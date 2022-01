Στις στρατηγικές επενδύσεις το Data Center Region της Μicrosoft - Πού θα κατασκευαστούν τα 3 Data Center

Tην εισαγωγή της επένδυσης του Data Center Region στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων αιτήθηκε η Microsoft, όπως προκύπτει από τον σχετικό επενδυτικό φάκελο «Investment in Data Centers in Greece» της εταιρείας που κατατέθηκε στην ENTERPRISE GREECE με την υπ’ αρίθμ. 8600/07-10-2021 αίτηση καιτην υπ’ αρίθμ. 8607/19-12-2021 τροποποίηση Αιτήματος.

Να θυμίσουμε ότι η θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού Microsoft Operations 4733 σχεδιάζει εδώ και καιρό την δημιουργία ενός συγκροτήματος κέντρων δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην περιοχή της Αττικής, το οποίο θα αποτελείται από τρία Κέντρα Δεδομένων (Data Centers) που θα κατασκευαστούν εντέλει στα Σπάτα και στο Κορωπί.

Μάλιστα ο φορέας της επένδυσης, δηλαδή η εταιρεία Microsoft Operations 4733 Hellas Single Member S.A., 100%, αιτείται να λάβει το κίνητρο της Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021 επιδιώκοντας την επίσπευση της έκδοσης του συνόλου των απαιτούμενων αδειών του έργου, καθώς και το κίνητρο της Χωροθέτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του προαναφερόμενου νόμου.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τον επενδυτικό φάκελο, το υπό μελέτη έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία (3) Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), στο νομό Αττικής, της εταιρείας Microsoft Operations 4733 Hellas Single Member S.A., με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα.

Τα τρία (3) Κέντρα Δεδομένων έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα, σε τρία σημεία εγκατάστασης, σε περιοχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και σε περιοχές του Δήμου Κρωπίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διευκρινίζεται τα εν λόγω γήπεδα δεν χωροθετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν σε καθεστώτα περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής δέσμευσης και δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός του έργου ικανοποιεί την προϋπόθεση του σχετικού νόμου, όπου προβλέπεται ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι μεγαλύτερος των 75 εκ. Ευρώ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει και σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δημιουργώντας παράλληλα και 100 νέες Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Επιπλέον σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση η επένδυση έχει το χαρακτήρα της απολύτου αειφορικής προσέγγισης καθώς ενστερνίζεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030” σύμφωνα, με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται.