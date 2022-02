Revoil: Η Δέσποινα Τσιαούση ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένης της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Καθήκοντα προϊσταμένης της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της Revoil ανέλαβε η κα Δέσποινα Τσιαούση, αντικαθιστώντας την κα Αφροδίτη Τσεσμελή με την οποία λύθηκε η συνεργασία της Εταιρίας μαζί της την 11η Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα καθήκοντα της κ. Τσιαούση τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και σε συνέχεια της από 26/1/2022 σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η κυρία Τσιαούση πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρίας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρία ή σε Εταιρία του Ομίλου, ενώ διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή. Ειδικότερα η κυρία Τσιαούση είναι απόφοιτη του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος Master in Business Administration (MBA) από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) και Master of Science in Applied RISK MANAGEMENT με ειδικότητα τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Τμήμα Οικονομικών & Πολιτικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κα Τσιαούση έχει μακρά εργασιακή εμπειρία σε θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, με τα τελευταία έξι χρόνια να εργάζεται ως υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου σε Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Diploma in I.F.R.S. , COSO Internal Control Certification).