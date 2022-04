Ρεκόρ συμμετοχών στο φετινό Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG

Ευελιξία, συνεχής εκπαίδευση, προσαρμογή, συμπερίληψη και απελευθέρωση γνώσης τα κεντρικά μηνύματα του επετειακού 25ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε με ρεκόρ συμμετοχών.

Την Τρίτη 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακό περιβάλλον το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού για 25η συνεχή χρονιά. Οι συμμετοχές από την κοινότητα των επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 730.

Ο Deputy Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, Βαγγέλης Αποστολάκης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες κάνοντας μία αναδρομή στα 25 χρόνια διοργάνωσης του Συμποσίου και στα ορόσημα που σημάδεψαν την πορεία του αλλά και τη νέα εποχή που έρχεται. Οι χαιρετισμοί στο συνέδριο συνεχίστηκαν με την Βερώνη Παπατζήμου, Partner, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και τον Σωτήρη Σταματίου, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΔΑΔΕ οι οποίοι ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στο νέο πρόγραμμα το οποίο θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της ηλιακής διάκρισης στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό, εντάσσεται την ευρύτερη πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας της KPMG «εκτός εργασίας, εντός ευκαιρίας» και συμπληρώνεται με την υποστήριξη της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «50και Ελλάς».

Το μέλλον είναι ήδη εδώ

Ο Gerd Leonhard, Futurist & Humanist, Keynote Speaker, Author, CEO The Futures Agency στην καθηλωτική ομιλία του “Our world will change more in the next 10 years than the previous 100 years: the future of HR, Work, Jobs and Training” μίλησε για το μέλλον της εργασίας και το ρόλο του HR. Το μέλλον για τον Gerd Leonhard είναι ήδη εδώ όπως επισήμανε, απλώς δεν έχουμε δώσει αρκετή προσοχή. Τόνισε ότι θα υπάρξουν πολλές τεχνολογικές λύσεις που θα κάνουν την καθημερινότητα της εργασίας μας πιο εύκολη και αυτοματοποιημένη και θα φέρουν «το τέλος της ρουτίνας». Αυτό θα οδηγήσει σε μία νέα εποχή όπου οι νέες δεξιότητες που θα απαιτούνται και θα αναζητούνται για την επίλυση προβλημάτων δεν θα είναι πλέον η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα, αλλά η δημιουργικότητα, η διαίσθηση, η ευελιξία, η ανθεκτικότητα και οι άνθρωποι που επιδεικνύουν κουράγιο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τραπεζικό χώρο

Τις προκλήσεις και τις αλλαγές που έχει φέρει ο ψηφιακός σχηματισμός στον τραπεζικό χώρο μοιράστηκαν μέσα από τις εμπειρίες τους οι Μελίσσα Φραγκίσκη, Chief Human Resources Officer, Alpha Bank, Νατάσσα Πασχάλη, Group CHRO, Eurobank , Εύη Χατζηιωάννου, General Manager HR, Εθνική Τράπεζα και Γιώργος Γεωργόπουλος, Group CHRO, Τράπεζα Πειραιώς με το συντονισμό της συζήτησης πάνελ να γίνεται από την Βερώνη Παπατζήμου, Partner, KPMG στην Ελλάδα.Η Νατάσσα Πασχάλη, ανέφερε πως με τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει δημιουργηθεί σύγκληση μεταξύ τράπεζων, τεχνολογίας και λιανεμπορίου η οποία επιταχύνει τις εξελίξεις καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό των ρόλων. Ο Γιώργος Γεωργόπουλος συνεχίζει σχολιάζοντας ότι ο μετασχηματισμός και η κουλτούρα αλλαγής είναι μέσα στο DNA των τραπεζών πολύ καιρό ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πρωταρχικό ρόλο τα τελευταία 5-10 χρόνια. Αναφέρθηκε στη δημιουργία πλέγματος ενημέρωσης και πληροφόρησης, ξεκάθαρη στόχευση, σωστή εκπαίδευση και παροχή κινήτρων στους εργαζομένους ώστε να παρακινηθεί η κουλτούρα αυτή. Η Φραγκίση Μελίσσα, μίλησε για το πως η τράπεζα οργανώνεται για τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή και ποιες είναι οι προτεραιότητες για να υποστηριχθεί η αλλαγή αυτή. Ανέφερε ότι σήμερα προσπαθούν να επικεντρωθούν ακόμα περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ότι η δημιουργία του ρόλου του Chief Transformation Officer είναι κομβικής σημασίας για την αλλαγή αυτή. Υπογράμμισε ότι με τις νέες αλλαγές δημιουργήθηκε η ευκαιρία να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην εμπειρία του πελάτη και στην επαφή με αυτόν.

Η Εύη Χατζηιωάννου επιβεβαίωσε ότι όλοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις καθώς ότι για την Εθνική Τράπεζα το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού ήρθε γρηγορότερα ιδιαίτερα με αφορμή τη νόσο COVID-19, επιταχύνοντας τις αλλαγές που είχαν ήδη στα πλάνα τους. Σημαντικό για την τράπεζα είναι η αναδιαμόρφωση του επιχειρησιακού μοντέλου η απλοποίηση της λειτουργικής δομής, η επένδυση στη ψηφιακή τεχνολογία, και στον εξ ορθολογισμό διαδικασιών, καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που υπήρχαν. Τόνισε ότι το HR παίζει ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στην αντίστοιχη διαμόρφωση κουλτούρας υψηλών επιδόσεων.

Στο κλείσιμο του πάνελ οι 4 συμμετέχοντας μίλησαν για τα πρέπει και τα μη (do’s and don’ts) στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού όπου αναφέρθηκαν φράσεις στα do’s όπως η αλλαγή του mindset που πρέπει να ξεκινάει από την ηγεσία, ευελιξία στον τρόπο εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προσαρμογή και ρίσκα, τη συμπερίληψη, απομυθοποίηση και την απελευθέρωση γνώσης ενώ στα don’ts την εμμονή σε πρακτικές του παρελθόντος, τους τίτλους καθώς και τη σημασία στην επικέντρωση της κουλτούρας.

Η Κονδυλία Κοντογιάννη, Training & Corporate Communication Director TÜV HELLAS (TÜV NORD) μίλησε για τη σημασία του Reskilling, upskilling στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το ρόλο που έχει η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων

Δημιουργία κουλτούρας υψηλών επιδόσεων

Το συνέδριο συνεχίστηκε με μία ομιλία επικεντρωμένη στην κουλτούρα των οργανισμών με τίτλο “Transformational Culture. Develop a people centered organization for improved performance” από τον David Liddle, Chief Executive of The TCM Group and President of the Institute of Organisational Dynamics. Μίλησε για το πως μπορεί να επιτευχθεί μία κουλτούρα συμπερίληψης, δίκαιη, ασφαλής, βιώσιμη και υψηλής απόδοσης και πώς να αναπτυχθεί ένα εργασιακό κλίμα όπου που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Η Κατερίνα Τσεμπερλίδου, συγγραφέας, blogger, inspirational speaker, με μια βαλίτσα στο χέρι, πολυπράγμων, νονά, βιβλιοφάγος, πεζοπόρος μίλησε για την πορεία της επαγγελματικής της καριέρας με την ομιλία της «Έχουμε και μείς Μετά, κύριε Ζούκεμπεργκ!» Πώς άλλαξα επάγγελμα δύο φορές στη ζωή μου.». Μοιράστηκε πώςτα χόμπι μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο μία δημιουργική διέξοδο από την επαγγελματική καθημερινότητα αλλά και πιθανότατα να βοηθήσουν να χαράξουν μία νέα, διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Η εμπειρία των εργαζομένων, ο ρόλος του Marketing στο HR

Πώς εφαρμόζεται το marketing όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως πελάτες; Η Βιολέτα Ξανθούλη, Founder Opennous στην παρουσίασή της εξήγησε πως συνδέεται το Marketing με το HR και πως η εμπειρία πελάτη εξελίχθηκε σε εμπειρία εργαζομένων μέσα από παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει καλές πρακτικές.

Στο ίδιο κλίμα μίλησε και ο Αποστόλης Αϊβαλής, Managing Partner, KNOWCRUNCH.COM για το τι πρέπει να γνωρίζει ένας HR Director για το digital marketing. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το marketing μπορεί να δώσει στο HR την εξωστρέφεια που χρειάζεται και να ωφελήσει διάφορους τομείς του HR όπως την προσέλκυση ταλέντων.

Επανεφεύρεση του HR – Η δύναμη των ανθρώπων

Για τις νέες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τους ηγέτες και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μετά το 2022 μίλησε ο Perry Timms, Founder and Chief Energy Officer, People & Transformational HR Ltd, Ranking the 2nd Most Influential Thinker in HR in 2021. Ανέφερε πώς μπορούν να δημιουργηθούν ικανότητες και να μοντελοποιηθούν οι μελλοντικές επιλογές ώστε να μπορούν οι επαγγελματίες HR να διαχειριστούν πολύπλοκες απαιτήσεις. Το HR δεν είναι πλέον απλώς ένα εκτελεστικό διοικητικό όργανο αλλά μία δύναμη αλλαγής που στηρίζεται στους ανθρώπους.

Πρόκληση η απομακρυσμένη εργασία

Στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου που συντόνισε ο Perry Timms, διακεκριμένα στελέχη HR από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού συνομίλησαν για τις προσκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η απομακρυσμένη εργασία τόσο για τα στελέχη όσο και για τους οργανισμούς, και πώς αυτές επηρεάζουν την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα, την εταιρική κουλτούρα και το γενικότερο πλαίσιο εργασίας. Η Mara Lucini, EMEA Talent Acquisition Director, HP, ο Stephen Mulvenna, Global Talent Strategy Director, The Coca Cola Company, US και η Polyxeni Kiouri, Head of HR Nestlé Professional and Coffees Zone Europe έδωσαν τη δική τους ματιά στο θέμα με τη διεθνή εμπειρία τους εξηγώντας πως προσαρμόστηκαν οι διαδικασίες και ο τρόπος εργασίας με τις νέες συνθήκες.

H ευτυχία των εργαζομένων βρίσκεται στη σωστή στάση

O Dr.Elia Gourgouris, #1 Best Selling Author; Corporate Wellness & Happiness; International Keynote; Executive & President of the Happiness Center στην ομιλία του “7 Keys to Navigating ANY Challenge while Maintaining Employee Happiness.” Αναφέρθηκε στα βασικά σημεία που βοηθούν στην επιτυχημένη «πλοήγηση» κάθε κρίσης και πρόκλησης. Η φροντίδα του εαυτού μας, επίγνωση, ευελιξία, προετοιμασία, πρωτοβουλία, θετική στάση και καλοσύνη που δείχνουμε στους άλλους είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά αυτά.

Oι νικητές των περσινών People Excellence Awards της KPMG, σε δύο μοναδικά fireside chats μίλησαν για τα case studies που τους χάρισαν τη διάκριση αυτή. Στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης έλαβε μέρος η Μαρία Πατακιούτη, Director, People & Culture, SE Cluster, Philip Morris International και η Εύη Μαντζουράνη, Sr. Manager, Integrated Talent Management EU SE Cluster, Philip Morris International ενώ στο δεύτερο ο Τάσος Τσουμάνης, People Head, Πλαίσιο συνομίλησε με την Γεωργία Καλεμίδου, Senior Manager στη KPMG in Greece.

Για την ενδυνάμωση του εαυτού μας, των σχέσεών μας αλλά και των συνεργασιών μέσω της εξ΄αποστάσεως εργασίας μίλησε η Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια, Διευθύντρια στην εταιρεία μελετών ψυχολογίας καταναλωτή MindSearch. Η υβριδική εργασία, αλλά και η εργασία από απόσταση δημιουργούν πλέον νέες συνθήκες που απαιτούν από εμάς προσαρμογή και ευελιξία. Ανέφερε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βρούμε νέες ισορροπίες που μας πάνε μπροστά και στηρίζουν την εξέλιξή μας.

Οι ρόλοι του ευέλικτου ηγέτη

Το συνέδριο έκλεισε με την συζήτηση δύο ειδικών σε θέματα εκπαίδευσης agile ηγετών και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα . Ο Stephen G. Hart, Senior Consultant and Executive Coach, The Professional Development Group και ο Wayne Tarken, Agile Business Coach, Faculty – Graduate Organizational Dynamics, University of Pennsylvania ξεδίπλωσαν μεταξύ άλλων τους 4 κύριους ρόλους του ευέλικτου ηγέτη.

