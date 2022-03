Η επόμενη ημέρα για τις πωλήσεις

Η BOUSSIAS παρουσιάζει το διαδραστικό συνέδριο Sales Management Forum, διαδικτυακά, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, με την Τιμητική Υποστήριξη του ΙΠΕ, Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος.

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει στις διευθύνσεις πωλήσεων τους τρόπους για να παραμείνουν μπροστά από τις αναδυόμενες τάσεις πωλήσεων, εμπνέοντας τις εταιρείες και τις ομάδες τους να υιοθετήσουν νέες πρωτοβουλίες και να επιτύχουν άμεση προσαρμογή αλλά και επίτευξη των αυξανόμενων στόχων σε μια ταχέως εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά.

Ο Frank Cespedes του Harvard Business School, Live Online στο Sales Management Forum

Ο κεντρικός ομιλητής Frank Cespedes διδάσκει και διευθύνει εκτελεστικά προγράμματα το Harvard Business School, έχει διευθύνει κορυφαίες επιχειρήσεις και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου για νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες, εταιρείες VC και PE. Στο πλούσιο συγγραφικό του έργο, συγκαταλέγονται παγκόσμια best-seller όπως το «Aligning Strategy and Sales» που χαρακτηρίστηκε ως, ίσως, το καλύτερο βιβλίο πωλήσεων όλων των εποχών από το Forbes. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος διδάσκον και συγγραφέας στην κεντρική ομιλία του, θα παρουσιάσει Insights από το πιο πρόσφατο βιβλίο του Sales Management That Works: How to Sell in a World That Never Stops Changing (Harvard Business Review Press, 2021) και θα αναλύσει, υπό το πρίσμα των αλλαγών που έφερε η πανδημία, οι νέες διαδικασίες αγορών, το e-commerce, τα big data και τα social media: το πως ξεχωρίζουν οι επιχειρήσεις το «σήμα» από «τον θόρυβο», το πώς αλλάζουν τα Hiring, Training, Performance Management, Pricing, την υποστήριξη των σχετικών Sales Models, πως αλλάζουν τα Hiring, Training, Performance Management, Pricing, θα συνομιλήσει με την ελληνική κοινότητα των πωλήσεων και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Την ίδια ημέρα στην ψηφιακή σκηνή του Sales Management Forum, κορυφαίοι διεθνείς θεωρητικοί μοιράζονται τις γνώσεις τους και συνδιαλέγονται με Έλληνες διευθυντές πωλήσεων, προσαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη. Συμμετέχουν με keynote ομιλίες και αναλύουν όλες τις σύγχρονες τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των πωλήσεων: Peter Hopwood, Global Executive Speaker Coach & TEDx Coach / MC, Storytelling for Sales, Virtual Presenter, Carolyn Strauss, Online and on-stage Professional Emcee, Keynote Speaker on Sales, Team Building and Execution, Lahat Tzvi, One of the Top #100 World Sales Expert, International Sales Leader.

Στο συνέδριο συμμετέχουν με ομιλίες και συζητούν σε πάνελ διακεκριμένα στελέχη κορυφαίων εταιρειών από την ελληνική αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: www.salesmanagementforum.gr