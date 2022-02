Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση για πέντε ελληνικές τράπεζες η Standard & Poor's

Την επιβεβαίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ICR) καθώς και τις αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου (RCR) ανακοίνωσε η S&P Global για πέντε ελληνικές τράπεζες και δύο κυπριακές τράπεζες.

- Bank of Cyprus Public Co. Ltd. (ICR: B+/σταθερό/B; RCR: 'BB/B') και Bank of Cyprus Holdings PLC (ICR: B-/θετικό/B);

- RCB Bank Ltd. (ICR: BB-/σταθερό/B)

- Εθνική Τράπεζα (ICR: B+/σταθερό/B; RCR: BB-/B);

- Eurobank S.A. (ICR: B+/σταθερό/B; RCR: BB-/B);

- Alpha Bank S.A. (ICR: B+/σταθερό/B; RCR: BB-/B) και Alpha Services and Holdings S.A. (ICR: B-/σταθερό/B);

- Τράπεζα Πειραιώς (ICR: B/σταθερό/B; RCR: B+/B) και Piraeus Financial Holdings S.A. (ICR: B-/σταθερό/B);

- Aegean Baltic Bank S.A. (ICR: B/σταθερό/B).

Όπως αναφέρει η Standard & Poor's το outlook για τις ελληνικές τράπεζες και την RCB Bank παραμένει σταθερό, ενώ οι προοπτικές για την Bank of Cyprus Public Co. Ltd. και η Bank of Cyprus Holdings PLC παραμένουν θετικές. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις της για τον οικονομικό κίνδυνο και τον κίνδυνο του κλάδου στην Ελλάδα και την Κύπρο παραμένουν επίσης αμετάβλητες. Οι επιβεβαιώσεις ακολουθούν μια αναθεώρηση των κριτηρίων της S&P για την αξιολόγηση των τραπεζών και μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων ανά χώρα στον τραπεζικό κλάδο (BICRA).