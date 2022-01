Νέο «χτύπημα» για Peloton - Ακτιβιστής επενδυτής ζητά απόλυση του CEO και πώληση της εταιρείας

Την απόλυση του διευθύνοντα συμβούλου και την εξερεύνηση πώλησης ζητά η Blackwells Capital LLC από την Peloton, έπειτα από τη «βουτιά» 80% της μετοχής.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το MarketWatch, η Blackwells Capital έχει ποσοστό μικρότερο του 5% στην εταιρεία ποδηλάτων και ετοιμάζεται να πιέσει το διοικητικό συμβούλιο για έξοδο του CEO και εξερεύνηση των προοπτικών πώλησης, καθώς εκτιμά πως αποτελεί ελκυστικό στόχο για μια μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας ή fitness.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αγαπημένη εταιρεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η μετοχή της Peloton κινείται πλέον χαμηλότερα από τα 29 δολάρια, τιμή που είχε τον Σεπτέμβριο του 2019 στην αρχική δημόσια προσφορά της. Έχασε 83% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ μόλις τον περασμένο υποχώρησε 30%.

Την Πέμπτη, η μετοχή της Peloton υποχώρησε 24%, έπειτα από δημοσίευμα του CNBC ότι σταματά προσωρινά την παραγωγή της εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Φόλεϊ διευκρίνισε σε επιστολή του προς τους εργαζομένους πως η εταιρεία αξιολογεί το μέγεθος του εργατικού της δυναμικού και αναπροσαρμόζει τα επίπεδα παραγωγής, ωστόσο χαρακτήρισε το δημοσίευμα ελλιπές.

Επίσης, ανέφερε ότι η εταιρεία «κάνει σημαντικές διορθωτικές ενέργειες για να βελτιώσει τις προοπτικές κερδοφορίας μας και να βελτιστοποιήσει το κόστος» ενώ θα ανακοινώσει περισσότερα στις 8 Φεβρουαρίου, με τη δημοσίευση των κερδών. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία β' τριμήνου, τα κέρδη ανήλθαν στα 1,14 δισ. δολάρια, κλείνοντας το τρίμηνο με 2,77 εκατομμύρια συνδρομητές.

Μετά την καρδιακή προσβολή του πρωταγωνιστή του "And Just Like That…", πάνω σε ποδήλατο της Peloton, η σειρά Billions εμφανίζει έναν από τους πρωταγωνιστές να παθαίνει επίσης το ίδιο, αυτή τη φορά ωστόσο χωρίς να παθαίνει. Η σκηνή της συνέχειας του "Sex and the City" οδήγησε τον Δεκέμβριο τη μετοχή της εταιρείας σε χαμηλό έτους.

Οι δημιουργοί του "Billions" ανέφεραν από την πλευρά τους στους New York Times ότι η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε την περασμένη άνοιξη και αποτελεί σύμπτωση το ότι συνέπεσε με κάποια άλλη. Πρόσθεσαν ότι η σκηνή πρόσφατα μεταγλωττίστηκε ξανά στο post-production για να αναφέρεται συγκεκριμένα στη σκηνή του HBO.

Η Peloton, από την πλευρά της, έγραψε στο Twitter ότι δεν έχει συμφωνήσει στη χρήση της επωνυμίας ή του προϊόντος της στη σειρά, σημειώνοντας πως «η καρδιαγγειακή άσκηση βοηθά τους ανθρώπους να ζήσουν μακρά, ευτυχισμένη ζωή».

We get TV shows want to include @onepeloton to get people talking, but to be clear, we did *not* agree for our brand or IP to be used on @SHO_Billions or provide any equipment. As the show itself points out, cardio-vascular exercise helps people lead long, happy lives.

