Ανάβει η μάχη στην συνδρομητική - Ξεκινά από βδομάδα η νέα streaming πλατφόρμα ANT1+

Νέες επιλογές προστίθενται στο τηλεκοντρόλ των καταναλωτών - Πώς αλλάζουν το τοπίο στην συνδρομητική οι νέοι παίκτες.

Μια ακόμα επιλογή συνδρομητικού περιεχομένου αναμένεται να προσθέσουν στους δέκτες τους οι έλληνες τηλεθεατές την ερχόμενη εβδομάδα, αφού τότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα streaming πλατφόρμα ANT1+, του ομίλου Antenna. Η νέα υπηρεσία ωστόσο, είναι η πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων επιλογών που θα ενεργοποιηθούν στην χώρα μας μέχρι το τέλος του έτους και οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στους καθιερωμένους παίκτες, ανατρέποντας, ενδεχομένως, το μέχρι σήμερα διαμορφωμένο σκηνικό.

12 Απριλίου κάνει ντεμπούτο το ANT1+

H επέκταση του Antenna.gr στον χώρο των Over The Top υπηρεσιών ήταν κάτι που σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, όπως είχε επισημάνει σε δημοσίευμά του το insider.gr. To πλήρωμα του χρόνου όμως για το λανσάρισμα της πλατφόρμας ενός εκ των κορυφαίων πολυεθνικών οργανισμών media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας έφτασε και η πλατφόρμα θα κάνει ντεμπούτο σε Ελλάδα και Κύπρο στις 12 Απριλίου 2022. Με συνδρομή 4,99 ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες και 7,99 ευρώ για την συνέχεια (σ.σ. θα υπάρχει και δωρεάν δοκιμή της υπηρεσίας για διάστημα 14 ημερών), οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές καθώς και ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, παιδικές σειρές, ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, ντοκιμαντέρ και συναυλίες και φυσικά το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας.

Ενδεικτικά στα δικαιώματα ελληνικών σειρών και ταινιών που έχει ήδη εξασφαλίσει ο όμιλος περιλαμβάνονται τίτλοι όπως «Ο Άνθρωπος του Θεού», «Ράφτης», «Σμύρνη μου Αγαπημένη», «Μικρά Όμορφα Άλογα» κ.ά. Στους ξένους τίτλους που θα προβάλλονται μέσα από την νέα OTT πλατφόρμα εμπεριέχονται σειρές και ταινίες όπως οι «Devils» (Patrick Dempsey), «Dr. Death» (Joshua Jackson, Alec Baldwin), «Intelligence» (David Schwimmer), Belgravia, ενώ «Shrek», «Despicable Me 2» και «Morph» είναι μερικοί ενδεικτικοί τίτλου του παιδικού περιεχομένου. Το μεγαλύτερο «προσόν» της πλατφόρμας βέβαια, αναμένεται να αποτελέσει το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο, στο οποίο ο Όμιλος μετρά χρόνια εξειδίκευσης. Η αρχή άλλωστε έχει ήδη γίνει και η νέα πλατφόρμα ANT1+ αναμένεται να προβάλλει αποκλειστικά την νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες».

Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί προς ώρας είναι αν σε αυτή θα περιλαμβάνονται και κάποιοι από τους αγώνες του Μουντιάλ (σ.σ. ο Antenna έχει διασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκόσμιου Κυπέλου 2022 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ), πληροφορία που κυκλοφορεί ευρέως το τελευταίο διάστημα. Σημειωτέον ότι ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα για κάτι τέτοιο, αφού δεν έχει καταρτιστεί ο κατάλογος αθλητικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία, ο οποίος εξασφαλίζει στο κοινό τη δυνατότητα παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή µερικής αναµετάδοσης. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο και δεδομένης της χαμηλής συνδρομής της, η πλατφόρμα θα μπορεί να συναγωνιστεί επάξια τις συνδρομητικές υπηρεσίες των Cosmote και Nova υπό την έννοια ότι θα προσφέρει τόσο ψυχαγωγικό όσο και αθλητικό περιεχόμενο.

Τον Ιούνιο καταφτάνει το Disney+

Η νέα συνδρομητική υπηρεσία του Antenna ωστόσο είναι μόνο μια από τις νέες επιλογές που θα έχουν εν ευθέτω οι έλληνες τηλεθεατές. Εντατικές είναι οι προετοιμασίες και για την προσθήκη των Disney+ και HBO Max, δύο πλατφορμών που χαίρουν, διεθνώς, μεγάλης απήχησης, στις εγχώριες επιλογές.

Για την ακρίβεια στις 14 Ιουνίου θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας το Disney+, η streaming υπηρεσία της The Walt Disney Company, η οποία φέτος το καλοκαίρι ξεκινά κι επισήμως την λειτουργίας της σε 42 χώρες και 11 νέες περιοχές. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, η streaming υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη με κόστος συνδρομής €8,99 το μήνα ή €89,90 το χρόνο. Με αυτό το ποσό οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης, streaming ταυτόχρονα σε έως και τέσσερις συσκευές, απεριόριστες λήψεις σε έως και δέκα συσκευές, ποιότητα προβολής IMAX σε επιλεγμένους τίτλους καθώς και δυνατότητα δημιουργίας έως και επτά διαφορετικών προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας γονικού ελέγχου μέσω της δημιουργίας ειδικών Παιδικών Προφίλ.

Το Disney+ θα περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, με τις πιο πρόσφατες παραγωγές των 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX και Searchlight Pictures. Μεταξύ άλλων οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις διάσημες σειρές του Star Wars, «The Book of Boba Fett» και «The Mandalorian» αλλά και τη σειρά των Marvel Studios «Moon Knight». Εντός του Disney+ θα εμπεριέχονται και υποψήφιες για Oscar ταινίες όπως οι «O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Λούκα» των Disney και Pixar, το βραβευμένο με Όσκαρ «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» των Walt Disney Animation Studios κ.ά. Σημειωτέον ότι η συνδρομητική υπηρεσία Disney+ κατάφερε να προσθέσει περί τα 11,8 εκατ. νέους συνδρομητές στη βάση της το τελευταίο τρίμηνο του 2021, πολύ περισσότερους από τους νέους συνδρομητές του Netflix (8,3 εκατ.) το οποίο κατέγραψε την ίδια περίοδο το χειρότερο τρίμηνο στην ιστορία του. Πλέον οι συνδρομητές του Disney+ ανέρχονται σε 129,8 εκατ. με τα 42,9 εκατ. αυτών να εδράζονται σε Καναδά και ΗΠΑ, τα 41,1 διεθνώς και ακόμα 45 εκατ. συνδρομητές να είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Disney+ Hotstar, η οποία προσφέρεται από την Disney σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα συνδρομητική πλατφόρμα της Ινδίας, Star India.

Πλησιάζει και το HBO Max

Μέσα στο τρέχον έτος θα εκπέμψει στην ελληνική μικρή οθόνη και ένας ακόμα ισχυρός παίκτης της διεθνούς σκηνής. Ο λόγος για το HBO Max της Warner Media, υπηρεσία που έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2020. Παρότι και στην περίπτωση του HBO Max, περιεχόμενο και ύψος συνδρομής δεν έχουν διευκρινιστεί, εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (€8.99/μήνα και €69.99 η ετήσια συνδρομή στην περίπτωση της Ισπανίας για παράδειγμα), με τις τυχόν διαφοροποιήσεις που θα υπάρξουν να προβλέπονται μικρές και να εδράζονται στην διαφορετική πολιτική ΦΠΑ που ακολουθείται στη χώρα μας. Διαφοροποιητικό στοιχείο στην περίπτωση του HBO Max θα αποτελέσει η ενδεχόμενη σύμπραξη της πλατφόρμας με εγχώριο τηλεπικοινωνιακό πάροχο και συγκεκριμένα με την Vodafone, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα το «επίσημο σπίτι της HBO» στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για προνομιακή διάθεση της υπηρεσίας μέσω της πλατφόρμας της Vodafone TV. Αν μάλιστα η συμφωνία προχωρήσει και το HBO Max ενσωματωθεί στην Over The Top συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης της Vodafone, θα μπορούσε να προφέρει για παράδειγμα στον καταναλωτή Vodafone TV και HBO Max σε προνομιακή τιμή ή και να ρίχνει ακόμα περισσότερο την τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα, αν συνδυαστεί με σταθερή τηλεφωνία και Internet υψηλών ταχυτήτων. Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν η Vodafone θα ενισχύσει αισθητά το ψυχαγωγικό της περιεχόμενο και πολύ πιθανόν και την συνδρομητική της βάση, η οποία σήμερα αριθμεί περί τους 140.000 συνδρομητές.

Στις δυνητικές αλλαγές του συνδρομητικού τηλεοπτικού τοπίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η συνένωση των δυνάμεων των Nova - Wind Vision. Εξελίσεις προς αυτή την κατεύθυνση αναμένονται σύντομα μετά και τον ορισμό της κοινής διοικητικής ομάδας που ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το όλο εγχείρημα της συγχώνευσης. Αν μάλιστα ακολουθηθεί ο δρόμος της ενσωμάτωσης των συνδρομητών της Wind Vision στην φρέσκια EON TV, η Nova θα αυξήσει την συνδρομητική της βάση κατά 80.000 συνδρομητές, απειλώντας τον μέχρι σήμερα πρώτο παίκτη, Cosmote TV.

Τα μερίδια της ελληνικής αγοράς

Σημειωτέον ότι η εγχώρια αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης αριθμούσε το 2021 (α’ εξάμηνο), 1.110.281 συνδρομητές, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία της ΕΕΤΤ (σ.σ. σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό, όσοι Έλληνες διατηρούν λογαριασμό σε διεθνείς πλατφόρμες τύπου Netflix). Εξ αυτών οι 624.195 είναι συνδρομητές της Cosmote TV ενώ περίπου 460.000 είναι οι συνδρομητές της Nova (σύμφωνα τουλάχιστον με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020). Στην τρίτη θέση έρχεται η Vodafone TV, oι συνδρομητές της οποίας φτάνουν τις 140.000 και αμέσως μετά ακολουθεί η Wind Vision με περίπου 80.000 συνδρομητές. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τους συνδρομητές του Netflix, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr αριθμούσαν περί τις 400.000 στην αρχή της πανδημίας. Παρότι η εταιρεία δεν επιμερίζει την συνδρομητική της βάση, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι οι Netflix funs έχουν αυξηθεί, όχι όμως εκτοξευτεί, μετά και την τάση των ελληνικών νοικοκυριών να διατηρούν περισσότερες από μια συνδρομές σε streaming πλατφόρμες.