Αποσύρεται η τελευταία ταινία της Marvel στην Σαουδική Αραβία - Η Disney δεν «κόβει» την LGBTQ αναφορά

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από την Disney να «κόψει» όλες τις LGBTQ αναφορές από την τελευταία της ταινία Marvel, πριν την κυκλοφορία της στα σινεμά της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Όπως αναφέρεται, η Disney έχει αρνηθεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στην τελική μορφή της ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», η οποία θα κυκλοφορήσει στις αρχές Μαΐου.

Το πρόβλημα της Σαουδικής Αραβία φαίνεται πως είναι η αναφορά του λεσβιακού χαρακτήρα, America Chavez, στις «δύο μητέρες» της, συνολικής διάρκειας περίπου 12 δευτερολέπτων.

Παρά την άρνηση της Disney να αφαιρέσει αυτό το κομμάτι, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η απαγόρευση της ταινίας στην χώρα, όμως σύμφωνα με πληροφορίες από εργαζόμενων της AMC Cinemas στη Σαουδική Αραβία, η ταινία έχει «αποσυρθεί».

Να θυμίσουμε πως η χώρα «άνοιξε» όλα τις τα σινεμά το 2017 μετά από απαγόρευση που διήρκησε πάνω από μια δεκαετία, ως μέρος των κοινωνικών μεταρρυθίσεων του πρίγκιπα Mohammed bin Salman.

Από τότε έχει καταγραφεί σημαντική άνοδος στις πωλήσεις εισιτηρίων κινηματογράφου, με τα έσοδα να φτάνουν τα 238 εκατ. δολάρια το 2021. Αύξηση κατά 95% σε σύγκριση με το 2020.