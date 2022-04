Η DO IT FOR FUN PR αναλαμβάνει τις Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία της BACARDI GREECE

Η Bacardi Greece, η ελληνική θυγατρική της μεγαλύτερης οικογενειακής επιχείρησης αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, ανακοινώνει σήμερα και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με την Do It For Fun PR.

Η Bacardi Greece, η ελληνική θυγατρική της μεγαλύτερης οικογενειακής επιχείρησης αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, ανακοινώνει σήμερα και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με την Do It For Fun PR. Η εταιρία των αδελφών Ζέτας και Δημήτρη Τσακούμη αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου Επικοινωνίας και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων.

Η Bacardi Greece, η οποία τα τελευταία χρόνια διαγράφει εξαιρετική πορεία πωλήσεων, έχει θέσει ως στόχο την περεταίρω ενίσχυση της εικόνας της στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας δυναμικά τις μάρκες του portfolio της, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ρούμι BACARDĺ®, το τζιν BOMBAY SAPPHIRE®, τη βότκα GREY GOOSE®, την τεκίλα PATRÓN®, το σκωτσέζικο ουίσκι DEWAR’S® και το βερμούτ και τους αφρώδεις οίνους MARTINI®.

Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής απόφασης, επέλεξε να συνεργαστεί στενά με την ομάδα της Do It For Fun PR, καθώς η τελευταία ειδικεύεται στη χάραξη και εκτέλεση 360ο επικοινωνιακών πλάνων, προσφέροντας στους πελάτες της υπηρεσίες brand strategy, media relations, press office, influencers marketing, event planning, content creation, social media management κ.ο.κ.

Μέσα σε μόλις 3 χρόνια από τη σύστασή της, η Do It For Fun PR έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό πελατολόγιο που περιλαμβάνει διακεκριμένες ελληνικές εταιρίες (Envie Shoes, Dirty Laundry, Cobalt Music, Panas Group, Nema Resortwear, A Magic Cabinet) και διεθνείς κολοσσούς (Kering Eyewear-Delux Hellas, L’Oreal Luxe, Parfums Christian Dior, Lierac, κλπ.), που αναζητούν στην ελληνική αγορά συνεργάτες ικανούς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, με μεγάλη εμπειρία και αστείρευτη όρεξη, στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επικοινωνιακές προκλήσεις που θέτει η digital εποχή.

Η συνεργασία της Bacardi Greece με την Do It For Fun PR έδωσε ήδη τους πρώτους καρπούς με τη viral ενέργεια Disco Noir by Grey Goose, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και έγινε αμέσως talk of the town.

Η συνέχεια θα είναι απολαυστική…

Απολαύστε υπεύθυνα!