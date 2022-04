McDonald’s: Διευρύνεται το δίκτυο στην Ελλάδα με νέο εστιατόριο στην Πειραιώς

Η Premier Capital Ελλάς συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα για το δίκτυο McDonald's στην Ελλάδα, με το νέο εστιατόριο στην Πειραιώς, το οποίο άνοιξε την 1η Απριλίου 2022, στη Λεωφ. Αθηνών-Πειραιώς 86, στον Πειραιά.

Πρόκειται για το 26ο εστιατόριο McDonald's που λειτουργεί η Premier Capital Ελλάς στην Ελλάδα. Η επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,35 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 60 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Premier Capital Ελλάς που διαχειρίζεται τα εστιατόρια McDonald's στην Ελλάδα, «Ανοίγουμε το νέο μας εστιατόριο στην Ελλάδα με μεγάλη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στην αγορά. Συνεχίζουμε με το επενδυτικό μας πρόγραμμα για να φέρουμε το brand πιο κοντά σε περισσότερους επισκέπτες και να αναβαθμίσουμε την υπέροχη εμπειρία McDonald's με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια, την αξία και την ευκολία μέσω των υπηρεσιών McDrive, McDelivery και της εφαρμογής McDonald's app».

Το νέο εστιατόριο McDonald's Πειραιώς ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών «Experience of the Future», φέρνοντας μια σειρά καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη. Το εστιατόριο McDonald's διαθέτει υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service) και 4 διπλής όψης και 2 μονής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks). Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες), τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του. Το εστιατόριο λειτουργεί επίσης με Drive Thru όλο το 24ωρο, χώρο στάθμευσης καθώς και υπηρεσία McDelivery.

Σημειώνεται ότι από το 2011 που η Premier Capital ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald's στην Ελλάδα, έχει επενδύσει περισσότερα από 30,3 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων καθώς και αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ