεν μπορεί να προχωρήσει» μέχρι να ξεκαθαριστούν οι ψεύτικοι λογαριασμοί

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία χαμηλότερη τιμή, λίγες μέρες μετά το «πάγωμα» της εξαγοράς.

Τελευταία ενημέρωση: 13:21

Η εξαγορά του Twitter, ύψους 44 δισ. δολαρίων, θα προχωρήσει μόνο εάν ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς σχετικά με το ποσοστό των bots στην υπηρεσία του, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Έλον Μασκ.

«Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, εκτός εάν το Twitter αποδείξει τους ισχυρισμούς ότι λιγότερο από το 5% των χρηστών του είναι bots, επαναλαμβάνοντας επίσης την άποψή του ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο.

Η διοίκηση της Twitter, σε μια λακωνική δήλωση ως απάντηση, ανέφερε πως δεσμεύεται για «την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Μασκ στη συμφωνηθείσα τιμή, όσο πιο γρήγορα αυτό είναι πρακτικά εφικτό».

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία χαμηλότερη τιμή της Twitter, λίγες μέρες μετά το «πάγωμα» της εξαγοράς. Ενισχύοντας τις εικασίες ότι θα επιδιώξει να επαναδιαπραγματευτεί την τιμή εξαγοράς της Twitter, ο Μασκ ανέφερε πως μια βιώσιμη συμφωνία σε χαμηλότερη τιμή δεν «αποκλείεται».

Λίγο νωρίτερα, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, είχε διαφωνήσει με τον εκτελεστικό διευθυντή, Παράγκ Αγκραουάλ, για το ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών.

Σε μια τεχνολογική διάσκεψη στο Μαϊάμι, εκτίμησε ότι οι ψεύτικοι χρήστες αποτελούν τουλάχιστον το 20% όλων των λογαριασμών Twitter. Αυτό είναι το χαμηλό όριο της εκτίμησής του για τον αριθμό των bots, ενώ διερωτήθηκε αν θα μπορούσε αυτό το ποσοστό να φτάνει ακόμα και το 90%, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε από χρήστη του Twitter. «Αυτό που μου λένε είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε τον αριθμό των bots», είπε ο Μασκ στο συνέδριο. «Είναι, τόσο άγνωστο όσο η ανθρώπινη ψυχή».

Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο ανά τρίμηνο αναφέρει ότι οι ανεπιθύμητοι λογαριασμοί αποτελούν λιγότερο από το 5% του συνόλου των χρηστών.

Αυτό επιβεβαίωσε και ο Παράγκ Αγκραουάλ σε ανάρτησή του, επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική του Μασκ, τονίζοντας πως οι εσωτερικές εκτιμήσεις για τους πλασματικούς λογαριασμούς χρηστών αναφορικά με τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα, ήταν «κατά πολύ πιο κάτω από το 5%».

Η εκτίμηση της Twitter, που έχει παραμείνει σταθερή από το 2013, δεν μπορεί να αναπαραχθεί εξωτερικά, καθώς χρειάζεται η χρήση τόσο ιδιωτικών, όσο και δημόσιων πληροφοριών για να αποφασιστεί αν ένας λογαριασμός χρήστη είναι ψεύτικος, πρόσθεσε ο ίδιος.

Now, we know we aren’t perfect at catching spam. And so this is why, after all the spam removal I talked about above, we know some still slips through. We measure this internally. And every quarter, we have estimated that <5% of reported mDAU for the quarter are spam accounts.

— Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022