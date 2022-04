Δημόπουλος (Πειραιώς): Η ενεργειακή κρίση απαιτεί συντονισμένες ενέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Στην Τράπεζα Πειραιώς εργαζόμαστε για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης επισήμανε ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος.

Στην Τράπεζα Πειραιώς εργαζόμαστε για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, εντοπίζοντας σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορούμε να έχουμε τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις και αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία, επισήμανε ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος, Head of ESG, Piraeus Financial Holdings, σε συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο Delphi Forum, με θέμα How can climate change Tech impact investment catalyse Europe’s energy independence from fossil fuels.

Όπως υπογράμμισε, στην Τράπεζα Πειραιώς στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων που είναι προσανατολισμένες στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι για ένα βιώσιμο αύριο, όπως οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας.

Η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση, απαιτεί άμεση και δραστική μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η Ε.Ε. έχει θέσει φιλόδοξο στόχο μείωσης εκπομπών κατά 55% έως το 2030 ενώ στους ίδιους ρυθμούς κινούνται και οι στόχοι της Ελλάδας, είπε ο κ. Δημόπουλος, και σημείωσε ότι η πρόσφατη ενεργειακή κρίση που εντάθηκε με την εισβολή στην Ουκρανία, έδειξε πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.

«Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε, παράλληλα, την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Μια τέτοια πρόκληση είναι ο στόχος που έχουμε ως Ευρώπη να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Το γεγονός αυτό θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», σημείωσε.