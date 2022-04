Kohout (Novartis): Οι τρεις πυλώνες στους οποίους καινοτομούμε

Η Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, ήταν προσκεκλημένη ως ομιλήτρια στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο "New Realities”.

Η Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, ήταν προσκεκλημένη ως ομιλήτρια στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο "New Realities” που πραγματοποιήθηκε 6-9 Απριλίου 2022. Η κα Kohout συμμετείχε στο πάνελ “The outside – in perspective for innovation in Health” και αναφέρθηκε στους τρεις πυλώνες που σχετίζονται με την υγεία και στους οποίους η εταιρεία επικεντρώνει την καινοτομία.

Αναλυτικότερα, υπογράμμισε ότι «Ο πρώτος πυλώνας στον οποίο καινοτομούμε είναι o βασικός μας πυρήνας, η έρευνα και η ανάπτυξη θεραπειών. Η προσήλωσή της Novartis στην καινοτομία, μας οδήγησε στο να είμαστε μία από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες παγκοσμίως με πάνω από 150 προγράμματα σε κλινική ανάπτυξη. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ασθένεια και έχουμε εισαγάγει προηγμένες θεραπείες και ιατρικές τεχνολογικές πλατφόρμες. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτών αποτελούν οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, οι θεραπείες με ραδιοσυνδέτες και η θεραπεία με μικρό παρεμβαλλόμενο μόριο RNA. Είναι πλέον καιρός να επαναπροσδιορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο συστήνουμε τις θεραπείες και πλατφόρμες στην κοινωνία. Πιστεύουμε βαθιά ότι είναι ευθύνη όλων των συμμετόχων της υγείας να συμβάλλουμε στο να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι σε καινοτόμες θεραπείες και η Novartis είναι εδώ για να δώσει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.»

Σύμφωνα με την κα Kohout «η Novartis αξιοποιεί την καινοτομία της και στον τομέα των δεδομένων και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα Big Data είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε, να βελτιώσουμε και να εξελίξουμε την ιατρική φροντίδα. Η Ελλάδα χάρη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Η ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού συστήματος υγείας θα συμβάλλει περαιτέρω στην εξέλιξη και την εφαρμογή περισσότερο αναβαθμισμένων συμφωνιών. Ως Novartis Hellas έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τη διερεύνηση της δημιουργίας ενός τέτοιου πλαισίου Χρήσης Δεδομένων Υγείας, προκειμένου να προσφέρουμε μια ρεαλιστική πρόταση προς όφελος του συστήματος Υγείας συνολικά.»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η κα Kohout τόνισε ότι «είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο και αυτό μας οδηγεί στον τρίτο πυλώνα της Novartis που σχετίζεται με την καινοτομία, τα εμπορικά μοντέλα και τις συνεργασίες. Υπάρχουν ήδη κάποια ισχυρά στοιχεία που καθιστούν την Ελλάδα ένα μοναδικό τοπίο για καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση ασθενειών, με νούμερο ένα το Εθνικό Σχέδιο Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης». Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας για την αντιμετώπιση τεράστιων προβλημάτων υγείας είναι τα μοντέλα υγείας του πληθυσμού, που χρησιμοποιούνται ήδη από τη Novartis σε άλλες χώρες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών ασθενειών. Ένα επιπλέον παράδειγμα είναι το τμήμα Holistic Care της Novartis Hellas, το οποίο εστιάζει στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και προάγει τη θεραπευτική συμμαχία των επαγγελματιών υγείας προς όφελος των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα βοηθά τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα.»

Τέλος, η κα Kohout στην ερώτηση σχετικά με τα στοιχεία που απουσιάζουν προκειμένου να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος για να ανθίσει η καινοτομία στην Ελλάδα, απάντησε ότι χρειαζόμαστε τρία στοιχεία. «Πρώτον, να καλλιεργήσουμε μία νοοτροπία που θα βοηθά να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις και θα συμβάλλει στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Δεύτερον, να καθοριστεί ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της καινοτομίας. Εμείς ως κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην εδραίωση ενός μοντέρνου και δημιουργικού συστήματος υγείας. Τρίτον, είναι απαραίτητο να τεθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι με σαφείς ευθύνες. Είναι η στιγμή να ξαναγράψουμε το κοινωνικό συμβόλαιο για την υγεία στο οποίο όλοι οι υπεύθυνοι της υγείας θα ευθυγραμμιστούν και θα δεσμευθούν με σημαντικές προτεραιότητες και ευθύνες.»