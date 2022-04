Mellonabilities: Συνεχίζεται ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην κοινωνική ζωή. Το 53% των ατόμων με αναπηρία αντιμετώπισαν κοινωνικό αποκλεισμό την περίοδο της πανδημίας, ενώ 6 στους 10 οικονομική ανασφάλεια.[1] Η πανδημία και η επακόλουθη οικονομική κρίση αύξησαν την ευπάθεια των ΑμεΑ στις ανισότητες, διατρέχοντας αυξημένο κίνδυνο φτώχειας λόγω αποκλεισμών και στιγματοποίησης.

Η MYTILINEOS παρεμβαίνει ουσιαστικά και συνεχίζει τη συνεργασία της με την Κοινωνική Επιχείρηση Knowl στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες, #mellonabilities σχεδιάζοντας την υλοποίηση του 2ου κύκλου.

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2021, με μεγάλη επιτυχία καθώς το 12% των συμμετεχόντων απασχολείται σε σταθερή εργασία. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι 25 συμμετέχοντες παρακολούθησαν 1.418 ώρες δωρεάν διαδικτυακών εκπαιδεύσεων σε 24 θεματικές ενότητες, με την ανεκτίμητη συμβολή 21 συμβούλων/ εκπαιδευτών ενώ το 16% των ωφελούμενων έλαβε επαγγελματική πιστοποίηση, αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες. Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στην αποτελεσματική μεθοδολογία του Επιταχυντή Δεξιοτήτων - Απασχολησιμότητας της Κοινωνικής Επιχείρησης knowl, ενός ολιστικού εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης, «χτισμένου» πάνω στα δυνατά σημεία κάθε ωφελούμενου, εστιάζοντας εξατομικευμένα στο προφίλ, στις ανάγκες και στις επαγγελματικές προσδοκίες.

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος, 6μηνης διάρκειας, θα παρέχει 40 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε soft, hard και digital skills, με μηδενικό κόστος, αξιοποιώντας το δυναμικό εξατομικευμένο Οδικό Χάρτη κάθε ατόμου και ειδικότερα τα δυνατά του σημεία ώστε να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα ένα βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μεταξύ άλλων, προσφέρει την ανάπτυξη βιογραφικών σημειωμάτων (με διαβιβαστικές επιστολές) και προσομοίωση συνεντεύξεων με έμπειρα HR στελέχη της αγοράς, συνεδρίες ψυχικής ενδυνάμωσης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την Εταιρεία και υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική φτώχεια (1), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες ανισότητες (10).

Επισκεφθείτε το Sustainability Actions Map (https://sdactionsmap.mytilineos.gr/) για να μάθετε περισσότερα.

H υποβολή αιτήσεων για τον 2ο κύκλο του #Mellonabilities ξεκίνησε:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την Τετάρτη 27 Απριλίου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

[1] *Eurofound (2022), People with disabilities and the COVID-19 pandemic

Publications Office of the European Union, Luxembourg