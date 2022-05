O Όμιλος Qualco έδωσε δυναμικό παρών στο Delphi Economic Forum 2022

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 7η Ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που επέστρεψε στον «Ομφαλό της Γης», από τις 6 Απριλίου έως τις 9 Απριλίου, με την υποστήριξη του Ομίλου Qualco και υπό την Αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στηρίζοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας μέσω ενός μοναδικού συνδυασμού Τεχνολογίας Data Analytics και Υπηρεσιών, ο όμιλος Qualco έκανε αισθητή την παρουσία του στο Φόρουμ με τα στελέχη, να μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία τους στο πλαίσιο τεσσάρων συζητήσεων που κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Την αυλαία άνοιξε η συζήτηση με θέμα «Debt & Deleveraging: Economic Consequences and the Day After», την Πέμπτη 7 Απριλίου. Ο κ. Ορέστης Ομράν, Head of Greece της DLA Piper, συντόνισε το πάνελ με τους κκ Νίκο Βαρδαραμάτο, CEO της Quant, Γιώργο Γεωργακόπουλο, Managing Director Greece της Intrum, Αρτέμη Θεοδωρίδη, Executive Chairman της Cepal Hellas, Απόστολο Γκουτζίνη, Partner της Milbank και Άνθιμο Θωμόπουλο, Founder & CEO της Hellenic Finance, για την ανταλλαγή απόψεων σε καίρια θέματα του χρέους και της απομόχλευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, και αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Servicers σε μία πλέον κατασταλαγμένη αγορά, ο κ. Βαρδαραμάτος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «η κατάσταση είναι αρκετά αμφίρροπη, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ενεργειακή κρίση και αφετέρου τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση στο νομικό κομμάτι, καθώς και τη σημαντική συσσώρευση πλειστηριασμών. Πλέον, αυτό που απομένει να δούμε είναι αν το σύστημα θα αποδειχθεί επαρκές μετά το τέλος της πανδημίας».

Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό τη συζήτηση με θέμα «Greek Tech Innovation: Real Solutions for Real Problems», η οποία εστίασε στις εξελίξεις της Τεχνολογίας και τους τρόπους που μπορούν να αποτελέσουν μια πρακτική λύση σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Τάσος Οικονόμου, Digital News Director της ERT, μαζί με τους κ.κ. Terry Franklin, Executive Vice President της QUALCO, Δημήτρη Τσεσμετζόγλου Group CEO της Howden Matrix, Γιώργο Καλογερόπουλο, Group COO της doValue, και Νόντα Πασχαλίδη, CEO της Neurosoft, να δίνουν τη δική τους φωνή σε ένα από τα επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας.

Ο κ. Franklin, ανέπτυξε τη θέση του αναφορικά με τον ρόλο της Τεχνολογίας στις μέρες μας, δηλώνοντας ότι «η τεχνολογία αποσκοπεί στην ουσιαστική ενδυνάμωση των κοινωνιών και οικονομιών. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εκτόξευση των Data, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους. Τεχνολογίες όπως το ‘Machine Learning’ έχουν αλλάξει άρδην, τόσο στον τρόπο που ζούμε, όσο και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στους τρόπους ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα, ο κ. Franklin πρόσθεσε ότι «το ‘κλειδί’ της επιτυχίας είναι να επενδύουμε χρόνο με τον πελάτη, να αξιολογούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να εντοπίζουμε την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες του».

To θέμα όσον αφορά το “Private Investments in Research: A Rapidly Evolving Landscape”, με τον κ. Γιώργο Νούνεση, Director and Chairman of the Board του NCSR “Demokritos”, δε θα μπορούσε να λείπει από το Συνέδριο. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος οι κκ Ιωάννης Γκικόπουλος, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics του Ομίλου Qualco, ο Μιχάλης Βαφόπουλος, Founder & CEO της Linked Business SA-μέλος του Ομίλου Qualco, τον Ιωάννη Καλτσά, Head of Division της European Investment Bank και τον Δημήτρη Αγκελάκη, Founder & Chief Scientist της AngelQ Quantum Computing, να μοιράζονται απόψεις και εμπειρίες.

Η τοποθέτηση του κ. Γκικόπουλου αφορούσε τα Data τα οποία αποτελούν κομβικό τμήμα της καθημερινότητάς μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταλυτική επίδραση του Covid-19 ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες.

Στη συνέχεια, ο ίδιος τόνισε πως «στόχος είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πραγματικής ζωής, δημιουργώντας παράλληλα αξία με έναν ξεκάθαρο και βιώσιμο τρόπο.

Προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ως κινητήρια δύναμη, ώστε μια εταιρεία ή και μια μονάδα παραγωγής, να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσω της διαχείρισης των Data. Παράλληλα, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία ως πολλαπλασιαστή ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και ως μέσο μεγιστοποίησης της απόδοσης των επενδύσεων».

Την δική του τοποθέτηση έδωσε και ο κ. Βαφόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Η συμμετοχή σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας αποτελεί τον απόλυτο καταλύτη. Η πραγματική ουσία του θέματος έγκειται στο να είσαι ένα ενεργό μέλος, που πρωτίστως σκέφτεται τρόπους να συνεισφέρει και σε δευτερεύον στάδιο, πώς να επωφεληθεί μέσα από αυτό. Αυτός ο τρόπος σκέψης, διέπει ξεκάθαρα το Ερευνητικό Κέντρο ‘Δημόκριτος’».

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας του Φόρουμ, το ενδιαφέρον μονοπώλησε η συζήτηση “On the Future of NPL’s Portfolios and REOs Deals”. Ο κ. Γιάννης Αγουρίδης, Δημοσιογράφος στην Αυγή, συντόνισε τη συζήτηση με τους κκ Γιώργο Μαντζαβινάτο, CEO της QRES Real Estate Asset Management, Γιάννης Γάνος, General Manager of Estate Management & Investments της Alpha Bank, Γιώργο Ελεκίδη, Director in the Non-Performing Loans and Real Estate της Bain Capital και τον Γιώργο Κορμά, Executive General Manager & Head Real Estate της Piraeus Bank, να διευρύνουν τους ορίζοντες του κοινού.

Ο κ. Μαντζαβινάτος δήλωσε πως «υπάρχει αναμφισβήτητα υψηλή ρευστότητα σε όλες τις αγορές. Με βάση τον χάρτη της χρηματοοικονομικής αγοράς, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αναμένουμε σημαντική αύξηση της προσφοράς των Real Estate assets στην Ελλάδα. Αυτή η προσφορά απαιτεί τουλάχιστον έναν χρόνο για να ωριμάσει, γεγονός που συμπίπτει χρονικά με την επενδυτική αναβάθμιση της χώρας μας και τη διείσδυση μεγάλων θεσμικών επενδυτών».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους τρόπους που επηρεάζει τον κλάδο των επενδύσεων, ο κ. Μαντζαβινάτος σχολίασε ότι: «Ένας πόλεμος σε εξέλιξη δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια κατάσταση αναμονής για όλους τους επενδυτές. Ωστόσο, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ως έχει. Συνεπώς, όταν θα επέλθει η κατάπαυση του πυρός, οι συναλλαγές θα αποκατασταθούν στην ελληνική αγορά».

Στο Συνέδριο συμμετείχαν διαπρεπείς προσωπικότητες της Πολιτικής, Οικονομικής, Επιχειρηματικής και Ακαδημαϊκής ζωής, στις οποίες η «Παγκόσμια Οικονομία», η «Ασφάλεια», η «Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη», ο «Άνθρωπος και η Κοινωνία», η Τεχνολογική εξέλιξη και ο Οικονομικός Μετασχηματισμός, είχαν τον πρώτο λόγο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Qualco τοποθετήθηκε σε καίρια ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία του «Σήμερα», θέτοντας το πλαίσιο της Ελλάδας του «Αύριο», με στόχο την εγκαθίδρυση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.