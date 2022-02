Ο Snoop Dogg αγόρασε την Death Row Records

Στην ιδιοκτησία του Αμερικανού ράπερ και επιχειρηματία Snoop Dog βρίσκεται πλέον η διάσημη δισκογραφική εταιρεία Death Row Records, η οποία ήταν η πρώτη δισκογραφική με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο ο καλλιτέχνης.

Σύμφωνα με το BBC, ο ράπερ δήλωσε σχετικά πως «είναι μία πολύ σημαντική προσωπική στιγμή» και πως στόχος του είναι να «χτίσει το επόμενο κεφάλαιο» της δισκογραφικής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό του deal.

Όπως αναφέρεται, η Death Row Records ιδρύθηκε το 1992 από τους: Dr Dre, Suge Knight, the DOC και Dick Griffey.

Ο Snoop Dogg ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία. Οι πρώτοι δίσκοι ήταν μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες.

Η Death Row έγινε μια επιτυχημένη επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων, όμως τα έσοδα της άρχισαν να μειώνονται προς τα τέλη της δεκαετίας του '90, μετά τον θάνατο ενός εκ των καλλιτεχνών της, του Τούπακ Σακούρ και την φυλάκιση του Suge Knight, καθώς και μετά τις αποχωρήσεις των Snoop Dogg και Dr Dre, προς άλλες δισκογραφικές.

Η εταιρεία έκανε αίτηση πτώχευσης το 2006 και πωλήθηκε μέσω δημοπρασίας στην WIDEawake Entertainment έναντι 18 εκατ. δολαρίων το 2009. Αργότερα εξαγοράστηκε από την Entertainment One και έπειτα έγινε θυγατρική της Hasbro μέχρι το 2021, όταν η One Music πωλήθηκε στην The Blackstone Group.