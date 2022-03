Tο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ "Brand of the Year" στα Healthy Diet Awards 2022

Επτά βραβεία στην κατηγορία του και στην ευρύτερη κατηγορία των τροφίμων και ποτών, αναδεικνύουν το success story και τις μοναδικές αξίες του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ.

Με 7 βραβεία διακρίθηκε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, στα Healthy Diet Awards 2022, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 80 συνολικά υποψηφιότητες.

Η υψηλότερη διάκριση του Θεσμού, το Grand Award - Healthy Food & Beverage Brand of the Year απονεμήθηκε στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, γεγονός που επιβεβαιώνει, ακόμη μια φορά, την ιδιαίτερη αξία, το μέγεθος του φυσικού πλούτου και τη μοναδική του σύνθεση.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ έλαβε επίσης τον τίτλο Platinum Award, ως η πιο υγιεινή επιλογή στην ευρύτερη κατηγορία των Beverages ενώ στην κατηγορία του Νερού κατέκτησε την κορυφή, το Gold Award, χάρη στη μοναδική του σύνθεση που δημιουργείται φυσικά, χωρίς καμία επεξεργασία από την ίδια τη φύση της περιοχής του Ζαγορίου. Κάθε σταγόνα Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ χαρακτηρίζεται από έναν πλούσιο συνδυασμό μετάλλων, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών, από μία ιδανικά ήπια αλκαλικότητα 7,8 pH και χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, και η ισορροπημένη γεύση του, το έχουν φέρει στην πρώτη θέση σε πωλήσεις και στην προτίμηση των καταναλωτών στο εμφιαλωμένο νερό.

Με 2 Silver στις κατηγορίες “Free from or Low”, Beverage Products και Light Beverage Products και 1 Bronze στην κατηγορία Special Beverage Products βραβεύτηκε και το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling Go Green. Ενώ έλαβε κι 1 Gold Award ως το καλύτερο φυσικό ποτό, στα Natural and Organic Awards που απονεμήθηκαν παράλληλα. Το ΖΑΓΟΡΙ Sparkling Go Green συνδυάζει τις αξίες του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ με φυσικά αρώματα, αναζωογονητικές φυσαλίδες, και απουσία θερμίδων, ζάχαρης, τεχνητών γλυκαντικών και συντηρητικών.

Κι ολοκληρώθηκαν οι βραβεύσεις Healthy Diet Awards 2022, με ένα Silver award στην κατηγορία των πιο υγιεινών ποτών για παιδιά, για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ΖΑΓΟΡΑΚΙ» minions, ως πρεσβευτής της αγνής και υγιεινής τους ενυδάτωσης.

Οι βραβεύσεις αυτές είναι σημαντικές, τιμούν ιδιαίτερα όλους εμάς στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, καθώς στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία μέσα από προϊόντα που διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα και τον υγιεινό τους χαρακτήρα, ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουν την υπογραφή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, ότι «το καλό το ‘χουμε μέσα μας»!

Τα Healthy Diet Awards διοργανώνονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από τη Boussias Communications, με σκοπό να επιβραβεύσουν την αριστεία και την καινοτομία στα προϊόντα που προάγουν την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων αναλαμβάνουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, επιστήμονες και δημοσιογράφοι υπηρετώντας ο καθένας από τη δική του σκοπιά την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.