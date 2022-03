Το πρόγραμμα του web conference “Front Runners in Sports Management 4.0”

Δωρεάν συμμετοχή για όλους στις 31 Μαρτίου, 1 & 2 Απριλίου.

Πάνω από 50 καλεσμένοι και εξειδικευμένοι ομιλητές της αθλητικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στο υβριδικό web conference “Front Runners in Sports Management 4.0” που διοργανώνει η πολυβραβευμένη ActiveMedia Group μαζί με το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure την Πέμπτη 31 Μαρτίου, την Παρασκευή 1 Απριλίου και το Σάββατο 2 Απριλίου 2022.

Πλούσιο Πρόγραμμα & Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Μέσα σε τρεις ημέρες οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν τις ομιλίες διακεκριμένων εκπροσώπων, πάνω στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Sports Tourism, Sustainability - Environment, Fan Tokens - Metaverse - Esports, Crisis Management - Risk Management in Sports & Tourism, Issues of Different Generations, The Use of Technology, Equality, Sponsorship.

Εγγραφείτε δωρεάν και απολαύστε ένα πλούσιο τριήμερο.

Πρόγραμμα εδώ

Δείτε εδώ τους κορυφαίους ομιλητές του συνεδρίου.

Δείτε εδώ τους συντονιστές των ενοτήτων.

Κάντε χρήση της ενότητας networking του συνεδρίου και συνδεθείτε με εκατοντάδες στελέχη και επαγγελματίες της αγοράς.

Ολυμπιονίκες & Επίσημοι Προσκεκλημένοι

Στο συνέδριο αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» η Ελληνοαμερικανίδα χρυσή & χάλκινη Ολυμπιονίκης καθώς και 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην πάλη, Helen Maroulis, ο 4ος Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής και ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στα 400μ. με εμπόδια, Περικλής Ιακωβάκης.

Το Front Runners in Sports Management 4.0 θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, η Υφυπουργός Τουρισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα παραστεί και σε πάνελ σχετικά με την πρώτη έρευνα για το οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κ. Ισίδωρος Κούβελος και ο Deputy Chief of Mission της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κ. David Burger. Από την πλευρά του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, θα μιλήσουν ο Executive Director στο Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure και Associate Professor, Δρ. Αθανάσιος Κρυστάλλης, η Head του Department of Hospitality, Tourism & Sports, Δρ. Τατιάνα Χαλκίδου, η Assistant Professor & Program Coordinator, Sports Management Dept. of Tourism, Hospitality & Sport School of Business & Economics, Δρ. Στέλλα Λειβάδη και η Associate Lecturer Marketing/ Sports Management School of Business & Economics, Δρ. Ευγενία Τζουμάκα.

Σπουδαίες ενότητες προστίθενται στο φετινό πρόγραμμα

Στο Front Runners in Sports Management 4.0 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

“Real Madrid Foundation: For a Real Education: Values and Sport” με ομιλητές τον Manager Director του Real Madrid Foundation κ. Julio González Ronco και τον κορυφαίο πρώην αθλητή της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας, Γιάννη Μπουρούση

“Journalism & Social Media” με βασικό ομιλητή τον Chief Reporter του κορυφαίου ποδοσφαιρικού club της Arsenal, κ. Chris Wheatley

“Sustainability. Through Sports We have The Power To Change Lives”, με ομιλητή τον Director Go To Market - adidas South East Europe, κ. Αλέξανδρο Μποντικούλη

“Rally Acropolis, A chapter of our Cultural Heritage” με ομιλητή τον Πρόεδρο της Motorsport Greece και διοργανωτή του πιο ιστορικού και σημαντικότερου αγώνα αυτοκινήτου της Ελλάδας Ράλλυ Ακρόπολις, κ. Τάκη Πουρναράκη

“The use of technology in Sports Officiating” με ομιλητές τον Officiating Programme Coordinator στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (EHF), κ. Γιώργο Μπεμπέτσο και τον HFF/CRC Member & VAR Manager στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), κ. Joao Capela

“Τhe Never-Ending Need for Crisis Management” στην οποία ο Co-Founder της W2 Strategy, κ. Κωστής Καπόπουλος θα μιλήσει για το Crisis Management στον τουρισμό και ο Sports Executive, κ. Θεμιστοκλής Καρβουντζής για το Crisis Management στον αθλητισμό

“Sustainable Sport Events” με ομιλητές τους Co-founders της π³= Plastic Pollution Prevention, Αμαρύλλις Αγγουριδάκη και Ορέστη-Παντελή Αγγουριδάκη καθώς και τον κ. Σωτήρη Μυλωνά, Sustainability Consulting Expert

Έκπτωση έως 20% στο Student Club της Qatar Airways

H Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για το 2021, Qatar Airways, συμμετέχει στο συνέδριο ως Gold Sponsor με το πρόγραμμα ανταμοιβής Student Club, το οποίο παρέχει αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του, όπως έκπτωση έως 20% σε πτήσεις, επιπρόσθετο όριο αποσκευών, δωρεάν Super Wi-Fi εν πτήσει και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το qatarairways.com/StudentClub

Δυνατότητες Δικτύωσης και Επαγγελματικής Εξέλιξης

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., επίσημη εισαγωγέας της Porsche AG στην Ελλάδα και η Porsche υποστηρίζουν τη διοργάνωση ως Silver Sponsors, προωθώντας τον αθλητισμό, την αριστεία και την ελληνική και διεθνή αθλητική βιομηχανία με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από όλο τον κόσμο. Η Porsche στηρίζει τους νέους, τους φιλόδοξους, τους πρωτοπόρους. Ανθρώπους με υψηλό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης που τους επιτρέπει να σκέφτονται out of the box και να δημιουργούν ιδέες και καινοτομίες με την ματιά τους στραμμένη στο μέλλον.

Ανακαλύψτε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που σας προσφέρονται στο booth της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Official Outdoor Partner είναι η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face.

Digital Platform Partner του συνεδρίου είναι η LiveOn, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Δείτε εδώ τη σελίδα του συνεδρίου & κάντε άμεσα εγγραφή: https://www.front-runners.gr/

Την παραγωγή του συνεδρίου έχει αναλάβει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

#FrontRunners2022