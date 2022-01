Σκληρή μάχη προμηνύεται στη συνδρομητική τηλεόραση - Νέοι παίκτες αλλάζουν τις ισορροπίες 

«Φουντώνει» για τα καλά ο ανταγωνισμός στο πεδίο της συνδρομητικής τηλεόρασης, με τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά να δημιουργούν νέα δυναμική στους έλληνες παρόχους και νέους διεθνείς παίκτες να ετοιμάζονται να στριμάρουν στη χώρα. Παρότι το τελικό τοπίο δεν έχει ακόμα καθοριστεί, οι συμφωνίες που έρχονται αναμένεται όχι μόνο να πολλαπλασιάσουν τις επιλογές των συνδρομητών αλλά και να διαταράξουν τις μέχρι τώρα ισορροπίες του εγχώριου τηλεοπτικού πεδίου.

Για του λόγου το αληθές και μετά την σχετική φημολογία, ανακοινώθηκε κι επισήμως ότι έρχεται στην Ελλάδα η πολυσυζητημένη πλατφόρμα του Disney+, η οποία από την στιγμή που έκανε το ντεμπούτο της συναγωνίζεται επάξια το Netflix σε Αμερική και Ευρώπη. H πλατφόρμα θα εγκαινιάσει την λειτουργία της σε 42 νέες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη βέβαια αν επισκεφτεί κανείς τον ιστότοπό της βλέπει την αρχική σελίδα στα ελληνικά και μπορεί να καταχωρήσει το email του για να λάβει περισσότερες πληροφορίες όταν η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη. Σημειωτέον ότι η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη σε 53 χώρες σε Βόρεια και Λατινική Αμερική, στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και στην Ευρώπη (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία και Σουηδία). Παρότι περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το κόστος συνδρομής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, η τιμή εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τις λοιπές χώρες που χρησιμοποιούν ευρώ, δηλαδή 8,99 ευρώ το μήνα και 89,99 ευρώ η ετήσια, εκτός κι αν υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις εξαιτίας της διαφορετικής πολιτικής ΦΠΑ της χώρας μας. Παράγοντες της αγοράς ωστόσο, δεν κρίνουν απίθανο το ενδεχόμενο η εταιρεία να επιλέξει να συνεργαστεί με κάποιον εγχώριο πάροχο, όπως για παράδειγμα την Vodafone TV, προσφέροντας ένα συνδυαστικό πακέτο συνδρομής κατά τα πρότυπα της Aμερικής όπου το πρόγραμμα που συνδυάζει τα Disney+, ESPN+ και Hulu προσφέρεται με 13,99 δολάρια το μήνα και ανεβαίνει στα 72 δολάρια αν συνδυαστεί και με Hulu Live TV ( σ.σ. το κόστος της απλής συνδρομής στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7,99 δολάρια το μήνα,ή 79,99 δολάρια το χρόνο). Να θυμίσουμε ότι η συνδρομητική υπηρεσία Disney+ προβάλλει περιεχόμενο από το κινηματογραφικό σύμπαν των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Star.

Βέβαια η Disney+ δεν αποτελεί την μοναδική διεθνή άφιξη streaming υπηρεσίας. «Βαλίτσες» για Ελλάδα ετοιμάζει εδώ και καιρό και το HBO Max της Warner Media, το οποίο θα εκπέμψει στην μικρή οθόνη κάποια στιγμή μέσα στο τρέχον έτος. Του λανσαρίσματος της πλατφόρμας προηγήθηκε η στελέχωση του ελληνικού τμήματος, με σχετικές αγγελίες να έχουν ανέβει σε πλατφόρμες αναζήτησης προσωπικού εδώ και καιρό ενώ από τις 2 Αυγούστου έχει συσταθεί στη χώρα μας και η «Warnermedia Direct Greece LTD» με μοναδικό εταίρο τη σουηδική ΗΒΟ Nordic AB και σκοπό την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων αλλά και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους συνδρομητές αναφορικά με τη υπηρεσία HBO Max στην Ελλάδα. Και στην περίπτωση της HBO Max η συνδρομή αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (€8.99/μήνα και €69.99 η ετήσια συνδρομή στην περίπτωση της Ισπανίας για παράδειγμα), με τις τυχόν διαφοροποιήσεις που θα υπάρξουν να εκτιμάται ότι θα είναι μικρές και θα εδράζονται και πάλι στην διαφορετική πολιτική ΦΠΑ. Το μόνο που μένει να φανεί ειδικά στην περίπτωση του HBO Max είναι αν θα κάνει ντεμπούτο μόνο του ή αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με την Vodafone για την διάθεση της υπηρεσίας μέσω της Vodafone TV, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα το «επίσημο σπίτι της HBO» στη χώρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για προνομιακή διάθεση μέσω της πλατφόρμας της Vodafone TV. Αν μάλιστα η συμφωνία προχωρήσει και το HBO Max ενσωματωθεί στην Over The Top συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης της Vodafone, θα μπορούσε να προφέρει για παράδειγμα στον καταναλωτή Vodafone TV και HBO Max σε προνομιακή τιμή ή και να ρίχνει ακόμα περισσότερο την τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα, αν συνδυαστεί με σταθερή τηλεφωνία και Internet υψηλών ταχυτήτων.

Oι προαναφερθέντες παίκτες έρχονται σε μια περίοδο όπου το Netflix έχει εδραιώσει για τα καλά την θέση στην ελληνική αγορά, έχοντας εγγράψει προ πανδημίας περί τους 400.000 συνδρομητές στην πλατφόρμα του. Παρότι η δημοφιλής υπηρεσία δεν δημοσιεύει την γεωγραφική κατανομή της συνδρομητικής της βάσης, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το νούμερο αυτό έχει ανέβει εν καιρώ κορονοϊού, χωρίς όμως να έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ο ανταγωνισμός όμως φουντώνει και σε μια περίοδο που το Netflix αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αυξήσει περαιτέρω την συνδρομητική του βάση. Να θυμίσουμε ότι κατά την προ ημερών παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2021, η πλατφόρμα φάνηκε να έχει προσθέσει λιγότερους του αναμενόμενου νέους συνδρομητές στην πελατειακή της βάση, μιας και τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων έχουν χαλαρώσει διεθνώς. Για την ακρίβεια η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming ανέφερε ότι πρόσθεσε 8,28 εκατομμύρια συνδρομητές στο δ' τρίμηνο του 2021, έναντι 8,39 εκατομμυρίων που ανέμεναν οι αναλυτές και 8,5 εκατ. που προέβλεπε η ίδια. Συνολικά, στο τέλος του 2021 η πλατφόρμα αριθμούσε περί τους 221,8 εκατ. συνδρομητές, έχοντας προσθέσει 36 εκατ. συνδρομητές την πρώτη πανδημική χρονιά του 2020 και 18,2 εκατ. το 2021. Το 2022 οι συνδρομητές αναμένεται να αυξηθούν με τους προ πανδημίας ρυθμούς, (τα στελέχη της εταιρείας αναμένουν μόλις 2,5 εκατομμύρια νέους συνδρομητές στο α' τρίμηνο) και στην περίπτωση της Ελλάδας, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, να παραμείνουν στάσιμοι αν δεν ακολουθήσουν φθίνουσα πορεία, τουλάχιστον προσωρινά. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν, είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας το Netflix θα αποκτήσει ανταγωνισμό διεθνούς βεληνεκούς, κάτι που μπορεί να επηρεάσει για ένα διάστημα την κυριαρχία του ως διεθνή πλατφόρμα.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι επιδόσεις τόσο των παλιών όσο και των νέων διεθνών πλατφορμών αναμένεται να επηρεαστούν κι από την κινητικότητα που παρατηρείται στην εγχώρια αγορά, η οποία τροφοδοτείται κι από την άνοδο που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι Over the Top πλατφόρμες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μέσα σε έναν μόλις χρόνο από όταν η Cosmote TV λάνσαρε την Over the Top(OTT) πλατφόρμα της, σχεδόν 240.000 νοικοκυριά είχαν εγγραφεί σε αυτή και η άνοδος συνεχίζεται. Αντίστοιχη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και η ανταπόκριση των συνδρομητών στην EON TV, τη νέα OTT υπηρεσία που λάνσαρε προ μηνών η Nova σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Την άνοδο επισφραγίζουν ακόμα και οι επιδόσεις του ERTFLIX, της streaming πλατφόρμα της ERT, η οποία κατάφερε να εγγράψει τον Δεκέμβριο 6.339.696 επισκέψεις αποκτώντας μια κάποια δυναμική.

Προάγγελος αλλαγών για το προσεχές διάστημα χαρακτηρίζεται για παράδειγμα η εξαγορά της Wind από την United, μητρική της Nova η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Αν και τα σχέδια ενοποίησης δεν έχουν προσδιοριστεί, αν ακολουθηθεί ο δρόμος της ενσωμάτωσης των συνδρομητών της Wind στην φρέσκια EON TV, η Nova θα αυξήσει την συνδρομητική της βάση κατά 80.000 συνδρομητές, απειλώντας την μέχρι σήμερα πρωτιά της Cosmote TV.

Αλλαγές στα μερίδια αγοράς που ξέραμε μέχρι σήμερα δεν αποκλείεται να φέρει και η σκληρή μάχη που έδωσαν εν μέσω θέρους Cosmote TV και Nova-Eon για το αθλητικό περιεχόμενο.Να θυμίσουμε ότι η Cosmote TV απέκτησε την αποκλειστική μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ, του Απόλλωνα Σμύρνης, του Βόλου, του Ιωνικού, της Λαμίας, του ΟΦΗ, του Παναθηναϊκού και του Παναιτωλικού ενώ η Nova-ΕΟΝ θα συνεχίσει να μεταδίδει τους αγώνες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα Τρίπολης, του Ατρόμητου και του ΠΑΣ Γιάννινα. Με αντίστροφη φορά άλλαξε γήπεδο και το αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδοθεί φέτος από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV, από την επόμενη όμως χρονιά και 6 σεζόν θα μετακομίσει στην τηλεόραση της Nova.

Και οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ. Νέα αρένα μεταξύ των καθιερωμένων παικτών θα μπορούσε να αποτελέσει και το ψυχαγωγικό περιεχόμενο με την μάχη να αφορά τόσο τόσο στην μετάδοση όσο και στην παραγωγή ταινιών και σειρών, στην οποία ήδη στρέφονται οι δύο μεγάλοι εγχώριοι πάροχοι. Από πλευράς της η Cosmote TV έχει μπει δυναμικά στην παραγωγή εγχώριου περιεχομένου αλλά και στην συμπαραγωγή διεθνών σειρών και μετά τις επιτυχίες του «Έτερος Εγώ» και του «42 βαθμούς κελσίου» φέρεται να εξετάζει νέα εγχειρήματα. Στις τοπικές παραγωγές και συμπαραγωγές ψυχαγωγικού περιεχομένου έχει ανακοινώσει πως θα επιστρέψει σταδιακά και η Nova, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία που έχει στον τομέα. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν η Nova έχει συμμετάσχει στην παραγωγή μεγάλων εμπορικών επιτυχιών, όπως το «Safe Sex» αλλά και βραβευμένων ταινιών όπως ο «Κυνόδοντας» του Λάνθιμου.

Σημειωτέον ότι η αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης ξεπερνά σήμερα το 1,1 εκατ. συνδρομητές χωρίς να περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό, όσοι Έλληνες διατηρούν λογαριασμό σε διεθνείς πλατφόρμες όπως Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ κ.ά. Εξ αυτών οι 578.851 συνδρομητές είναι της Cosmote (σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου του 2021) και οι 463.494 της Nova σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2020. (318.629 συνδρομητές λιανικής και 144.865 χονδρικής). Ακολουθεί η Vodafone, oι συνδρομητές της οποίας φτάνουν τις 140.000 και τέλος η Wind Vision με περίπου 80.000 συνδρομητές. Στις παραπάνω συνδέσεις θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τις πειρατικές οι οποίες βάσει εκτιμήσεων αριθμούν περίπου 400 χιλ. συνδρομητές και οι οποίες χάνουν έδαφος μετά από τις πρόσφατες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών, γεγονός που εκτιμάται ότι θα φέρει νέους συνδρομητές στις νόμιμες πλατφόρμες.